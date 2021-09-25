Seyahata 'kitapsız' çıkmayın

GEZİ

Bu kitaplarla birlikte seyahata çıktığınızda seyahatiniz daha renkli bir hal alabilir

Her kitabın bir konusu olduğu gibi, her konunun da okuyucuyu cezbeden ve farklı dünyalara götüren bir özelliği bulunur.

Biz de özellikle seyehat etmeyi sevenler için yanlarında bulundurabilecekleri ve çıktıkları bu yolda yeni bir pencereye kapı aralayabileceklerini düşündüğümüz kaynak kitaplardan derleme yaptık.

Bu kitaplarla birlikte seyahata çıktığınızda seyahatiniz daha renkli bir hal alabilir;

Peki bunlar hangi kitaplar? İşte cevabı:

Bir kült eser, Beat Kuşağı yazarlarından Jack Kerouac'ın ‘Yolda‘sı. Yazarın Kuzey Amerika'da bir uçtan diğerine kat ettiği yolda; tanıştığı insanlar, dinlediği hikayeler, yaptığı gözlemler üzerine vazgeçilmez bir seyahat hikayesi… Yolda olmak ve yol felsefesi üzerine gelmiş geçmiş en popüler, bir o kadar da bohem eser.

Motosiklet Günlükleri; Che'nin 23 yaşında Alberto Granado'yla birlikte bir motosikletle çıktığı ilk Güney Amerika yolculuğunda tuttuğu günlüklerden oluşmaktadır. Che'nin derdi Amerika'yı keşfetmekti bir bakıma. Nitekim içindeki çağrıya uymamazlık edemeyip, üniversite eğitimini, ailesini, hatta ilk aşkı Chicniya'yı geride bırakarak yollara vurmuştu kendini.

Seyahat Sanatı, Kitaplarıyla yaşamın çeşitli kavramlarına yepyeni bakışlar kazandıran Alain de Botton, bu kez 'seyahat etmeyi' yatırıyor masaya. Farklı şehirleri, farklı yazarların hayali rehberliğinde gezerken, yolculuğun büyüsü kentlerin kokularına karışıyor.

Çocuk yaşlardan itibaren hayal gücümüzü genişleten Jules Verne'nin 80 Günde Devr-i Alem‘i listenin ilk sıralarında yer almalı. İngiliz beyefendisi Phileas Fogg'un girdiği bir iddia üzerine başlayan hikaye, dünyanın dört bir köşesinden hikayelerle bir klasik eser olarak önemli rehber.

Patagonya Ekspresi; Şili'li yazar Luis Sepulveda'nın en büyük tutkusu, yolculuk yapmak, dünyayı dolaşmak, insanları tanımak ve onların öykülerini dinlemek. Patagonya Ekspresi, dinlediği öyküleri kendi yorumuyla anlatan, olağanüstü anlatma yeteneğiyle gerçeği zenginleştirerek edebiyata dönüştüren Luis Sepulveda'nın yaptığı ilginç yolculukların bir dökümü.

Robert M. Pirsig imzalı Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı – Değerlerin Sorgulanması. Roman, otobiyografi ve felsefi denemetürlerinin sınırlarını genişleten; bütün bir akılcılık geleneğini sorgulayan benzersiz bir kitap. Seyahat sadece yolda değil aynı zamanda karakterin iç dünyasında da yaşanıyor.

80 Günde Parasız Devri Alem; Jules Verne'in ölümsüz eserinden ilham alan 80 Günde Parasız Devri Alem, yönetmen ve fotoğrafçı Muammer Yılmaz ve Alman arkadaşı Milan Bilhmann'ın dünyada iyi insanların da olduğunu kanıtlamak için çıktıkları, 4 kıta ve 19 ülkeyi kapsayan dünya turuna odaklanıyor.

Mine Urgan'ın Bir Dinozorun Gezileri ile yeryüzünde keyifli ve uygar bir yolculuk yapmak; az parayla, tadını çıkarmayı ve insanları tanımayı hedefleyerek yapılmış bu gezileri gülümseyerek okumak mümkün.

Elizabeth Gilbert imzalı Ye, Dua Et, Sev. Sinemaya da adapte edilen kitabın ana karakteri Roma'da yakışıklı bir İtalyan'dan İtalyanca öğrenecek; Hindistan'da ruhunu aydınlatacak ve Endonezya'nın Bali Adası'nda huzurun yeni bir tanımını öğrenecektir…

Marlo Morgan'ın Bir Çift Yürek kitabı; Amerikalı bir kadının Avustralya'da yaşadığı ruhsal yolculuğun öyküsü. Göçebe kültürden Aborijinler eşliğinde, kabilenin kendilerini adlandırdıkları şekliyle, 'Gerçek İnsanlarla' birlikte dört ay süren ve çölü boydan boya katettikleri uzun bir yürüyüşe çıkar.

İlber Ortaylı Seyahatnamesi; İlber Ortaylı yalnız tarihçiliğimizin büyük bir ismi değil aynı zamanda küçük bir bavul ve rehber kitaplarıyla Orta Asya'dan Avrupa'ya, Kafkaslar'dan Ortadoğu'ya 50 yıldır gezen bir “seyyah”. Çıktığı sayısız yolculuktan en önemli notları aktaran İlber Ortaylı'nın anlatım gücüyle gezeceğimiz coğrafyalar şöyle: Suriye, Ürdün, İsrail, İran, Azerbaycan, Rusya, Kırım, Özbekistan, Tuna, Bosna, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Romanya, Eski Avusturya, Yunanistan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Litvanya, Estonya, İsveç, Hindistan, Japonya ve Singapur.

Doğu Avrupa'da Yolculuk Gabriel García Márquez'in 1950'lerde gazeteci olarak Doğu Avrupa'daki sosyalist ülkelere yaptığı seyahatin bir güncesi. Doğu Almanya'dan başlayıp Çekoslovakya, Polonya, Macaristan ve Sovyetler Birliği'ne uzanan bu serüven boyunca okurlar Márquez'in hem yol arkadaşları ve tanıştığı kişilere dair gözlemlerini hem de dönemin toplumsal ve siyasi gelişmeleriyle ilgili yorumlarını bulacak.