'Şeytan Kalesi' tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor

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Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda, kayalıkların zirvesinde yer alan tarihi 'Şeytan Kalesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gelerek tatil yapıyor.

Bölgenin önemli turizm yerlerinden Çıldır Gölü, Ani Ören Yeri gibi yerleri gezen vatandaşlar, Yıldırımtepe köyü yakınındaki "Şeytan Kalesi"ne de büyük ilgi gösteriyor.

Ziyaretçiler, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine yürüyerek yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.

Eşsiz doğası ve manzarasıyla göz dolduran kale, şu sıralar çevresinde açan çiçeklerle de ziyaretçilerine ayrı güzellik sunuyor.

Kaleyi ziyaret eden Muhammet Bulut, AA muhabirine, kalenin ismini birkaç kez duyduğunu ve hep görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.

Bayram tatilinde memleketi Kars'a geldiğini ve bölgedeki tarihi yerleri gezdiğini anlatan Bulut, "Bayram tatili için geldik,

9 günlük tatilini memleketimde değerlendirmek istedim. Bu vesileyle de görmediğimiz yerlerini de görmüş olduk.

Ben buraya ilk kez geliyorum, Şeytan Kalesi'nden 2-3 sene önce haberdar olmuştum,

gerçekten çok muhteşem bir yapı.

Dünyanın her yerinden insanların burayı gelip görmesi lazım." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.