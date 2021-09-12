Schengen vizesi alma rehberi

GEZİ

Schengen, Avrupa ülkelerinin çoğunu kapsayan AB pasaportsuz seyahat bölgesini ifade eder. Dünyadaki en büyük serbest seyahat bölgesidir.

Schengen vizesi, Avrupa Birliği'ne mensup ülkeler içinde seyahat etmeye izin veren bir vize türü. Dünyanın en büyük serbest birliği içinde, AB pasaportu olmadan seyahat imkanı sağlamaktadır. Genellikle 90 gün süre ile alınabilir ve aile ziyareti, toplantı ya da turistik gezi gibi amaçlarla yapılan gezileri kapsar.

Hangi ülkeleri kapsıyor?

1995 yılında Schengen Sözleşmesi'ni imzalayan ülkeler arasında serbest dolaşım hakkı getirildi. Dolayısıyla Avusturya, Belçika, Danimarka, Çekya, Finlandiya, Estonya, Almanya, Fransa, İzlanda, Macaristan, İtalya, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg, Malta, Lihtenştayn, Polonya, Portekiz, Hollanda, Norveç, Slovakya, İspanya, İsviçre ve İsveç gibi ülkeleri kapsamaktadır. İsviçre, Norveç ve İzlanda, Avrupa Birliği'ne üye olmasalar da özel bir anlaşma ile Schengen ülkeleri arasına alınmış ve serbest dolaşım hakkı tanındı.

Türkiye ise Schengen vizesindeki engelleri aşabilmek için tam üye olmadığı birlikte karşılıklı olarak üye ülkelerle ikili temasa geçerek vize muafiyeti kararları ile bu engeli aşma gayretinde.

Hangi sürelerde veriliyor?

Schengen vizesi, genellikle 30 gün, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl olarak temin edilebilir. İlk vize başvurusunda genellikle 30 gün geçerli bir vize alınır. Aynı ülkeye ikinci başvurunuzda uygun görülürse bu süre 3 aya çıkarılır. Bunların dışında yeterli maddi durumu olanlar ve temiz bir vize sicili sergileyenler için 1 sene geçerli Schengen vizesi de alınabiliyor.

Vize ücreti

Schengen vize ücreti 2020 yılında 60 Euro'yken Şubat ayında zam yapılarak 80 Euro olmuştur. 2021 yılında Schengen vizesi almak isteyen kişilerin vize merkezi ücreti ile birlikte 110 Euro ödemesi gerekir.

Vizeye dair evraklar

Ülkeden ülkeye istenen şartlar değişkenlik gösterse de Avrupa Birliği üyesi ülkelerin talep ettiği belgeler genellikle aynı.

Başvuru formu

Fotoğraf (istenen sayıda, Schengen vize fotoğraf ölçüleri ile uyumlu)

Pasaport

Uçak bileti rezervasyonu

Otel rezervasyonu

Yurt dışı seyahat sigortası

Banka hesabı bilgileri

İkametgah

Nüfus cüzdanı ve pasaport fotokopisi

Başvuru süreci

Schengen üyesi ülkelere elektronik başvuru yapılabilmektedir. Başvuru formlarını elektronik ortamda doldurup imzalayıp başvurular iletilebilir.

Ayrıca gitmek istenilen yerin temsilciliği aracılığı ile de Schengen vizesi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler, öncelikle ilgili kurumun talep ettiği belgeleri temin ettikten sonra internet üzerinden e-randevu alarak işlemini tamamlayabilir.

Örneğin Hollanda vizesi için aracı kurumun sitesinden randevu aldıktan sonra vize evraklarınızı tamamlayarak başvuru yapmanız yeterli.

Vizeyi aldıktan sonra birlik üyesi ülkeler arasında izin süreniz dahilinde dolaşabilirsiniz. Buradaki önemli nokta, ilk girişin vize alınan ülkeden yapılması gerektiği. Daha sonrasında diğer ülkelere giriş yapabilirsiniz.

Örneğin Avusturya-Belçika-Çek Cumhuriyeti turu yapmak istiyorsunuz ve Schengen vizesine Avusturya üzerinden başvurdunuz. Avusturya'ya giriş yaptıktan sonra bu iki ülkeye de pasaportunuzla geçiş yapabilmektesiniz.

Kısa süreli ziyaretler için...

Bu bölgede bulunan bir veya daha fazla Avrupa ülkesini aşağıdaki nedenlerden dolayı ziyaret etmeyi planlıyorsanız Schengen Vizesine başvurmanız gerekir:

İş amaçlı.

Arkadaş ve aile ziyareti.

Turizm ve tatil.

Kültürel ve spor etkinlikleri.

Havalimanı transit ve gemiyle transit geçişler.

Resmi ziyaret.

Tıbbi nedenler.

Kısa süreli eğitim ve araştırma amaçlı.

Vize sigortası talebi

Schengen vizesi için sağlık sigortasının aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir:

En az 30.000 EUR sigorta teminatı.

Schengen Bölgesindeki tüm üye ülkeleri kapsamalıdır.

Sağlık nedenleri, acil sağlık bakımı ve/veya acil hastane tedavisi veya ölüm için ülkesine geri gönderilmesiyle ilişkili doğabilecek tüm masraflar.