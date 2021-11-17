DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Türkiye’nin en güzel yerleri… Ucuz konaklanacak mekanlar

27 Dakika Önce Yazıldı - 938 Kelime

Doğada vakit geçirmek bir çok insanı hem dinlendiriyor hem de stresten uzak tutuyor. Peki son günlerde pahalılıktan da şikayet ettiğimiz bu dönemde ucuza kamp yapılacak adresler neresi… Detaylar haberimizde…



Google News - Timeturk

ABONE OL
17.11.2021 19:39:16

Doğanın her rengini görebildiğiniz, insana adeta görsel şölen yaşatan sonbahar, kamp yapmak için de en uygun mevsimlerin başında geliyor. İsterseniz bir göl kenarı isterseniz sarı, turuncu, yeşil yapraklarla bezenmiş bir orman. Güz renklerinin en güzel görüleceği yerler listesinin en başında Yedigöller geliyor.

Yedigöller Abant, Bolu

İçerisinde bulunan 7 farklı gölün ismini verdiği bu yer, kamp denince akıllara gelen ilk yerlerden. Özellikle sonbahar renkleriyle gidenleri büyüleyen Bolu merkeze 43 kilometre uzaklıktaki Yedigöller'e, İstanbul'dan yaklaşık 5, Bursa'dan 4, İzmir'den de 9 saate gidebilirsiniz. Yedigöller'de isterseniz çadırınızla kamp yapabilir, isterseniz de milli parkın içinde yer alan bungalov evlerde kalabilirsiniz.

Yalnız gelmeden önce dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan biri, mevsime uygun bir çadır, kıyafet ve ekipmanla gelmeniz. Su geçirmeyecek bir çadır, mevsime uygun bir uyku tulumu, rahat ve sıcak tutacak bir ayakkabı almayı unutmamalısınız. Yedigöller trekking için de oldukça uygun. Çeşit çeşit ağaçların ve kuşların arasında tüm göllere yürüyebilir, şehir stresinden kolayca arınabilirsiniz.

Yenice Ormanları, Karabük

Karabük merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin en büyük blok ormanları olan Yenice'de kamp, yürüyüş, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, rafting gibi pek çok aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz. Eşsiz anıt ağaçların olduğu arboretum ise, kendinizi bir masal kitabı içerisinde hissetmenize sebep olabilir. Pek çok canlı türüne ev sahipliği yapan orman, WWF tarafından ‘acil olarak korunması gereken 100 sıcak nokta' ilan edildi. Biyoçeşitliliği ile kendine hayran bırakan Yenice Ormanları, sonbaharda doğa severleri bekleyen yerlerden biri.

Küre Dağları – Kastamonu

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'ağaç deryası' olarak betimlenen, Kastamonu ve Bartın il sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın rengarenk tonlarıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Mağara, şelale ve kanyonlarıyla sınırsız bir keşif imkânı olan Küre Dağları, doğaseverlerin her mevsim ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Dünyanın en derin ikinci kanyonu olan Valla Kanyonu'na da ev sahipliği yapan Küre Dağlar içinde çadırınızla konaklama yapmanız da mümkün.

Kaz Dağları

Mitolojik öyküleri, şelaleleri, benzersiz bitki çeşitliliği ve zengin canlı türleriyle Kaz Dağları her mevsim ayrı güzel olsa da sonbahar mevsiminin rengarenk gösterisi eşliğinde çok daha cezbedici görünüyor. Pandeminin yorgunluğunu, oksijen oranının en yüksek olduğu yerlerden biri olan Kaz Dağları'nda atabilir, trekking ya da kamp yapabilirsiniz. Mitolojik ismiyle İda, bünyesinde barındırdığı çeşitlilikle dünyanın nadir yerlerinden biri olma özelliği de taşıyor.

