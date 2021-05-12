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Türkiye'de 'zirveye tutunacağınız' yerler

-5418 Saniye Önce Yazıldı - 785 Kelime

Yerli ve yabancı dağcılarla birlikte tırmanış tutkunları, Türkiye'nin yüksek rakımlarında zirveye çıkarken doğal güzelliklere de şahitlik ediyor



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12.05.2021 00:26:12

Türkiye kaya tırmanışı bölgeleri açısından en zengin ülkelerden biri konumunda. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bu bölgeler doğa tutkunları kadar sporcuların da en uğrak mekanlarından.

İşte ülkemizde tırmanmaya en müsait lokasyonlar ve özellikleri:

Yaz-kış tırmanabilirsiniz

Erzurum'da bulunan Uzundere'de hem yaz hem de kış ayllarında tırmanış yapmak mümkün. Yaz aylarında kaya tırmanışına uygun olan bölgede kışın da buz tırmanışı yapılabiliyor. Hemen her yıl ocak ayında düzenlenen Uluslararası Buz Tırmanış Festivali de bu bölgede düzenleniyor.

Toroslara şahitlik edeceksiniz

Avrupa'nın kış aylarında da tırmanış yapılan favori mekânları arasında bulunan Geyikbayırı'nda Toroslar'ın manzarasına da şahitlik edebilirsiniz. Antalya'daki bu farklı deneyim seviyelerine sahip tırmanışçılara uygun birçok parkur bulunuyor. Geyikkbayırı doğası ve parkurlarıyla mekarlıların ilgisini çekerken çevresinde de spor tutkunları için önemli bir ikamet alanı oluşturulmuştur.

50'den fazla doruk bulunuyor

Anadolu'nun en önemli dağcılık bölgelerinden birisidir Aladağlar. Niğde- Adana ve Kayseri arasında bulunan bölgede Demirkazık Köyü'ndeki Cimbar Kanyonu'nda tırmanış rotası oluşturabilirsiniz.En yüksek doruğu 3771 metre yüksekliğindeki Kızılkaya. Aladağlar'da, tırmanışlar için 3700 metre üzerinde dört doruğun yanı sıra 3500 metrenin üzerinde 50'den fazla doruk bulunuyor.

İstanbul'a yakın mı olsun?
İstanbul'a yakınlığı sebebiyle birçok tırmanış meraklısının tercih ettiği Ballıkayalar Kanyonu, farklı rotalarıyla amatör tırmanışçılara uygun parkurlar da sağlıyor.Ballıkayalar Vadisi;uzunluğu 1.5 km. genişliği 40-80 m. arasında değişen kanyon görünümlü, dar ve derin kazılmış bir Boğaz. Vadinin yükseltisi kuzeyde ağız kesiminde 5-10 m. yükseklikte başlayıp, güneyde vadinin sonlarında, 80-100 m. yüksekliklere kadar çıkıyor.

Bafa Gölü'nün vazgeçilmezliği

Deniz turizmi konusunda ülkemizin en çok rağbet gören şehirlerinden biri olan Muğla, tırmanış rotaları açısından da geride kalmıyor.Bafa Türkiye'de kısa kaya tırmanışının (bouldering) yapılabileceği en elverişli bölgelerden.Bölgeye gittiğinizde rota bilginiz olmasa bile kayalarda rota belirleyip tırmanabilirsiniz. Kaya yapısının trtıklı olması da düşünülerek hazırlık yapılmalı.

Su kaynaklarına yakınlık mı?

İzmir'e yakınlığı ile birçok sporseverin favori tırmanış adresi olan Kaynaklar'ın bir diğer özelliği burada yaklaşık 200 farklı zorluk derecesine sahip tırmanış rotası bulunması.Buca'nın Kaynaklar Köyü'ne 15 dakika yürüyüş mesafesinde.Eylül ve Mayıs aylarında rahatlıkla tırmanış gerçekleştirebileceğiniz bahçede her seviyeye uygun yüzlerce rota bulunuyor. Bahçe ulaşım kolaylığı, rotaların temiz ve güvenli olması sebebiyle tırmanıcıların uğrak yerlerinden biri.

Yeni başlayanlar için öneri

Bursa'daki Narlıdere, tırmanış meraklılarının en çok tercih ettiği bölgelerden biri.Eskiden köyde, çok nar ağacı bulunduğu için bu adı aldığı söylenmektedir. Narlıdere, Teknik Yüzey rotaları ile olduğu kadar düşük dereceli rotaların çokluğu ile de tırmanışa yeni başlayanlar, sezonu yeni açanlar ve ilk görüşte çıkış hastaları içinde mükemmel bir bahçe özelliği taşıyor.

Karadenizin en havalı yeri

Rize'de yer alan Kaçkarlar, yılın her mevsiminde buzulları ve sonsuz yeşilliği görebileceğiniz bir adres. Kaçkarlar üzerindeki Altıparmak, Kavron ve Verçenik tepelerine farklı rotaları izleyerek ulaşmak mümkün.Dağın kuzey yamaçlarından inen akarsular birleşerek Ardeşen ve Pazar arasında Büyükdere adıyla Karadeniz'e dökülür. Güneyde ise kısa derelerin yardığı yamaçlar Çoruh Vadisi üzerine dik olarak iniyor.

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