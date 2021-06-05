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Sapanca’da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler Neler? Sapanca Gezilecek Yerler

-6590 Saniye Önce Yazıldı - 419 Kelime

Türkiye’nin Cennet şehirlerinden Sakarya, yemyeşil doğası ve birbirinden güzel yerleri ile ziyaretçilerine unutulmaz anlat yaşatmakta. Özellikle de Sakarya’nın Sapanca ilçesi mutlaka görülmeye değer yerlerden birisidir.



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05.06.2021 19:31:11

Muhteşem manzaraya sahip ilçede göl kenarında huzur dolu saatler geçirip, farklı mutfak kültürlerine özgü lezzetleri tadıp, doğa ile iç içe bir gün geçirebilirsiniz.Sapanca, Adapazarı'na yaklaşık olarak 25 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Sapanca'da mutlaka gezilmesi gereken yerler nere? Diye soracak olursanız bu konu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sapanca'da Mutlaka Görülmesi Gereken Yerler Neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Sapanca Gezilecek Yerlerişte tüm detaylar…

Kırkpınar

Sapanca'da bulunan Kırkpınar 1864'te bölgeye göç eden Çerkezler 'in kurdukları ilk yerleşim yerlerinden birisi olarak bilinmektedir. Kırkpınar, yemyeşil bitki örtüsü ile kaplı cennet yerlerden birisi. Huzur dolu sokaklar, ziyaretçilerini sıcak bir şekilde karşılayan halk, bahçeli evler, parklar ve birbirinden lezzetli yemek kültürü Kırkpınar'da ziyaretçilerini bekliyor. Kırkpınar'ın en güzel park ve bahçeleri Bağdat Caddesi üzerinde bulunuyor.

Rahime Sultan Camii

Sapanca'da bulunan tarihi Rahime Sultan Camiieşsiz mimarisiyle dikkat çekmekte. Bu camii Abdülmecit'in dördüncü eşi tarafından 1892 yılında inşa ettirilmiştir. Bu tarihi yapıda yığma tuğla tekniğitercih edildiği ve dini yapının dikkat çekici bölümünün ön cephesinde yer alan kemerli pencereler oluşturmaktadır. Bu yapıda bulunan ortadaki pencerenin üst kısmına bakarsanız eğer Sultan Abdülmecit'in tuğrası dikkatinizi çekebilir.

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'na giderek huzurlu dakikalar geçirebilirsiniz. Sakarya-Sapanca yolu üzerinde bulunan tabiat parkı, halk tarafından en çok ziyaret edilen parklardan birisidir. Eşsiz manzarasını gözler önüne seren parkta dört mevsim konaklama imkânı bulunmakta.

Ormanya

Ormanya Kartepe'nin eteklerinde yer alan doğal yaşam parklarından birisidir.  Bu park 10 yıllık araştırma ve planlama süreci sonucunda inşa edilmiştir. Tesis, 189 hektarlık alanı kaplamakta ve bünyesinde beş farklı ziyarete açık alan mevcut. Ormanya'yı ziyaret edenler genelde hayvanat bahçesine yönelmekte.Özellikle de ailelerin ve çocuklarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında hayvanat bahçesi bulunmakta. Sizler Ormanya'ya gezi yapıp kendinizi doğanın kollarına atabilirsiniz.  

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