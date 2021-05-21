Türkiye'nin milli yeşillikleri

GEZİ

Milli parklar bulundukları bölgenin bir nevi akciğeri. Koruma altına alınan lokasyonlar turizmin de gözdesi

Ülkemizdeki milli parklar gerek bitki gerekse canlı türleri itibarıyla dünyanın sayılı örnekleri arasında bulunuyor. Birçoğu koruma altında bulunan bu milli parklar bir nevi bulundukları bölgenin de akciğeri görevini görmekteler.

İşte bunlardan en önemlileri ve özellikleri:

Beyşehir Gölü milli parkı

Dedegöl Dağları'nın gölgesinde muhteşem göl manzarasıyla dikkat çeken Beyşehir Gölü Milli Parkı 1993 yılında koruma altına alındı.Beyşehir Gölü Milli Parkı İç Anadolu Bölgesi Konya ili sınırları içindedir. 1993 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 86.855 hektardır. Beyşehir Gölü yüz ölçümü bakımından Van ve Tuz Gölünden sonra üçüncü büyük gölümüz olmakla birlikte, tatlı su göllerimiz içinde en büyük olanı.

Ilgaz milli parkı

Kastamonu'daki Ilgaz Milli Parkı, Türkiye'nin önemli lokasyonlarından. Milli Park, aralık ve nisan ayları arasında kayak turizminin ilgi gördüğü, diğer aylarda trekkingden dağ tırmanışına doğa sporlarının yapıldığı yeryüzündeki adreslerden.İğne yapraklı ağaçların hakim olduğu orman örtüsüne sahiptir. Alan da yayılış gösteren başlıca türler Göknar, Sarıçam, Karaçam ve açık alanlarda bulunan ardıçlardır. Genel olarak alanın 1055 hektarında (%97) orman ekosistemi, 33 hektarında (%3) çalılık ekosistemi hüküm sürmekte.

Yedigöller milli parkı

1500 metre aralıklarla sıralanmış 7 göl ve 1642 hektar büyüklüğünde bir alanda Yedigöller.İçinde sayısız aktivite yapılıyor. 1965 yılında korumaya alınmıştır.Büyükgöl, Yedigöller'de canlı alabalık yetiştirilmesi için damızlık amaçlı kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk alabalık üretme istasyonu 1969 yılında burada kurulmuştur.

Büyükgöl'ün kuzeyinde ise Seringöl bulunmaktadır.Diğer platodan 100 m. yükseklikteki platonun en geniş gölü Nazlıgöl'dür. Dibinden sızdırdığı bol miktardaki su, gölün kuzeydoğusunda yüzeye çıkarak bir şelalenin oluşmasına sebep olduğundan“Şelale Gölü” adı da verilir. Aynı platoda Sazlıgöl, İncegöl ve Küçükgöl bulunur.

Termessos milli parkı

Termessos Milli Parkı Helenistik dönemden kalan mezarlar ve Roma dönemine ait kalıntılarla dikkati çekmekte. Termessoslular'dan günümüze kalan şehir surları, tiyatro, agora, kral yolu gibi kalıntılar Toros dağlarının yamaçlarında deniz seviyesinden 1050 m yükseklikte.Milli park, kızılçam ormanları ve maki florasıyla örtülü olup, nesli tehlikede olan alageyik milli parkta yaşamaktadır. Yaban keçisi, karakulak, kaya sansarı gibi memeli türlerin yanında, ötücü kuşlar ve şah kartal gibi nadir yırtıcılar da görülmektedir. Milli park yabancı turistlerin sıklıkla uğradıkları yerler arasındadır.

Marmaris milli parkı

Marmaris Milli Parkı, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde 33.350 hektarlık alanı kaplıyor.Akdeniz, Ege bölgeleri geçiş zonunda, Muğla ili sınırları içinde yer almaktadır. 1996 yılında milli park ilan edilmiştir. Yüz ölçümü 29.206 hektardır.Milli parkta, taban suyu yüksek olan düzlüklerde sığla ağacı toplulukları bulunmaktadır. Alandaki yaygın ağaç türü ise kızılçamdır. “suyun bol olduğu yerlerde sığla ağaçları bulunmakta, güney bakılarda maki bitki örtüsüne rastlanmaktadır.” Dere yataklarında zakkumlar, pembe çiçekleriyle yaz boyunca peyzaja renk katmakta.

Munzur vadisi milli parkı

Şelaleler, krater gölleri, kanyonlar, höyükler… Sincap, sansar, tilki, porsuk, yaban keçisi, vaşaklar Munzur milli parkında. rkı 1971'de koruma altına alınan 42 bin hektarlık bir alanda.Munzur Dağlarında, Ovacık ilçesi yakınlarından büyük gözeler halinde doğan Munzur Suyu, Fırat Nehrine karışmaktadır. Munzur Suyunun iki kenarı, Ovacık kesiminde Türkiye'de doğal yayılışı çok küçülmüş olan huş ağaçlarıyla kaplıdır.Doğudan gelen Mercan Suyunu da alan Munzur Suyu, Tunceli il Merkezine kadar olan kesiminde ünlü alabalıklarını barındırır.

Göreme milli parkı

1985 yılında Dünya Miras Listesi'ne alındı. Erciyes ve Hasan Dağ başta olmak üzere birçok dağın patlaması sonucu oluşan tüflerle kaplı masalsı bir alan. Göreme Milli Parkı ve Kayalık Kapadokya Bölgesi'nin en önemli özelliği rüzgarın ve yağmur sularının oluşturduğu çok sayıda peribacasına sahip oluşudur. Soğanlı, Zelve ve Üzengi Vadilerinin yüksek yamaçlarına yapılmış güvercinlikler ile vadilerin derinliklerine oyulmuş keşiş hücreleri alana değer katmaktadır.

Uludağ Milli Parkı

Ülkemizde kış turizmi denince akıllara gelen ilk yer. 13 ayrı pistte kayak imkanı sunan ve kış sporlarının en verimli adreslerinden olan park, yaz aylarında da kamp kurmak, trekking yapmak ya da piknik gibi günübirlik aktivitelerde bulunmak için tercih nedeni.1961 yılında Milli Park ilan edilen Uludağ; kış turizminin yanı sıra yaz aylarında da, kampçılık, trekking ve günübirlik piknik etkinliklerine olanak sağlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu özellikleri ile Uludağ, dört mevsim turizme hizmet veren bir doğaya sahiptir. Milli parkın en yüksek noktası Uludağ Tepe'dir (2543 m). Diğer yükseltiler Zirvetepe (2468 m), Kuşaklıkaya (2232 m), Çobankaya (1750 m), Bakacak Tepe (1743 m)'dir. Sarıalan (1621 m), Kirazlıyayla (1505 m), Kadıyayla (1235 m) gibi yaylaları, Nilüfer Çayı'nın kolları olan Dombay Çukuru Dere, Softadere, Derinçay Dere gibi dereleri var.

Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı

Hititler'in başkenti olmuş Hattuşaş, günümüzdeki adıyla Boğazköy, dünyanın ilgi gösterdiği bir antik kent.Tarihi Milli Park içerisinde Anadolu'nun en eski uygarlıklarından olan Hitit'lere başkentlik yapmış Hattuşaş (Boğazköy) Antik Kenti ve çevresinde çeşitli tarihi eserler bulunmaktadır. Şehir surları, Aslanlı Kapı, Yer kapı ve Yazılıkaya bunların başlıca örnekleridir.