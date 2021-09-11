Seyahat sigortası isteyen ülkeler

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Sigortalı kişinin yurt dışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlık sorunları gibi risklerini belirlemiş olduğu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan seyahat sigortası hakkında neler biliyoruz?

Yurt dışına çıkmak gibi bir plan yapıyorsanız herşeyden evvel bir pasaporta sahip olmanız önemli. Bunun yanısıra gideceğiniz ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarını bilip ona göre hazırlık yapmanız da faydanıza olacaktır.

Vize işlemleri sırasında karşımıza çıkan en önemli sorun, daha doğrusu uygulamalardan birisi de, seyahat sigortası...

Peki Seyahat sigortası hususunda neler yapılması gerektiğini biliyor musunuz?

Seyahat sigortası, sigortalı olan kişinin yurtdışı seyahati esnasında herhangi bir kaza, sakatlanma, sağlık sorunları gibi risklerini belirlemiş olduğu zaman dilimi içinde seçilmiş limitler kapsamı altına alan bir sigorta poliçesidir.

İşte bu konuya ilişken temel sorular ve cevapları:

Seyahat sigortası süresi nasıl belirlenir?

Seyahate başlamadan önce poliçenizi almanız gerekir. Sigortanın başlangıç tarihi yurtdışına ve ülkemiz sınırlarından çıkılacağı gün olarak seçilmelidir. Bitiş tarihini ise ülkeye dönüş yapacağınız gün olarak seçmelisiniz.

Yurtdışı seyahat sigortası yaptırmak neden önemli?

Seyahat sağlık sigortası öncelikle vize istenen ülkelere seyahatiniz için vize evrakları arasında istenen bir belgedir.

Yurtdışında başınıza gelebilecek ani bir hastalık veya kaza durumlarında da tedavi masraflarınızı üstlenir.

Vefat halinde ise cenazenin ülkeye naklini sağlar.

Bununla beraber paketinizin kapsamına göre bagaj kaybı ya da çeşitli asistans hizmetleri ile yurtdışında zorda kalabileceğimiz risklere karşı da sizlere güvence sağlar.

Seyahat poliçesi zorunlu mu?

Evet zorunludur. Vize uygulaması olan ülkelere uçuşlarda seyahat poliçesi konsolosluklar tarafından istenir.

Seyahat süresi uzarsa poliçe süresi uzatılabilir mi?

92 günü geçmemek şartı ile ikinci bir poliçe almanız gerekir. Uzayan seyahat süreniz 92 günü geçiyor ise farklı bir şirketten uzun süreli bir sağlık poliçesi almanız gerekir.

8 yaşın altındakilere seyahat poliçesi yapılabilir mi?

Veli veya vasilerinden birisinin de poliçede yer alması şartı ile yapılabilir.

Seyahat sağlık sigortası yaptırmak için bir yaş sınırı var mıdır?

Hayır, herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Erasmus seyahat sağlık sigortası nedir?

Yurtdışındaki eğitiminiz süresince yaşayabileceğiniz beklenmedik durumlara karşı sizi güvence altına alır. Yurtdışındaki tedavi masraflarınızı üslenerek sizi teminat altına alan sigorta ürünüdür. Poliçe süresi sigorta yaptıracak kişinin eğitim sürecine bağlı olarak belirlenir ve 3 ay, 6 ay ve 1 yıl gibi sürelerde olabilir.

Seyahat sağlık sigortası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Seyahat sağlık sigortası için aşağıdaki bilgilerin doğru belirlenmiş olması önemlidir.

Yurtdışı seyahatinizin başladığı ve bittiği tarihler

Gideceğiniz ülke veya ülkeler

Seyahat Sigortası isteyen ülkeler

Almanya Konsolosluğu

Hollanda Konsolosluğu

İspanya Konsolosluğu

İtalya Konsolosluğu

İsviçre Konsolosluğu

İsveç Konsolosluğu

Finlandiya Konsolosluğu

Norveç Konsolosluğu

Fransa Konsolosluğu

İzlanda Konsolosluğu

Danimarka Konsolosluğu

Lüksemburg Konsolosluğu

Belçika Konsolosluğu

Portekiz Konsolosluğu

Yunanistan Konsolosluğu

Macaristan Konsolosluğu

Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu

Polonya Konsolosluğu

Bulgaristan Konsolosluğu

Romanya Konsolosluğu

Avusturya Konsolosluğu