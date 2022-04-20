Sakarya termal cazibe merkezi olacak

GEZİ

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde jeotermal raporun kabul edilmesiyle hayata geçirilecek proje tamamlandığında bölgenin termal cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, açıklamasında, Siirt ve Yozgat ile Sakarya'daki termal turizm merkezlerinin sınırlarının tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Karapürçek Termal Turizm Merkezi'nin sınırlarının tespit edildiğini aktaran Yüce, jeotermal için sunulan raporun kabul edildiğini ve bölgenin turizm bölgesi ilan edildiğini kaydetti.

Yüce, Kayalar, Teketaban, Memduhiye, Reşitbey, Yazılı, Ekinli bölgelerini ilgilendiren çalışmanın tamamlanmasıyla Karapürçek, Akyazı ve Taraklı üçgeninde Sakarya'nın termal destinasyon olarak Türkiye'nin gözbebeği olabileceğine değindi.

Raporun işin uzmanları tarafından hazırlandığına işaret eden Yüce, projede termal kür, tedavi-rehabilitasyon, yaşlı tedavi, fitoterapi, apiterapi müzikterapi, homoterapi, aromaterapi uygulama merkezlerinin de yer aldığını belirtti.

Yüce, bölgeye ekonomik ve istihdam olarak ciddi katkı beklendiğini belirterek, tesislerin yanı sıra bölgenin trekking, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, fotosafari, kamping, oryantiring, karavan turizmi, kırsal ve ekoturizm, günübirlik aktiviteler için de uygun bir yapıya sahip olduğunu vurguladı.

"Türkiye'nin termal destinasyonu olacağız"

Yüce, termal alanın yanında spor, binicilik, kulüp evi tesisleri, açık yüzme havuzu, otel, tatil, butik ve tatil evleri projelerinin hayata geçirilebilmesi için ön projeler hazırlandığını anlattı.

Sakarya'da turizm alanında birçok aktivitenin yer aldığına işaret eden Yüce, şunları kaydetti:

"Bu kaynağı, üzerinde çok sıkı çalıştığımız seracılık alanında da değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Sakarya'mızın içinde termal sağlık, spor, binicilik tesisleri, rekreasyon alanları, otel, günlük gezi alanlarının bulunacağı bir termal cennete kavuşması için gerekli çabayı veriyoruz. Hayal ettiğimiz gibi olursa Türkiye'nin termal destinasyonu olacağız inşallah. Yaptığımız çalışmada trekking, dağ bisikleti, atlı doğa yürüyüşü, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği, fotosafari, kamping, oryantiring, karavan turizmi, kırsal ve ekoturizm, günübirlik aktiviteler için de planlarımızı paylaştık. Raporda yer alan projelerin hayata geçirilmesinde Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sakarya'da bir ilke daha imza atmak, tarihe iz bırakmak istiyoruz." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.