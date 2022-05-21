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'Sakin Şehir'; gürültüden kaçmak isteyenlere bire bir

2 Saat Önce Yazıldı - 1296 Kelime

Erzurum'un 'sakin şehir' olan Uzundere ilçesinde, mavi ile yeşilin buluştuğu doğa harikası Yedigöller, ilkbahar-yaz turizm sezonunda şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.



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21.05.2022 19:26:34

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında, Erzurum ile Artvin'in kesişme noktasında yer alan ve Karadeniz ikliminin hakim olduğu Uzundere'deki Yedigöller, eşsiz manzarasıyla farklı güzellikleri bir arada sunuyor.

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Yakınındaki Tortum Şelalesi, iki dağ arasında mavi suların oluşturduğu göller ile çevresindeki yeşil bitki örtüsünün buluştuğu, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Çoruh Vadisi'nin önemli turistik lokasyonları arasında konumlanan Yedigöller bölgesi, aynı ilçedeki Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı 7 gölden ismini alıyor.

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Kent merkezine 110, ilçe merkezine ise 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı Yedigöller, göl kenarında faaliyete geçen bungalov evleriyle yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukla ziyaret ettiği turistik alanlar arasında yer alıyor.

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İlkbahar-yaz turizm sezonunda kalabalıktan ve stresli şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere bungalov evleri ve tesisleri ile bu imkanı sunan Yedigöller, alabalık tesisi, lokanta ve piknik alanlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.

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"Gördüğünüz manzara biraz Ayder, biraz Uzungöl"

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, AA muhabirine, Yedigöller'in bölgenin en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

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Bölgeye yarı Karadeniz benzetmesi yapan Aktoprak, "Şu an gördüğünüz manzara biraz Ayder, biraz Uzungöl, biraz Trabzon, biraz Artvin." dedi.

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Aktoprak, salgın sonrası insanların turistik destinasyonlar aradıklarını belirterek, şöyle konuştu:

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"Bu güzel doğanın tadını çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Doğanın bin bir rengi, çeşidi burada adeta ete kemiğe bürünmüş halde. Yedi gölden müteşekkil olan, turistlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, treking, yürüyüş, alternatif sporlar yapabilecekleri, aynı zamanda gastronomi açısından çok zengin olan bölgemizin yöresel tatlarını tadabilecekleri harikulade bir lokasyondayız. Her yıl yüzbinlerce insan gezmek ve doğanın nimetlerinden faydalanmak için buraya geliyor."

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Rize'nin gözde turizm merkezi Ayder Yaylası ile Trabzon'un Çaykara ilçesindeki doğa harikası Uzungöl'de bulunan bungalovların benzerini Yenigöller'e yaptıklarını anlatan Aktoprak, "Amacımız ve mücadelemiz gelen tüm hemşerilerimizin doğanın tadını çıkarırken aynı zamanda harikulade tatlarımızı tatmalarını sağlamak ve aynı zamanda konaklama ihtiyaçlarını karşılamak." ifadelerini kullandı.

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Yedigöller her yıl binlerce turisti ağırlıyor

Yedigöller'deki tesisin işletmecisi İsa Gümüşçü, Yedigöller'in iki dağ arasında yedi tane gölden oluşan doğa harikası bir yer olduğunu belirtti.

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Her yıl binlerce insanın ziyarete geldiğini anlatan Gümüşçü, "Bungalov evlerimiz yapıldı. İnsanlarımıza konaklama, dinlenme ve burada daha çok vakit geçirme imkanı sağlandı. Uzungöl ve Ayder'i aratmayacak işletmemiz, bungalov evlerimiz var. Misafirlerimiz son derece sakin ve nezih ortamda günlerini geçirip tatil yapma imkanı buluyor." diye konuştu.

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"Burası gerçekten doğasıyla Karadeniz'i anımsatıyor"

Van'da aile hekimliği yapan ve gezi için gelen Ahmet Salık ise Uzundere'deki Tortum Şelalesi'ne gittiklerini ve tavsiye üzerine Yedigöller'e geldiğini söyledi.

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Yedigöller'i çok beğendiğini anlatan Salık, şunları kaydetti:

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"Göl çok güzel, suyu çok temiz, doğası da çok güzel. Burası gerçekten dinlendirici. Piknik yapmak ve zaman geçirmek için güzel ve sakinleştirici bir yer. Herkesin burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir program yapmıştık, buradan Karadeniz'e geçecektik ama burası da gerçekten doğasıyla Karadeniz'i anımsatıyor."

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Yakup Akpınar da ailesi ile ilk defa Yedigöller'e geldiğini söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini anlatan Akpınar, "Burası gerçekten saklı bir cennet. İnternetten bakmıştık ama böyle daha güzel olacağını tahmin etmemiştim. Eşim de baya şaşırdı. Madem böyle bir yer var neden getirmedin diye tepki gördük. Baya güzel, temiz ve bakımlı bir yer. Manzara anlatılmaz, yaşanması ve gelip görülmesi gereken bir yer. Uzundere ilçesi ayrı bir cennet gibi bir yer. Buraya gelirken önce Tortum Şelalesi sonrasında Yedigöller bölgesi kesinlikle uğranılması, gezilip görülmesi gereken bir yer." dedi.

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Manisalı Merve Akpınar ise tatil için geldikleri Erzurum'da gittiği Tortum Şelalesi'ni çok beğendiklerini söyledi.

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Daha sonra Yedigöller'e geldiklerini aktaran Akpınar, "Burayı daha çok beğendim. Çünkü kalacak yerler de var." ifadesini kullandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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