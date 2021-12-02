Yurt dışı sigorta ile ebeveyn koruması

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Çocuğunuzdan kalacağı yerin adresini ve acil durumda ona ulaşabileceğiniz birinin, örneğin ev arkadaşının veya birlikte seyahat ettiği bir arkadaşının iletişim bilgisini isteyin

Yurt dışına taşınmak veya uzun bir seyahate çıkmak hayatımızın belli bir dönemi için önemli bir adım.

Bu sürece ebeveynler olarak sizler dahil olamayabilirsiniz ama çocuklarınız böyle bir durumla karşı karşıya kalabilmekte. Çocukları yurt dışında seyahat eden veya yaşayan ebeveynlerin tipik korkularına ve çocuklarının mümkün olduğu kadar mutlu, sağlıklı ve güvende olmasını sağlamak önemli.

Kendinizin gideceği ya da çocuğunuzun kafasında gitmeyi düşündüğü ülkenin risklerini analiz edebilmeniz gerekiyor. Yurt dışı sigorta talebi de bu noktada ortaya çıkıyor.

Aile güvenliği ilk adım

Yurt içinde aracımızı ya da kendimizi araç ve yaşam sigortasına bağlarken çocuklarımızı sigortasız bırakmak da elbette düşünülemez.Peki bu süreçte nasıl bir yol ve yöntem uygulamak gerek.

Sigorta uzmanlarının yaptığı değerlendirmelere göre; Hayatta karşı karşıya geldiğimiz birçok durumda olduğu gibi, yapabileceğiniz en iyi şey endişelerinizi önceden doğru hazırlıkları yaparak sınırlandırmaktır.

Çocuğunuz yurt dışında mı?

Çocuğunuzdan kalacağı yerin adresini ve acil durumda ona ulaşabileceğiniz birinin, örneğin ev arkadaşının veya birlikte seyahat ettiği bir arkadaşının iletişim bilgisini isteyin. Görüşeceğiniz zamanları önceden belirleyin; örneğin günde bir mesaj veya birkaç günde bir telefon görüşmesi. Eğer bu fikir ikinizin de aklına yatarsa, konumunu takip etmek için akıllı telefonundan size konum bilgisi gönderen bir uygulama kullanabilirsiniz.

Maddi konularda endişeleniyorsanız, bir acil durum fonu oluşturmanız önemli.

Hangi tür poliçe seçilmeli?

Çocuklarınız aile poliçenize dahil mi yoksa sadece ona özel bir seyahat sigortası mı yaptıracaksınız? Ne karar verirseniz verin, sigorta yaptırmak doğru bir seçim. Uluslararası sağlık sigortası, çocuğunuza yurt dışında özgürce keşfetme ve bir yere bağlı kalmama imkanı sunar. Seyahat amacından bağımsız olarak, çocuğunuz tek bir yerde kalarak kendini sınırlamak istemeyecektir. Kapsamlı bir teminat sunan, uluslararası olarak geçerli bir sigorta seçeneği bulun ve poliçe kapsamı dışında kalan bölgeler olup olmadığını kontrol edin.

Teminatlar neleri kapsıyor?

Çocuklarınız macerayı seviyor mu? Kayak veya kaya tırmanışı gibi ekstrem sporların veya tehlikeli faaliyetlerin teminata eklendiğinden emin olun. Diğer yandan, bilgisayar veya kamera gibi değerli eşyaları varsa, bu eşyaların çoğunu teminat altına alacak ek bir sigorta yapmak isteyebilirsiniz.Özellikle dünya çapında Covid-19 tedbirlerinin değişkenlik gösterdiği günümüzde poliçelerde bazı kısıtlamalar veya değişiklikler söz konusu olabilir. Ülkeden ülkeye değişen tavsiyeleri takip edin ve herhangi bir kısıtlamadan haberdar olmak için seyahat öncesinde güncel poliçeyi iyice inceleleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.