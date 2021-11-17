Türkiye’nin en güzel yerleri… Ucuz konaklanacak mekanlar

GEZİ

Doğada vakit geçirmek bir çok insanı hem dinlendiriyor hem de stresten uzak tutuyor. Peki son günlerde pahalılıktan da şikayet ettiğimiz bu dönemde ucuza kamp yapılacak adresler neresi… Detaylar haberimizde…

Doğanın her rengini görebildiğiniz, insana adeta görsel şölen yaşatan sonbahar, kamp yapmak için de en uygun mevsimlerin başında geliyor. İsterseniz bir göl kenarı isterseniz sarı, turuncu, yeşil yapraklarla bezenmiş bir orman. Güz renklerinin en güzel görüleceği yerler listesinin en başında Yedigöller geliyor.

Yedigöller Abant, Bolu

İçerisinde bulunan 7 farklı gölün ismini verdiği bu yer, kamp denince akıllara gelen ilk yerlerden. Özellikle sonbahar renkleriyle gidenleri büyüleyen Bolu merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Yedigöller'e, İstanbul'dan yaklaşık 5, Bursa'dan 4, İzmir'den de 9 saate gidebilirsiniz. Yedigöller'de isterseniz çadırınızla kamp yapabilir, isterseniz de milli parkın içinde yer alan bungalov evlerde kalabilirsiniz.

Yalnız gelmeden önce dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri, mevsime uygun bir çadır, kıyafet ve ekipmanla gelmeniz. Su geçirmeyecek bir çadır, mevsime uygun bir uyku tulumu, rahat ve sıcak tutacak bir ayakkabı almayı unutmamalısınız. Yedigöller trekking için de oldukça uygun. Çeşit çeşit ağaçların ve kuşların arasında tüm göllere yürüyebilir, şehir stresinden kolayca arınabilirsiniz.

Yenice Ormanları, Karabük

Karabük merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin en büyük blok ormanları olan Yenice'de kamp, yürüyüş, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, rafting gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Eşsiz anıt ağaçların olduğu arboretum ise, kendinizi bir masal kitabı içerisinde hissetmenize sebep olabilir. Pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan orman, WWF tarafından ‘acil olarak korunması gereken 100 sıcak nokta' ilan edildi. Biyoçeşitliliği ile kendine hayran bırakan Yenice Ormanları, sonbaharda doğa severleri bekleyen yerlerden biri.

Küre Dağları – Kastamonu

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'ağaç deryası' olarak betimlenen, Kastamonu ve Bartın il sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın rengarenk tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Mağara, şelale ve kanyonlarıyla sınırsız bir keşif imkânı olan Küre Dağları, doğaseverlerin her mevsim ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na da ev sahipliği yapan Küre Dağlar içinde çadırınızla konaklama yapmanız da mümkün.

Kaz Dağları

Mitolojik öyküleri, şelaleleri, benzersiz bitki çeşitliliği ve zengin canlı türleriyle Kaz Dağları her mevsim ayrı güzel olsa da sonbahar mevsiminin rengarenk gösterisi eşliğinde çok daha cezbedici görünüyor. Pandeminin yorgunluğunu, oksijen oranının en yüksek olduğu yerlerden biri olan Kaz Dağları'nda atabilir, trekking ya da kamp yapabilirsiniz. Mitolojik ismiyle İda, bünyesinde barındırdığı çeşitlilikle dünyanın nadir yerlerinden biri olma özelliği de taşıyor.

75 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Kaz Dağları, sonbaharın sarı ve yeşil tonlarını en güzel görebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Burada kendi çadırınızla konaklayabileceğiniz gibi çadır da kiralayabilirsiniz. Çadıra alternatif olarak bungalovlarda da kalabilirsiniz ya da karavanınızla gelerek, sabah kapınızı tablo gibi bir manzaraya açabilirsiniz.

Karagöl – Artvin

Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, Karagöl Sahara Milli Parkı, hem karavan hem kamp tutkunlarını doğal güzelliğiyle büyülüyor. Artvin'de hem Borçka hem de Şavşat ilçelerinde iki tane Karagöl bulunuyor. Cittaslow (sakin şehir) olarak anılan Şavşat, bu unvanı sonuna kadar hak eden yerlerin başında geliyor.

Çadır alanında günlük 50 TL, karavan alanında ise günlük 75 TL vererek konaklayabilirsiniz. Ayrıca, içeride bungalov ve bir de konuk evi bulunuyor. "Karavanım yok, çadırda da kalmak istemiyorum" diyorsanız diğer alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Göl yakınlarında alışveriş yapabileceğiniz bir yer olmadığı için ihtiyaçlarınızı şehir merkezinden temin edip gelebilirsiniz.

Borabay Gölü – Amasya

Denizden 1050 metre yükseklikteki zümrüt yeşili göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Amasya'nın Taşova sınırları içinde yer alan göl, çevresindeki doğal alanları ile kampseverlerin gözde rotaları arasında bulunuyor. Gölün etrafındaki, bungalovlarda ya da kamp alanında çadırınızla konaklama yapabilirsiniz. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, şehrin stresinden uzakta sakin bir kamp tatili yapabilirsiniz.

Kapadokya

4 mevsim güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kapadokya, sonbaharda da doğa severlerin en popüler seyahat rotalarının başında geliyor. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya, ziyaretçilerine sıcak hava balonu turları, görsel zenginliği, tarihi ve enfes peri bacaları ile, bir masalın içinde yaşıyormuş hissi sunuyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan kamp alanlarında çadırınızla konaklayabilirsiniz. Birbirinden güzel renkler eşliğinde doğa ile iç içe bir kamp deneyimi yaşayabileceğiniz gibi, sabah erken uyanmayı göze alarak balonların büyüleyici kalkış anlarına da şahitlik edebilirsiniz.

kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.