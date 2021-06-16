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Türk vatandaşlarına 'oturum' hakkı tanıyan ülkeler

-9422 Saniye Önce Yazıldı - 1056 Kelime

Türk vatandaşları başka ülkelerde oturum amaçlı başvuru yaptıklarında neyle karşılaşıyor? Bazı ülkeler koydukları şartlarla Türk vatandaşlarına bu hakkı kazandırabiliyor



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16.06.2021 22:30:55

Yabancıların Türkiye'de yasal olarak uzun süreli kalabilmeleri için geçerli bir oturma izni veya bir firma tarafından işe alınarak onaylanmış bir çalışma izni sahibi olmaları gerekmekte. İkamet izinleri kısa, uzun, aile, öğrenci, insani ve insan ticareti mağdurları için izinler olarak altı ana kategoriye ayrılmıştır.

Farklı ikamet izni türleri için yabancılardan farklı kriterler aranıyor ve gereken izinler bu kriterlere göre veriliyor. Buna göre her başvuruda en fazla iki yıl süreyle verilen aile ikamet izni için temel şartlar şunlar;Türk vatandaşıyla evli olmak,Türkiye'de bir yıl süreli oturma ve çalışma izni bulunan eşi olmak,Ergin olmayan (bağımlı) yabancı çocuğu olmak.

Belli şartları taşıması gerekiyor

Bunun yanı sıra, öğrenci ikamet izinleri, ülkemizde eğitim alan öğrencilerin eğitim süreleri kadar verilirken, başvuru sürecinde öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversite ya da diğer eğitim öğretim kuruluşlarından destekleyici evraklar talep edilebilmektedir. Yine diğer izin türleri için çeşitli şart ve evrakların yanı sıra destekleyici dokümanlar Göç İdaresi tarafından talep edilebilmektedir.

Hangi ülkede oturmak istersiniz?

Peki Türkiye'de durum bu iken Türk vatandaşları başka ülkelerde oturum amaçlı başvuru yaptıklarında neyle karşılaşmaktalar. Bazı ülkeler koydukları şartlarla Türk vatandaşlarına bu hakkı kazandırabilmekteler.
Bunlardan bazıları şu şekilde:

Almanya: Önce oturma, sonra vatandaşlık hakkı elde etmek için tek şart var: 250 bin Euro yatırımla bir iş kurmak ve bu iş yerinde Alman vatandaşlarına istihdam sağlamak.

İrlanda: İrlandaca ve İngilizce konuşulan AB üyesi ülke. İrlanda'da oturma iznine sahip olmanın yolu; 400 bin Euro değerinde gayrimenkul satın almak.

İspanya: Ülkede 160 bin Euro değerinde konut alan yabancılar oturma izni ve vizesiz seyahat hakkı sahibi oluyor. Bir diğer koşulsa bir yılın yarısının İspanya'da geçirilmesi. İspanya'da 10 yıl kalanlar ise vatandaşlık hakkı elde ediyor.

Kanada: Oturma izni ve vatandaşlık hakkı elde etmek için gerekli şartlar: 400 bin dolar yatırım ve 800 bin dolarlık banka hesabı.Kanada'da vatandaşlık başvurusu öncesinde göçmenlik statüsünün kabul edilmesi önemli.

Letonya: oturma izni şartları açısından en avantajlı ülkelerden biri.Letonya'da yabancı yatırımcılara AB üyesi ülkeler arasında dolaşım izni veriliyor. Letonya'nın şartı net: Büyük şehirlerden en az 143 bin Euro, kırsal kesimden en az 71 bin 500 Euro değerinde ev satın almak.Resmi dili Letonca olan ülkedeki Rus nüfusun yoğunluğu nedeniyle Rusça da yaygın olarak konuşuluyor.

Makedonya:Bu ülkede iki fırsat mevcut. 40 bin Euro'luk gayrimenkul satın alan yabancılar bir yıllık oturma iznine, 400 bin Euro'luk yatırım yapan iş adamları da vatandaşlık hakkına kavuşuyor.

Malta: Bu ülkeden alınan vatandaşlık AB üyesi ülkelerde ve İsviçre'de yaşama, çalışma, eğitim alma gibi fırsatlar sunmakta. ABD dahil 167 ülkeye vizesiz seyahat ayrıcalığı da sunuyor. Malta hükümetine en az 650 bin Euro hibe yapmak. Malta'da en az 350 bin Euro değerinde konut almak. Alternatif olarak ise, 5 yıllığına konut kiralamak. Kiralanacak konutun ise yıllık tutarının en az 16 bin Euro olması gerek.150 bin Euro tutarında 5 yıl vadeli Malta devlet tahvili yatırımı yapmak.

Portekiz: En az 500 bin Euro değerinde konut alan yabancılar vizesiz dolaşım hakkına kavuşuyor. Portekiz'de en az 10 kişiye istihdam sağlayan bir iş kuran yabancılara oturum izni veriliyor.Sürekli oturum hakkı başvurusu için ülkede 5 yılı geçirmek gerekiyor.

Yunanistan: 250 bin Euro ve üstü değerde bir konut satın aldığınızda 5 yıllık oturum izni sağlanıyor. Oturum izni her 5 yılda bir yenilenebiliyor. Aileler oturum başvurusuna anne-babalarını da dâhil edebiliyor.• Çocuklar ise oturum haklarını 21 yaşına kadar kullanabiliyor. Bu hak çalışma iznini kapsamıyor.
Yunanistan'da sürekli oturum izni alanlar AB ülkelerinde vizesiz dolaşım hakkına sahip olabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri: Süresiz oturum hakkı elde etmek için 2 yol var: 500 bin dolar yatırım yapmak ve bu yatırımla en az 10 kişilik istihdam sağlamak ya da 1 milyon dolar sermayeli şirket kurmak.Yatırım tutarı şartı, işsizliğin düşük olduğu merkezlerde 1 milyon doları buluyor. Bu yatırımlardan birini yerine getirenler 5. yıllarında ABD vatandaşlığına geçme hakkına kavuşuyor.

Dominik Cumhuriyeti: Oturma iznini tek başına ülkeye başvuranlar ile eşi ve çocuklarıyla bu ülkede yaşamak isteyenler için 2 ayrı şart sunuyor: Tek başına Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı için bu ülkede 100 bin dolarlık yatırım yapmak.Eşi ve çocuklarıyla Dominik Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı elde etmek isteyenler için 200 bin dolarlık yatırım yapmak.

İngiltere: Türk vatandaşlarına özel olarak Ankara Anlaşması çerçevesinde bir girişimci vizesi veriyor. İngiltere'de iş kuran ve kurduğu işin başında olan Türk vatandaşları için çok avantajlı.İngiltere ilk adımda Türk vatandaşlarına bir yıllık vize veriyor. Bir sene sonunda girişimci vizesi sahibi Türk vatandaşının yürüttüğü işle ilgili İngiltere hükümeti uygunluk verirse, vize süresi üç yıl daha uzatılıyor. İngiltere'de bu koşullarda 4 yıl yaşayanlar sürekli oturum hakkını kazanıyor. Ayrıca, 5 yıldan sonra ise vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyor.

 

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