Sonbaharda Kovada Gölü ve Nemrut Krater Gölü

GEZİ

Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Kovada Gölü Milli Parkı'na güz renkleri hakim oldu. Nemrut Krater Gölü de sonbaharda ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Sararan yapraklarıyla görsel şölen sunan, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapan Kovada Gölü, her mevsim ayrı güzelliğe bürünüyor. Ziyaretçilerine, göl ve orman manzarasının eşsiz görsel şöleni eşliğinde yürüyüş imkanı veren milli parka, fotoğraf tutkunları, kuşbilimciler ve doğaseverler ilgi gösteriyor.

Şehir merkezine 62 kilometre uzaklıkta bulunan milli park, bünyesinde 59'u yerli, 26'sı kış, 48'i yaz ve 20'si göçmen olmak üzere 153 su kuşu türünü barındırıyor.

Parkın içinde çeşitli yırtıcı hayvanların tahniti ile oluşturulan bir de müze bulunuyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip milli park, 6 bin 551 hektar büyüklüğündeki alanıyla ziyaretçilerine orman ekosistemini tanıma fırsatı verirken, sonbahardaki renk cümbüşüyle görsel şölen sunuyor.

Havadan görüntülenen Kovada Gölü çevresindeki sedirden Toros göknarına, çitlenbikten akçakesmeye, menengiçten defneye onlarca tür ağacın, gölün gökyüzüne karışan maviliği ile bütünleşmesi güzel görüntü oluşturuyor.

Nemrut Krater Gölü sonbaharda ziyaretçilerden ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü Nemrut, sarı, yeşil ve kahverenginin tüm tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü, bugünlerde sonbahar renklerini bir arada görmek isteyenler ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor. Kent sakinlerinin yanı sıra başka illerden gelen ziyaretçiler, doğayla iç içe zaman geçiriyor, eşsiz manzarayı fotoğraflıyor.

İstanbul'dan gelen Şemsi Altop, AA muhabirine, bölgeye ilk kez geldiğini belirterek, "Burası çok güzel, harika bir manzarası var. Yöre halkı cana yakın. Bölgeye hayran kaldım." dedi.

Eczacı Nesrin Aydın ise Nemrut'ta gördüğü manzarayı çok beğendiğini ifade etti. Düzenledikleri gezi kapsamında Bitlis'e gelen Özkan Deniz de Nemrut'un doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla görülmesi gereken bir yer olduğunu anlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.