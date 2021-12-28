Uzaktan çalışanlar neden Kosta Rika'ya akın ediyor?

GEZİ

Orta Amerika ülkesi kısa süre önce, daha fazla dijital göçebeyi çekmek için bir yasa çıkardı; bu göçebeler, özel otellerde kumsalların, yağmur ormanlarının, sörfün, yoganın ve maceranın tadını çıkarıyor.

Yıl boyunca hoş bir tropik iklim, Atlantik kıyısında bozulmamış volkanik kumsallar. Tüm gezegenin biyolojik çeşitliliğinin yüzde 6'sını içeren orman rezervleri ve trekking, yoga, sörf ve macera sporları dahil birçok aktivite: Bunlar sözde dijital göçebelerin geçici veya kalıcı olarak Kosta Rika'ya akın etmesinin nedenlerinden bazıları. Ayrıca, Ekim ayında Orta Amerika ülkesi, gelir vergisi muafiyetleri, yerel bankacılığa erişim ve yurtdışında verilen sürücü belgelerini geçerli hale getiren yabancı uzaktan çalışanları çekmeyi amaçlayan bir yasayı bölgede geçiren ilk ülkelerden biri oldu. Tek şart: uzaktan çalışanlar ayda en az 3 bin dolar kazanmalı.

Bu arada, Tamarindo'nun güneyindeki Nosara'nın el değmemiş kumsalları, gelişmekte olan bir turizm merkezi ve nakit parası olan bu dijital göçebelerin favori yerleşim bölgesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.