Seyahatinizi 'hatırasız' geçirmeyin

GEZİ

Gezip görülen yerlerden seyahat hatırası almak Türk adetlerinde önemli bir yer tutuyor. Peki nerelerden, neler alabilirsiniz?

Türkiye'nin dörtbir yanı gezilip görülesi yerlerle dolu. Yurt içi turizmin canlandırılması adına yerel ürünler de son dönemde ön plana çıkarılarak hem ekonomik canlılık kazandırılmaya hem de bölge esnafının yüzünün gülmesine vesile olmaya çaba gösteriliyor.

Yurt içi gezileriniz esnasında farklı bir konsept arayışı içerisinde olup bazı bölgelere ziyarette bulunduğunuzda alacağınız çok sayıda ve mistik ürün ve eşyalar mevcut

İşte bunlardan bazıları:

Aynalı Süpürge - Edirne

Süpürgecilik hediyelik eşya pazarına yönelik bir el sanatı olarak varlığını sürdürmektedir. Aynalı süpürgenin Edirne geleneklerinde önemli bir yeri vardır. Evin kapısının dışına asılan aynalı süpürge, o evde evlenecek çağda kızın olduğu anlamına gelir.

Bursa Havlusu - Bursa

Bursa'da havlu 18. yüzyıl başlarından itibaren el tezgâhlarında dokunmaya başlanmıştır. Bursa havlularının dokuma yöntemleri 15. yüzyılda Osmanlı ve dünya saraylarına dokunan Bursa kadifelerinden alınmıştır.

Kaymaklı Şeker - Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın ekonomisinde önemli bir yer tutan Kaymaklı şeker, 20. yüzyılın başlarında şekerci Salih Usta tarafından yapılmış bir şekerlemedir. İstenilen nitelikte bir kaymaklı şeker, kaliteli kaymaktan yapılır.

Şakşak Helva - Bolu

Gerede'ye özgü sert cevizlerle yapılan helvadır. Gerede'yi ziyaret edenlerin ve özellikle Gerede Panayırlarının vazgeçilmez tatlısıdır. İlimizin "Coğrafi İşaretli" ürünlerinden biridir.

Bıçak ve Yatağan - Denizli

Selçuklular Dönemi'nde Oğuzların Anadolu'yu yurt edilmeye başladığı dönemlerde Denizli'nin Serinhisar İlçesi Yatağan (Kasabası) Mahallesi'nin bulunduğu bölgeye yerleşen Türkmen'lerden asıl adı Osman olan “Yatağan Baba” yerleşir. Yatağan Baba demircidir ve bu beldede demirciliğin başlatıcısıdır. Hem yerleşimin adı hem de yatağan kılıcının adı Yatağan Baba'dan gelir.

Şimşir Kaşık - Sakarya

Geçmişten günümüze gelen ahşap kaşık kullanımı Bir dönem demode gibi olsada günümüz modernizasyonlarında tekrardan yerini almıştır. Ahşap kaşık kullanımı insanların sağlığı açısından önemli yer tutmaktadır. her yörenin kendine özgü kaşık modelleri ve kaşık yapımında kullanılan ağaç çeşitleri mevcuttur

Badem Şekeri - Mardin

İlimizde doğal olarak yetişen bademler, şeker ve bitkilerle kavrularak mavi, kahverengi vb. renklerde badem şekeri üretilir. Badem şekeri katılan şekerin yoğunluğuna göre tek katlı ve iki katlı olarak belirtilir. Tek katlı badem şekeri daha az şekerlidir. Bayatlayan mavi renkli şekerler, rengini kaybederek beyazlaşır.

Çemen - Tokat

Çeşitli baharatların, sarımsak, tuz ve suyun belirli oranlarda harmanlanıp karışmasıyla elde edilen, kaselere konularak satışa sunulan yöremize has oldukça fazla tüketimi olan iştah açıcı, lezzetli doğal bir üründür. Sadece yöreye has bir çemen olup satışı çok hızlı halkın gerek kendi mutfağında gerekse hediyelik olarak Tokat dışına götürdüğü vazgeçilmez ekonomik yöresel bir üründür.

İğne Oyası - Elazığ

İğne oyacılığının tarihi, yörede oldukça eskidir. Özelikle Türk kadının el emeğini, göz nurunu ve estetik anlayışını yansıttığı oyalar, adeta birer küçük sanat abidesidir. Sergilendiği yeri gül bahçesine çeviren, örtüldüğü yüze büyülü bir güzellik katan oyalarımızın eşine dünyanın hiç bir yerinde rastlanılmayacağını hiç çekinmeden söyleyebiliriz.

