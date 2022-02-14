THY Ukrayna uçuşları devam ediyor mu?

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Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürüyor. Olay tüm dünya kamuoyunda geniş yankı bulurken, Ukrayna'ya uçak bileti alan vatandaşlar konu hakkındaki güncel gelişmeleri araştırıyor. Peki, THY’den Ukrayna’ya uçuşlar devam ediyor? Ukrayna bileti alan kişilere parası iade edilecek mi?

Rusya ve Ukrayna arasında kasım ayında başlayan gerilim büyüyerek devam ediyor. Gerilim devam ederken pek çok ülke vatandaşlarını güvenlik önlemiyle ülkelerine geri çağırdı. İş veya özel sebeplerden dolayı Ukrayna'ya seyahat etmek isteyen kişiler uçuşların devam edip etmediğini araştırmakta. Durum ile ilgili Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna uçuşlarına dair açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

THY'den Ukrayna'ya uçuş devam ediyor mu?

THY resmi internet sitesinden, “Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dâhil) tarihleri arasında Ortaklığımıza ait Ukrayna (Kiev, Odessa, Lviv, Harkiv, Zaporijya ve Herson) varışlı seferlere kayıtlı olan yolcularımız, 28 Şubat 2022 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıda yer verilen haklardan faydalanabileceklerdir.

Değişiklik hakları, aynı parkur ve kabinde olmak kaydıyla, uçuşlarını 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar olan seferlerimize herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın değiştirebileceklerdir, orijinal bilete ait ücret kuralları çerçevesinde parkur değişikliği yapabileceklerdir. Herhangi bir ücret ve ceza bedeli olmaksızın bilet geçerliliğini 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar uzatarak biletlerini açığa alabileceklerdir. Hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletteki kullanılmayan uçuşların ücret iadesi yapılacaktır.” Açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.