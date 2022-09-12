Vadi İstanbul nerede, nasıl gidilir? Vadi İstanbul hangi ilçede? Vadi İstanbul ulaşımı

GEZİ

İstanbul’un en büyük AVM’leri arasında yer alan Vadi İstanbul, geçtiğimiz günlerde yaşanan çatışmadan sonra gündeme geldi. Peki Vadi İstanbul nerede, hangi ilçede? Vadi İstanbul’a nasıl gidilir? Metroyla Vadi İstanbul’a nasıl giderim? İşte Vadi İstanbul ulaşım hattı…

İstanbul'un en bilinen ve ‘elit' olarak tanımlanan AVM'lerinden olan Vadi İstanbul'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Söz konusu olaydan sonra Vadi İstanbul nerede araştırılıyor. Vadi İstanbul'da hangi mağazalar var? Vadi İstanbul AVM hangi ilçede? Vadi İstanbul'a otobüsle nasıl gidilir?

Vadi İstanbul konumu

İstanbul'daki en iyi AVM'ler arasında yer olan Vadi İstanbul, Sarıyer'e bağlı Ayazağa bölgesinde Kemerburgaz caddesi üzerindedir. Seyrantepe Türk Telekom stadyumun arka tarafında bulunan, ormanlık alanın ortasında olmasıyla dikkat çeken Vadi İstanbul'a ulaşım ise araştırılan konular arasında yer almakta. Peki Vadi İstanbul'a nasıl gidilir? Vadi İstanbul'a metroyla mı otobüsle mi gidilir?

Vadi İstanbul'a ulaşım

Bünyesinde 270'den fazla markaya ev sahipliği yapan Vadi İstanbul, modern tasarımını orman manzarası ile birleştiriyor. İstanbulluların özellikle hafta sonlarında yoğun olarak ilgi gösterdiği yerler arasında olan Vadi İstanbul; 11 bin araçlık otoparkının yanı sıra, trafiğe girmek istemeyen ziyaretçileri için de pek çok toplu taşıma alternatifi sunuyor.

Vadi İstanbul AVM'ye metroyla nasıl gidilir?

Zincirlikuyu metrobüs hattından Gayrettepe- Hacıosman metro hattına geçiş yapın. Sanayi mahallesi durağına gelindiğinde Seyrantepe/TT Arena metrosuna aktarma yapın. Seyrantepe'de indikten sonra HAVARAY ile doğrudan Vadi İstanbul'un içine geçiş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, Hacıosman metro hattına giden metro hatlarında da aynı güzergah izlenebilmektedir.

Vadi İstanbul'a giden otobüsler

Aşağıdaki hatlar Vadi İstanbul'a İETT ulaşımı sağlamaktadır;

47L Binevler – Hacıosman metro

41Y Ayazağa- Kağıthane- Yenikapı

48L Göktürk – 4. Levent metro

41 SM Ayazağa Garajı – 4.levent metro

Vadi İstanbul'da hangi mağazalar var?

İçerisinde 270'ten fazla mağaza olan Vadi İstanbul'daki mağazaları öğrenmek için AVM'nin resmi web adresine erişim sağlanabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.