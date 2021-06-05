Van’da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler Neresi? Van Gezilecek Yerler

GEZİ

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van ili, Türkiye'nin en kalabalık on dokuzuncu şehirlerinden birisi. Doğu’nun incisi olan Van'ın 2020 sonu itibarıyla nüfusu 1.149.342 olarak hesaplanmıştır. Doğu Anadolu Bölgesi denilince ilk akla gelenlerden Van şehri mutlaka gezip görmeniz gereken şehirler arasında yer almakta. Muhteşem Van gölü ile, kalesi ve birbirinden sevimli kedileri ile sizlere güzel anılar biriktirmekte.

Sizler için Van ilinde mutlaka gezip görmeniz gereken yerler hakkında merak edilenleri derledik.Van'da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler Neresi?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Van Gezilecek Yerler işte tüm detaylar…

Van Kedi Evi

Kedisi ile ünlü olan ilimiz Van, birbirinden sevimli kedileri ile ziyaretçilerin gönlünü fethetmekte. Van Kedilerinin neslinin korunması için, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ninkampüsündeVan Kedi Evi bulunmakta. Kedi evini ziyaret ederek birbirinden sevimli kediler ile eğlenceli vakti geçirebilirsiniz.

Van Kalesi

Van şehrinin sembolü olarak bilinen Van Kalesi, M.Ö. 9.yüzyılda Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından yaptırılmış bir yapıdır. Bu tarihi kale Van ilinin merkezinden 5 kilometre uzakta yer almaktadır. Tarihi yapının içinde Analı Kız Açık Hava Tapınağı, Sardur Burcu, Menua ve II. Sarduri kaya mezarları bulunmakta.

Van Gölü

Türkiye'nin en büyük gölü deyince akla gelen Van gölü aynı zamanda dünyanın da en büyük sodalı gölü olarak bilinmekte. Bu göl sodalı ve tuzlu bir yapıya sahip olan içerisinde inci kefali türü balıklar yer almakta. Van gölü üzerinde Akdamar, Kuşadası, Adır ve Çarpanak olmak üzere dört ada mevcuttur. Van gölü, 600 bin yıllık geçmişe sahip olup, Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşan lavlar tarafından meydana geldiği rivayet edilmekte.

Akdamar Adası

Tarihi ve dini misyonu ile dikkat çeken Akdamar Adası önemli bir ziyaret noktasıdır. Ada üzerinde yer alan Akdamar Kilisesi Hristiyan âlemi açısından büyük önem taşır. Aynı zamanda eşsiz bir manzaraya sahip olan Akdamar Adasına Gevaş ilçesinden feribotlarla ulaşılabilir.

Hoşap Kalesi

Van'ın Gürpınar ilçesinde yer alan Hoşap Kalesi şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta yer almakta. Bu tarihi kale Mahmudi Süleyman tarafından 1643 yılında yaptırıldı. Hoşap kalesinin içinde zindan, köy evleri, sarnıç ve mescit bulunmakta.

Şeytan Köprüsü

Van ilinin Muradiye ilçesinde yer alan tarihi şeytan köprüsü etkileyici görüntüsü ile ziyaretçilerine unutulmaz anlat yaşatmakta. Tarihi köprünün yapımı 20. yüzyıla dayanmaktadır.

Süleyman Han Camii

Van iline geldiğiniz zaman mutlaka Süleyman Han Camiini görmenizi önermekteyiz. Bu tarihi caminin minaresinde Osmanlı mimarisinden esintiler olmakta. Bu tarihi cami, Van Kalesi'nin hemen yanı başında yer almaktadır.

Edremit Kız Kalesi Seyir Terası

Van Edremit'te bulunan kız kalesi, yaklaşık 3000 yıllık bir geçmişe sahip olmakta. Edremit Kız Kalesi, bölgeye hâkim bir tepe üzerinde durmakta ve zamanında Urartu medeniyeti tarafından adak ve sunak yeri olarak kullanılmıştır. Bu tarihi kale genellikle Urartu krallarının taç giydiği çeşitli törenlerin yapıldığı kutsal bir alan olarak kabul görmüştür.