Trabzon’da gezilmesi gereken yerler nelerdir? Trabzon’a ait meşhur yemekler nelerdir?
2 Saat Önce Yazıldı - 282 Kelime
Trabzon, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alan bir şehirdir. Trabzon eski adı Pontus Rum Devletinde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen “Trapezus” sözcüğünden gelmektedir. Trabzon, hem tarihi yerler hem de yöresel tatlar olarak zengin bir ilimizdir. Bu nedenle turistlerin en çok ziyaret ettiği illerden birisidir. Peki, Trabzon’da görülmesi gereken yerler nerelerdir?
Trabzon, 4000 yıllık tarihi geçmişiyle, Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan bir ilimizdir. TÜİK verilerine göre Trabzon'un 2021yılında nüfusu 816.684 oldu. Bu tarih kokan ili ziyaret etmek isteyen kişiler arama motorlarında bu ilin görülmesi gereken yerlerini ve lezzetlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Trabzon'da ziyaret edilmesi gereken yerler nelerdir?
1) Trabzon Kalesi
2) Boztepe
3) Ayasofya Müzesi
4) Sümela Manastırı
5) Altındere Vadisi Milli Parkı
6) Vazelon Manastırı
7) Uzungöl
8) Peristera Manastırı (Kuştul Manastırı)
9) Kızlar Manastırı (Panagia Theoskepastos)
10) Çal Mağarası
11) Atatürk Köşkü Müzesi
12) Zağnos Vadisi Parkı
13) Gülbahar Hatun Camii (Büyük İmaret-Hatuniye Camii)
14) Bedesten
15) Forum Trabzon AVM
16) Santa Maria Kilisesi
17) Hamsiköy
18) Akçaabat
19) Trabzon Yaylaları
Trabzon'a ait meşhur yemekler nelerdir?
Hamsi Çorbası
Akçaabat Köftesi
Hurmalı Tart
Kukuca
Kefal Ekşilisi
Palamut Dolması
Kuymak
Karalahana Sarması
Tomara Kızartması
Gongoş Sarması
Hodan Böreği
Pepeçura
Hamsi Tava
Pırasa Tavası
Laz Böreği
Laz Helvası
Peynirli Trabzon Pidesi
Pazılı Kaygana
Hamsili Pilav
Fasulye Turşusu
Guliya
Hamsiköy Sütlacı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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