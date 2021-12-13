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Turistik Doğu Ekspresi çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor

2 Saat Önce Yazıldı - 724 Kelime

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.



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13.12.2021 15:01:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi.

Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Trenimiz sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum illerimizden geçerek Kars ilimize ulaşarak, yaklaşık bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 31,5 saatte tamamlıyor. Trenler Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Fotoğraf tutkunlarından gezginlere kadar birçok kişinin bu sıra dışı deneyimlerini sosyal medyada paylaşması, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu ve Turistik Doğu Ekspresine talebi arttırıyor, tren güzergahı üzerindeki illerimizin tanıtımlarına da önemli katkılar sağlıyor. Doğu Ekspresi ile adım adım değişen coğrafyayı gözlemlemek, kanyonların, köylerin içinden geçmek, tarihi mekanları ve eşsiz manzaraları izleyerek Anadolu'nun güzelliklerini keşfetmek benzersiz deneyim imkanı sunuyor."

Açıklamada ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi'nin gerçekleştirdiği 368 seferde toplam 37 bin 917 yolcunun taşındığı belirtildi.

DOĞU EKSPRESİ BİLET ALMA YÖNTEMİ!

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bilet fiyatları ilgiyle araştırılıyor. Biletler TCDD'nin e-bilet sayfası üzerinden satışa çıktı.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Turistik Doğu Ekspresi'nde tek kişilik seyahat etmenin bedeli 1300 TL olarak açıklandı. İki kişi olarak seyehat etmek istenirse de kişi başı 650 TL'ye düşmekte.

Turistik olmayan Doğu Ekspresi seferlerinde ise tek kişilik pulman bileti kişi başı 68 TL'den satılmakta. Doğu Ekspresi'nde açıklanan ilk bilet fiyatları kişi başı 250 TL şeklindeydi. Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk bilet fiyatları bir odada tek kişi seyahat edilmesi halinde 400 TL, 1 odada iki kişi seyahat edilmesi durumda ise kişi başı 250 TL olarak duyurulmuştu.

Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönündeyken Erzincan'da 2 saat 20 dakika, İliç ve Erzurum'da ise 3 saat mola vermekte. Ekspres, Kars-Ankara yönündeyken ise Divriği'de 2,5 Bostankaya'da 3,5 saat durmakta. Güzargah üzerinde bulunan istasyonlarda duran Doğu Ekspres yolcuları, Erzincan'da; Karanlık Kanyon, Erzurum'da; Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese'yi, Kars'ta; Ani Arkeolojik Alanı, Sivas'ta; Divriği Ulu Camisi ve Gök Medrese'nin de aralarında bulunduğu doğal ve kültürel alanları da ziyaret edebilme şansına sahip.

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DOĞU EKPRESİ GÜZARGÂHI

Zengin doğasıyla göze çarpan Türkiye'de bir yanda yeşilin binbir tonuna kucak açabilir diğer tarafta gökyüzünün sonsuz dinginliğiyle baş başa kalabilirsiniz. Her mevsim renk cümbüşünü anımsatan doğasıyla insanı içine çeken bu coğrafyayı bir pencereden izlemek harika olmaz mıydı? İşte Doğu Ekspresi, Ankara'dan başlayarak sırayla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars'ı yakından görme imkanı tanıyor.

DOĞU EKSPRESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER:

Doğu ekspresinde yer alan vagonlar; pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlar olmak üzere ayrılmaktadır. Kuşetli vagonların içerisinde 10 kompartıman bulunmakla beraber; her kompartımanda toplamda 4 kişilik yolcu kapasitesi bulunmaktadır. Çarşaf, pike ve yastık gibi uyku malzemeleri TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yolculuk için verilmektedir. Aynı zamanda kompartımanda yer alan koltuklar yatağa dönüşme özelliği sayesinde rahat bir uyku çekmeniz de mümkün.

Yemekli vagonlar ise 4'er kişilik masalardan meydana gelmektedir. Dilerseniz burada; kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler arasında dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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