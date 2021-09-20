Yeşil pasaporta 'yeşil ışık' yakan ülkeler

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Yurt dışına seyahat planlamada sahip olduğunuz pasaportun türü önemli. Ülke giriş çıkışlarından ödenecek harca kadar pek çok avantaj sunan yeşil pasaport da bunlardan birisi...

Yeşil pasaport ya da hususi damgalı pasaport, normal olarak çoğu kişinin kullanmakta olduğu bordo renkli umuma mahsus pasaporta göre sahiplerine çok daha fazla avantaj sağlar.

Yurt dışına seyahat planlamada sahip olduğunuz pasaportun türü önemli. Ülke giriş çıkışlarından ödenecek harca kadar pekçok avantaj sunan yeşil pasaport da bunlardan birisi...Devlet memurları yeşil pasaport alırken kurumlarına müracaat etmektedirler. Bu pasaport türü; 1, 2 ve 3. derece kadroda halen çalışmakta olan veya bu kadrolardan emekli olmuş devlet memurları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına verilen hususi damgalı pasaport türüdür.

Kimler alabiliyor?

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları

TBMM eski üyeleri ve bakanlar

Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları

Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar

“İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri

Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar

Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.

İhracatçılara da kapı aralandı

Yurt dışına 500 bin dolarlık mal satan ihracatçılara 2 yıl süreyle verilen yeşil pasaportlar, 4 yıl süreyle verilmeye başlanmıştı.Çeşitli nedenlerle yeşil Pasaport hakkını kaybeden ihracatçının yenisini almak için 10 yıl bekleme süresi ise 4 yıla indirilmişti. İhracatçıya Yeşil Pasaport verilmesi uygulaması 2017'de başladı ve süre 2 yıl olarak belirlenmişti.

Hangi avantajları sağlıyor

Yeşil pasaport ile umuma mahsus bordo renkli pasaport sahiplerinden vize isteyen başta Schengen Bölgesi ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine vizesiz seyahat etmek mümkün. Avrupa'da yer alan Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika, İspanya, İtalya, İsveç, İsviçre, Macaristan, Norveç gibi ülkeler buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca Brezilya'dan Bahamalar'a, Küba'dan Arjantin'e, Seyşeller'den Maldivler'e kadar dünyadaki pek çok ülkeye vize almadan yeşil pasaport ile gidilebilir. Bu şekilde hem vize harçlarından tasarruf etmek hem de yolculukları daha net bir şekilde planlamak mümkün. Yeşil pasaport öğrenciler için harç muafiyeti ve serbest dolaşım gibi ciddi avantajlar sağlamaktadır.

Hangi belgelerle ve nasıl başvuruluyor?

Yeşil pasaport başvuru işlemleri sırasında gerekli olan evraklar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

Son altı ayda çekildiği kolaylıkla anlaşılan 1 adet biyometrik fotoğraf

Halen çalışmakta olan kamu görevlileri, koşulları taşıyan ihracatçılar ve avukatlar için hususi damgalı pasaport talep formu

Emekliler veya görevden çekilenler için kadro durumunu gösterir elektronik veya ıslak imzalı resmi yazı

Birinci dereceden emekliye ayrılmış belediye başkanları için Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığından alınmış durumlarını gösterir resmi yazı

Anne babalarından dolayı yeşil pasaport alacak çocuklar için öğrenci belgesi

Anne babalarından dolayı yeşil pasaport alacak olan engelli yetişkin çocuklar için sağlık kurulu raporu

Varsa eski pasaport,

Ayrıca başvuru öncesinde defter bedeli ödenmiş olmalıdır.

Yeşil pasaportlar pasaport harcından muaftır.

Hangi ülkelere gidebilirsiniz?

Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Tüm Ülkeler:

Avrupa Kıtasında

Almanya (90 gün)

Andorra (90 gün)

Avusturya (90 gün)

Azerbaycan (90 gün)

Arnavutluk (90 Gün)

Belçika (90 gün)

Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)

Bosna-Hersek (90 Gün)

Bulgaristan (90 gün)

Çek Cumhuriyeti (90 gün)

Danimarka (90 gün)

Estonya (90 gün)

Finlandiya (90 gün)

Fransa (90 gün)

Gürcistan (90 Gün)

Hollanda (90 gün)

Hırvatistan (90 gün)

İspanya (90 gün)

İsveç (90 gün)

İsviçre (90 gün)

İtalya (90 gün)

İzlanda (90 gün)

Karadağ (90 Gün)

KKTC (Serbest Dolaşım)

Kosova (90 Gün)

Letonya (90 gün)

Lihtenştayn (90 gün)

Litvanya

Lüksemburg (90 gün)

Macaristan (30 gün)

Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)

Malta

Moldova (90 gün)

Monako (90 gün)

Norveç (90 gün)

Polonya (90 gün)

Portekiz (90 gün)

Romanya (90 gün)

San Marino (90 gün)

Sırbistan (90 Gün)

Slovakya (90 gün)

Slovenya (90 gün)

Ukrayna (90 Güne kadar)

Vatikan (90 gün)

Yunanistan (90 gün)

Asya Kıtasında

Bahreyn (90 güne kadar)

Bangladeş (90 Gün)

Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)

Çin (30 Gün)

Doğu Timor (30 Gün)

Endonezya (14 Gün)

Filipinler (30 Gün)

Filistin (30 Gün)

Hong Kong (90 Gün)

Irak (30 Gün)

İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)

İsrail (90 Gün)

Japonya (90 Gün)

Kamboçya (90 Gün)

Katar (90 Gün)

Kazakistan (30 Gün)

Kırgızistan

Kuveyt (90 Gün)

Güney Kore (90 Gün)

Lübnan (90 Gün)

Makau (30 Gün)

Maldivler (30 Gün)

Malezya (90 Gün)

Moğolistan (30 Gün)

Myanmar (internetten vize 28 Gün)

Nepal (Kapıda vize)

Pakistan (90 Gün)

Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)

Singapur (90 Gün)

Sri Lanka ( 30 Gün)

Suriye (90 Gün)

Tacikistan (60 Gün)

Tayland (90 gün)

Tayvan (30 Gün – sınırda vize)

Türkmenistan (30 Gün)

Umman

Ürdün (90 Gün)

Vietnam (90 Gün)

Yemen (30 Gün)

Afrika Kıtasında

Botsvana (90 Gün)

Cezayir (90 gün)

Cibuti (90 gün)

Fas (90 Gün)

Fildişi Sahili

Gana (60 gün)

Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)

Kamerun (90 Gün)

Kenya (90 gün)

Komor Federe İslam Cumhuriyeti

Libya (90 Gün)

Madagaskar (90 Gün)

Mauritius (30 Gün)

Moritanya (90 gün)

Mozambik (30 Gün)

Mısır (90 gün)

Ruanda

Senegal

Seyşeller (90 Gün)

Sudan (30 Gün)

Svaziland (30 Gün)

Tanzanya (90 gün)

Togo

Tunus (90 Gün)

Yeşil Burun Adaları

Zambiya (30 Gün)

Zimbabve

Güney Amerika Kıtasında

Arjantin (90 Gün)

Bolivya (90 Gün)

Brezilya (90 Gün)

Ekvador (90 Gün)

Kolombiya (90 Gün)

Paraguay (90 Gün)

Peru (90 Gün)

Şili (90 Gün)

Uruguay (90 Gün)

Venezuela (90 Gün)

Kuzey Amerika Kıtasında

Antigua ve Barbuda (6 Ay)

Aruba (90 Gün)

Bahamalar

Barbados (90 Gün )

Belize (90 Gün)

Britanya Virjin Adaları (30 Gün)

Curaçao (30 Gün)

Dominika (21 Gün)

Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)

El Salvador (90 Gün)

Grenada

Guatemala (90 Gün)

Guyana (90 Gün)

Haiti (90 Gün)

Hollanda Antilleri

Honduras (90 Gün)

Jamaika (90 Gün)

Kosta Rika (30 Gün)

Küba

Meksika (90 Gün)

Nikaragua (90 Gün)

Panama (6 Ay)

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)

Saint Lucia (6 Hafta)

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)

Sint Maarten (30 Gün)

Trinidad ve Tobago (30 Gün)

Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)

Okyanusya Kıtasında

Cook Adaları (31 Gün)

Fiji (120 Gün)

Niue (30 Gün)

Palau (30 Gün)

Samoa (60 Gün)

Tonga (31 Gün)

Tuvalu (30 Gün)

Vanuatu (30 Gün)

Yeni Kaledonya