Kalecik Karası Üzümü - Ankara

Kalecik ilçesine özgü bir meyve bitkisi “Kalecik Karası” adıyla bilinen üzüm türüdür. Kalecik Karası, Kızılırmak vadisinin Ankara ili Kalecik ilçesi sınırları içinde yetiştirilen, yöresel koşullarda gösterdiği performansı ile ülkemizin önemli bir kırmızı şaraplık üzüm çeşididir.

Arap Kadayıfı - Antalya

Antalya yöresinde çok sevilen ve tüketilen Arap kadayıfı Türkiye'nin bazı bölgelerinde “Taş kadayıf” ya da “Yassı kadayıf” olarak da bilinen bir tatlı türüdür. Arap kadayıfının yapımı hamurunun imal edilmesiyle başlar. Bu hamur irmikli un, sıcak su ve mayanın karıştırılmasıyla yapılır. Bu malzemelerin karıştırılmasıyla cıvık bir hamur elde edilir.

Ehram ve Ehram Ürünleri - Bayburt

Bayburt el sanatlarında ihram önemli bir yer tutar. Yörede ihram veya Ehram olarak tabir edilen, tamamen yünden ihram tezgahında dokunmak suretiyle hazırlanan ve Bayburt'ta bayanların örtünmek amacıyla kullandığı yerel bir giysidir. Eski bir Türk geleneği olan ihram dokunma sanatının tarihi Bayburt'ta eskilere dayanır.

Karatepe Kilimi - Osmaniye

Dünyaca ünlü kilimlerinin dokunduğu Karatepe – Kızyusuflu Köyü/ Kadirli - Kalkınma Kooperatifi, Osmaniye'ye 30 km uzaklıkta bulunan Karatepe Köyünde 1972 yılında kuruldu. Doğal boya atölyesi, dört boya fırını ve bir dokuma atölyesinin bulunduğu kooperatifte, yüz tezgahta kilim dokunmaktadır.

Eşme Kilimleri - Uşak

Eşme ,Yörük-Türkmen kökenli yerleşim yeri olması sebebiyle göçebe kültürünün pek çok özelliğini göstermektedir. Kökboyası kilim ve halı kültürü bunun temel göstergesidir. Yöresel birikim ile dokunan Eşme kilimi Anadolu'nun başka yörelerinde olmayan yapısal özelliklere sahiptir. Eşme Kilimleri, genelde tacirlerin siparişleri ile, ticari amaçla dokunmaktadır.

Karacakılavuz Dokumaları - Tekirdağ

Karacakılavuz, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesine bağlı bir mahalledir ve bölgemizin önemli dokuma merkezlerinden biridir. Yöreye ilk yerleşim, 1884 - 1885 yıllarında Bulgaristan'ın bazı köylerinde bulunan Türkler tarafından gerçekleşmiştir.

Kınık çömlekçiliği - Bilecik

İlimiz Pazaryeri İlçesine bağlı Kınık Köyünde yapılan Kınık Çömlekçiliği Seramik yapımı el sanatlarımızda önemli bir yeri tutmaktadır. Geçen yüzyılın başında Bulgaristan'dan ülkemize göç eden ünlü seramik ustası Şakir AĞA sayesinde seramik yapımı ile tanışan Kınık Köylüleri, 45–50 civarını bulan atölyelerde 120 yıldır bu sanatı gerçekleştirmektedirler.

Zurna - Gaziantep

Zurnacılık Türk folkloru içinde, halk müziği ve oyunlarının ayrılmaz bir parçası olan halk çalgılarımızın ayrı bir yeri vardır. Türk Halk çalgısı deyince; fabrika imalı olmayan, halkın kendi mevcut imkânları içinde ve basit araçlarla elde yaptıkları, akustik kanunlara uymayan, standart ölçü ve kalıpları olmayan, etnoğrafik özelliği olan çalgılar akla gelmektedir.

Tuz Lamba - Çankırı

Tuz Lambaları kaya tuzunun benzersiz doğal biçimi ve kristal yapısını elde etmek için dikkatli bir şekilde oyulur içine konulan lambanın yakılmasıyla ısınan tuz negatif iyon yayar. Kristal Kaya Tuzu Lambalarının ürettiği eksi iyonların ortamın hava kalitesini arttırdığı ve nefes almayı rahatlattığı tespit edilmiştir.

Şifalı Macunlar - Amasya

Sabuncuğlu Şerefeddin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi'nde (Darüşşifa) satışa sunulan ve her biri değişik hastalıklara şifa olan macunlar bulunmaktadır.

Kesme - Adıyaman

Kesme, Üzümler temizlendikten sonra şire haline getirilir içine sümüt (küçük taneli bulgur) eklenir karıştırılarak kaynatılır. Kaynadıktan sonra tepsilere konulur. Bir gün tepside bekletilip donması sağlanır ve sabah erkenden temiz bezlerin üzerine serilir. Bir gün bekletildikten sonra dilimlenerek nişastalanır ve yemeğe hazır hale gelmiştir.