75 endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Kaz Dağları, sonbaharın sarı ve yeşil tonlarını en güzel görebileceğiniz yerlerin başında geliyor. Burada kendi çadırınızla konaklayabileceğiniz gibi çadır da kiralayabilirsiniz. Çadıra alternatif olarak bungalovlarda da kalabilirsiniz ya da karavanınızla gelerek, sabah kapınızı tablo gibi bir manzaraya açabilirsiniz.

Karagöl – Artvin

Şavşat ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki, Karagöl Sahara Milli Parkı, hem karavan hem kamp tutkunlarını doğal güzelliğiyle büyülüyor. Artvin'de hem Borçka hem de Şavşat ilçelerinde iki tane Karagöl bulunuyor. Cittaslow (sakin şehir) olarak anılan Şavşat, bu unvanı sonuna kadar hak eden yerlerin başında geliyor.

Çadır alanında günlük 50 TL, karavan alanında ise günlük 75 TL vererek konaklayabilirsiniz. Ayrıca, içeride bungalov ve bir de konuk evi bulunuyor. "Karavanım yok, çadırda da kalmak istemiyorum" diyorsanız diğer alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Göl yakınlarında alışveriş yapabileceğiniz bir yer olmadığı için ihtiyaçlarınızı şehir merkezinden temin edip gelebilirsiniz.

Borabay Gölü – Amasya

Denizden 1050 metre yükseklikteki zümrüt yeşili göl, görenleri kendine hayran bırakıyor. Amasya'nın Taşova sınırları içinde yer alan göl, çevresindeki doğal alanları ile kampseverlerin gözde rotaları arasında bulunuyor. Gölün etrafındaki, bungalovlarda ya da kamp alanında çadırınızla konaklama yapabilirsiniz. Göl çevresinde yürüyüş yapabilir, şehrin stresinden uzakta sakin bir kamp tatili yapabilirsiniz.

Kapadokya

4 mevsim güzelliğiyle yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Kapadokya, sonbaharda da doğa severlerin en popüler seyahat rotalarının başında geliyor. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'ndeki Kapadokya, ziyaretçilerine sıcak hava balonu turları, görsel zenginliği, tarihi ve enfes peri bacaları ile, bir masalın içinde yaşıyormuş hissi sunuyor.

Kapadokya bölgesinde bulunan kamp alanlarında çadırınızla konaklayabilirsiniz. Birbirinden güzel renkler eşliğinde doğa ile iç içe bir kamp deneyimi yaşayabileceğiniz gibi, sabah erken uyanmayı göze alarak balonların büyüleyici kalkış anlarına da şahitlik edebilirsiniz.

 kaynak: Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş kimdir?
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu kimdir?
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah kimdir?
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
AHMET SARIKURT KİMDİR?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı
Hasan Fehmi Kinay
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı
Abdullah Kavukcu
Abdullah Ağar
Abdülkadir Aksu
Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülaziz İbn-i Suud
Abdülaziz Bayındır
Abdul Kader Keta
Abbas Sayar
Barış Manço
İlkin Başar Özal
Osman Atalay
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı
Hüseyin Boz
Ayhan Gider
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal
Yavuz Baysan
Fuat Oktay
Edward Said
Ahmet Kaya
Robert De Niro kimdir?
Ziya Gökalp
Paul Gardner Allen
Liyakat Ali Han
Mircea Lucescu
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca
Usain Bolt
Arda Turan
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin
Yusaku Maezawa
Melania Trump
Cemal Kaşıkçı
Zeliha Eliaçık
Montserrat Caballé
Meng Hongwei
Necati Şaşmaz
Aziz Kocaoğlu
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan
Mehmet Öz
Atalay Filiz
Ferhat Tunç
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel
Julian Assange kimdir?
İsmail Cesur kimdir?
Sinan Narin kimdir?
Kenan Işık kimdir? Sağlık durumu nasıl?
Albin Kurti kimdir?
Ercan Yazgan kimdir?
Ahmet Kocabıyık kimdir?
Ahmet Kenan Tanrıkulu kimdir?
Ahmet Kavas kimdir?
Ahmet Kasım Han kimdir?