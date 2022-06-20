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Süphan Dağı'nda 4 mevsim! Eteklerinde nilüferler açtı

1 Saat Önce Yazıldı - 1099 Kelime

Van, Ağrı ve Bitlis sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan nilüferler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.



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20.06.2022 22:45:28

Her yıl göletlerin sığ noktalarında açan nilüfer, eşsiz görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakıyor.

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Erciş'ten bölgeye gelerek çizme, tulum ve yağmurluklarını giyen Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, yer yer bir metreyi bulan suya girip birbirinden güzel çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

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Okul öncesi öğretmeni Emine Galiç Şengöz, çiçeklerin fotoğrafını çekebilmek için arkadaşlarıyla söz konusu bölgeye geldiklerini söyledi.

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İlk kez nilüfer çiçeklerini fotoğraflama şansı bulduğunu dile getiren Şengöz, "Nilüferler bembeyaz ve çok güzeller.

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Süphan Dağı'nın eteklerinde eşsiz manzara oluşturuyorlar. Suda yansımalarını çektik.

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Bütün doğaseverleri buralara bekliyoruz." dedi. Yusuf Çelik de bölgenin fotoğrafçılar için bulunmaz bir yer olduğunu dile getirdi.

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Süphan Dağı'nın eteklerinde yaz, zirvesinde 'kara kış' hakim

Etekleri rengarenk çiçeklerle, yüksek kesimlerinin ise büyük bölümü kar ve sisle kaplı olan dağ, AA ekibince dron ile görüntülendi.

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Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan eteklerindeki yaz, yükseklerinde ise kışı aratmayan havasıyla doğa ve dağcılık tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

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Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın yüksek kesimleri ve zirvesi haziran ayına rağmen halen büyük oranda karla kaplı.

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Etekleri sıcak havanın etkisiyle rengarenk çiçeklerle bürünen yazın güzelliklerini yansıtan dağın zirvesinde ise soğuk havanın yanı sıra sık sık etkili olan, dolu, sis ile tipi "kara kış"ı anımsatıyor.

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Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan, el değmemiş doğası dolayısıyla şu sıralar dağcılık ve doğa tutkunları ile kamp yapmak ya da fotoğraf çekmek isteyen turistleri ağırlamaya devam ediyor.

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Dağa tırmanış yapan doğa tutkunlarından Lütfi Yiğit, AA muhabirine, geçen sene de Süphan Dağı'na gezmeye geldiğini ve manzarasından çok etkilendiklerini söyledi.

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Dağda mevsimleri bir arada yaşamanın ayrı güzellik olduğunu belirten Yiğit, şöyle konuştu:

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"Süphan Dağı'nda bizi adeta 4 mevsim karşıladı. Hava güneşliydi, bir ara yağmur yağdı, sonrasında sis, kar ve tipi gördük. Ama olsun Süphan Dağı'nı görmeye değer. Haziran ayının ortasında olmamıza rağmen neredeyse kış geri geldi. Buranın manzarası muhteşem ve herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Semai Aldemir ise Süphan Dağı'nda ilk defa yürüyüş yaptığını anlattı.

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Doğada yapılan etkinliklere katılmayı çok sevdiğini dile getiren Aldemir, "Süphan Dağı'nın zirvesine doğru çıkarken zorlandık. Zirveye yaklaştıkça hava çok soğuyor.

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Dağın eteğindeki ovada hava sıcaklığı 25 derecelerdeydi. Yüksekte ise kar kütleleri gözüküyor. Burada acayip bir soğuk var. Kat kat elbise giyindim. Dağa çıkarken baharı yaşadık ve zirveye yaklaştıkça kış mevsimini gördük." diye konuştu.

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Süphan Dağı ve ziyaretçilerin dağa tırmanışı Anadolu Ajansı (AA) muhabirince dron ile görüntülendi.

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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