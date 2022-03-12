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Trabzon’da gezilmesi gereken yerler nelerdir? Trabzon’a ait meşhur yemekler nelerdir?

Trabzon, Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yer alan bir şehirdir. Trabzon eski adı Pontus Rum Devletinde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen “Trapezus” sözcüğünden gelmektedir. Trabzon, hem tarihi yerler hem de yöresel tatlar olarak zengin bir ilimizdir. Bu nedenle turistlerin en çok ziyaret ettiği illerden birisidir. Peki, Trabzon’da görülmesi gereken yerler nerelerdir?