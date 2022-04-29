Tabiat parkları ve milli parklar bayramda doğaseverleri bekliyor

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Bünyesinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat alanları, maske yasağının da büyük ölçüde kalkmasıyla rahat nefes almak isteyen tüm doğaseverleri Ramazan Bayramı'nda bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirlerin ardından son dönemde vatandaşların tercihi, temiz havaya sahip tabiat alanlarından ve açık alan aktivitelerinden yana oluyor.

Vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarında, gerek günübirlik ziyaretle gerekse konaklama tesislerinde kalarak tatillerini doğada rahatça geçirebiliyor.

DKMP Genel Müdürlüğü, tabiatı koruma ve kullanma dengesi içinde insanların doğayla iç içe yaşamasına imkan sağlamak amacıyla bugüne kadar ülke genelinde 46 milli park, 260 tabiat parkı, 31 tabiat koruma alanı, 114 tabiat anıtı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 20 mahalli öneme haiz sulak alan oluşturdu.

Yılın her mevsiminde pek çok güzelliği bir arada sunan söz konusu alanlar kimi zaman doğaseverleri yeşile davet ediyor, kimi zaman yaban hayvanlarını gözleme imkanı sunuyor, kimi zaman da bembeyaz kar örtüsüyle el değmemiş doğayı keşfetme fırsatı veriyor. Korunan alanlar, özellikle bayram tatillerinde ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Salgında vatandaşlar soluğu milli parklarda aldı

İçinde orman köşkleri, seyir terasları, tabiat eğitim merkezleri gibi sosyal donatılar bulunan milli parklar ve tabiat parklarına ilgi her geçen yıl artıyor. Bu yerlere yönelik günübirlik turlar da ziyaretçi sayısının artmasında etkili oluyor.

2021 yılında 51 milyon 756 bin 443 kişinin ziyarette bulunduğu söz konusu koruma alanları, bu yılın ilk 3 ayında 6 milyon 530 bin 825 kişiyi ağırladı.

Koruma altında olup geçen yıl en çok ziyaret edilen alan 8 milyon 459 bin 731 ziyaretçiyle Marmaris Milli Parkı olarak kayıtlara geçti. Burasını 6 milyon 123 bin 605 ziyaretçiyle Ormanya Tabiat Parkı ve 4 milyon 318 bin 418 ziyaretçiyle Beydağları Sahil Milli Parkı takip etti.

Söz konusu alanları keşfetmek ve buralarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki "Ekotaban Doğa Turizmi" (ekotaban.tarimorman.gov.tr) sekmesini ziyaret edebiliyor.

Bu sekmede ülke genelindeki tüm korunan alanlar il il seçilerek görülebiliyor. İl tercihi yapıldığında söz konusu bölgedeki tabiat alanlarına küçük imgeler ve etiketlerle işaret ediliyor. İmgelere girildiğinde ise alanın fotoğrafı, hangi aktivitelerin yapılabileceği, bölgenin nitelikleri gibi bilgilere ulaşılabiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.