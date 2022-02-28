Vizesiz gidilebilecek ülkeler | Türkiye'den kaç ülkeye vizesiz gidilir?
46 Dakika Önce Yazıldı - 537 Kelime
Vizesiz gidilebilecek ülkeler | Yurt dışına seyahat etmek isteyenler vizesiz ülkelerin süresini ve hangi ülkeler olduğunu araştırıyor. Türkiye'den 53 ülkeye vizesiz seyahat gerçekleştirilebilir. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz girilebilir? Hangi ülkede kaç gün vizesiz kalınabilir? Kaç ülkeye vizesiz gidilir? İşe detaylar...
Yurt dışına seyahat etmek isteyenler vizesiz ülkelerin süresini ve hangi ülkeler olduğunu araştırıyor. Türkiye'den 53 ülkeye vizesiz seyahat gerçekleştirilebilir. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz girilebilir? Hangi ülkede kaç gün vizesiz kalınabilir? İşe detaylar..
Vizesiz gidilebilecek ülkeler
Türkiye'den kaç ülkeye vizesiz gidilir? Türk pasaportu ile çeşitli ülkelere vizesiz gidilebilir. Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkeler aşağıdaki gibi yer alıyor.
Pandemiden sonra birçok ülkeye vizesiz giriş yapılmasında bir sakınca görülmese de , PCR testizorunluluğu eklendi.
Nijer - 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Andorra - 90 gün vizesiz.
Antigua ve Barbuda - 180 gün vizesiz.
Arjantin - 90 gün vizesiz.
Arnavutluk - 90 gün vizesiz.
Azerbaycan - 90 gün vizesiz.
Bahamalar - 90 gün vizesiz.
Barbados – 180 gün vizesiz.
Belize – 90 gün vizesiz.
Beyaz Rusya – 30 gün vizesiz.
Bolivya – 90 gün vizesiz.
Bosna Hersek – 90 gün vizesiz.
Botsvana – 90 gün vizesiz.
Brezilya – 90 gün vizesiz.
Dominik Cumhuriyeti
Dominika – 21 gün vizesiz.
Ekvador – 90 gün vizesiz.
El Salvador – 90 gün vizesiz.
Esvatini – 30 gün vizesiz.
Fas – 90 gün vizesiz.
Filistin
Gambiya – Diplomatik Pasaport sahipleri için 90 gün vizesiz.
Gürcistan – 360 gün vizesiz.
Guatemala – 90 gün vizesiz.
Haiti – 90 gün vizesiz.
Honduras – 90 gün vizesiz.
Hong Kong – 90 gün vizesiz.
İran – 90 gün vizesiz.
Karadağ – 90 gün vizesiz.
Katar – 90 gün vizesiz.
Kazakistan – 30 gün vizesiz.
Kolombiya – 90 gün vizesiz.
Costa Rica – 90 gün vizesiz.
Kosova – 90 gün vizesiz.
Kırgızistan – 30 gün vizesiz.
Makedonya – 90 gün vizesiz.
Marshall Adaları
Mauritius – 90 gün vizesiz.
Moldova – 90 gün vizesiz.
Moğolistan – 30 gün vizesiz.
Nikaragua – 90 gün vizesiz.
Özbekistan- 30 gün vizesiz.
Panama – 180 gün vizesiz.
Paraguay – 90 gün vizesiz.
Peru – 180 gün vizesiz.
Saint Kitts ve Nevis – 90 gün vizesiz.
Saint Lucia – 42 gün vizesiz.
Saint Vincent ve Grenadinler – 30 gün vizesiz.
Sao Tome ve Principe – 15 gün vizesiz.
Sırbistan – 90 gün vizesiz.
Tayland – 30 gün vizesiz.
Trinidad ve Tobago – 90 gün vizesiz.
Tunus – 90 gün vizesiz.
Ukrayna – 90 gün vizesiz.
Ürdün – 90 gün vizesiz.
Venezuela – 90 gün vizesiz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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