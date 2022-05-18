DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

GEZİ



Prenslerden şehzadelere 8 bin 500 yıllık şehir: Amasya

2 Saat Önce Yazıldı - 640 Kelime

Ziyaretçilerine Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar 8 bin 500 yıllık geçmişin izlerini görme imkanı sunan Amasya, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor



Google News - Timeturk

ABONE OL
18.05.2022 21:41:02

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olan Amasya, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

thumbs_b_c_4188442aaa121c59ada240475dc96c93

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, bimarhanesi, Sultan 2. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu evleri, tarih kokan otantik sokakları, Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan 8 bin 500 yıllık tarihi değerleri barındıran Amasya, doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken şehirler arasında bulunuyor.

4_a1

Kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısının artırılması amacıyla da Valilik ve Belediye tarafından çalışmalar yürütülüyor.

thumbs_b2_f78dab9db31cf315301ef450d5a24890

Vali Mustafa Masatlı, Kovid-19 salgınından sonra bu yıl turizm sezonunun güzel başladığını söyledi.

Amasya'nın önemli bir tarih, kültür ve medeniyet şehri olduğunu, son dönemde yapılan çalışmalar sayesinde şehre gelen turist sayısında önemli artış sağlandığını anlatan Masatlı,

thumbs_b2_e6e24c1815c70d55770443ab7c13b85c

"Amasya, tarihte olduğu gibi bugün de en güvenli şehirlerden biri. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Hem güvenlik hem de sağlık açısından bütün tedbirleri almış durumdayız. İnşallah bu yılımız geçen yıldan daha güzel geçecek." dedi.

thumbs_b2_ca0aefab7a0e6fd84320eebeb53fe9cc

Amasya'ya ilk defa gelenlerin şehre hayran kaldıklarını ve tekrar geleceklerini söyleyerek ayrıldıklarını dile getiren Masatlı,

thumbs_b2_695d433224bc0bacee4bcc095a8d44dc

"Anadolu coğrafyasında Amasya çok önemli bir ildir. Güvenli, huzurlu ve misafirperver bir şehirdir. Herkesi bu şehri görmeye, yaşamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

thumbs_b2_5183898670e9e3e6232739b55709b8c0

thumbs_b2_36cba62f4d84cbbf6f96c419d792f564

thumbs_b2_9a16fbf1dbdf08b53cc9fbb5c33cd30c

thumbs_b2_6a2bb2b42e22dc008415b3e51bbfc168

4_a1

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Sean Connery kimdir?
Dilay Kemer kimdir?
Hikmet Karagöz kimdir?
Ömer Selim Alan kimdir?
Celal Köse kimdir?
Mehmet Çakın kimdir?
Murat Zorluoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu kimdir?
Mehmet Yarka kimdir?
Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
Hilmi Bilgin kimdir?
Mustafa Demir kimdir?
Ekrem Yüce kimdir?
Rahmi Metin kimdir?
Hilmi Güler kimdir?
Emrah Özdemir kimdir?
Rasim Arı kimdir?
Feyat Asya kimdir?
Selahattin Gürkan kimdir?
Uğur İbrahim Altay kimdir?
Tahir Büyükakın kimdir?
Mehmet Abdi Bulut kimdir?
Mehmet Saygılı kimdir?
Memduh Büyükkılıç kimdir?
Hayrettin Güngör kimdir?
Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Ercan Çimen Kimdir?
Aytekin Şenlikoğlu kimdir?
Fatma Şahin kimdir?
Mehmet Sekmen kimdir?
Şahin Şerifoğulları kimdir?
Faruk Özlü kimdir?
Osman Zolan kimdir?
Halil İbrahim Aşgın kimdir?
Alinur Aktaş kimdir?
Nesrullah Tanğlay kimdir?
Erdal Arıkan kimdir?
Yücel Yılmaz kimdir?
Evren Dinçer kimdir?
Savcı Sayan kimdir?
Mehmet Zeybek kimdir?
Süleyman Kılınç kimdir?
Osman Durmuş kimdir?
Vedat Öztürk kimdir?
Soner Yalçın kimdir?
Mustafa Bıyık kimdir?
Necattin Demirtaş
Mehmet Çerçi kimdir?
Dede Yıldırım kimdir?
Mustafa İlmek kimdir?
Atilla Zorlu kimdir?
Salih Atakan Duran kimdir?
Mehmet Aziz Tuna kimdir?
Abdulkadir Şahiner kimdir?
Ünal Çetin kimdir?
Saim Zileli kimdir?
Özlem Akçin kimdir?
Nurettin Güney kimdir?
Kürşat Engin Özcan kimdir?
Aytekin Kaya kimdir?
Halil Öztürk kimdir?
Mehmet Sarı kimdir?
İsmail Hakkı Esen kimdir?
Rafet Vergili kimdir?
Galip Vidinlioğlu kimdir?
Cemal Akın kimdir?
Hükmü Pekmezci kimdir?
Bekir Aksun kimdir?
Hilmi Bilgin
Kadir Kara kimdir?
Savaş Kalaycı kimdir?
Alim Işık kimdir?
Cengiz Ergün kimdir?
Bekir Coşkun kimdir?
Mansur Yavaş kimdir?
Ekrem İmamoğlu kimdir?
Zeydan Karalar kimdir?
Özlem Çercioğlu kimdir?
Osman Gürün kimdir?
Vahap Seçer kimdir?
Lütfü Savaş kimdir?
Kadir Albayrak kimdir?
Fırat Tanış kimdir?
Emin Pazarcı kimdir?
Kemal Çebi kimdir?
Nesrin Nas kimdir?
Muhittin Böcek kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı kimdir?
Mehmet Yalçınkaya kimdir?
Muhiddin Gülal kimdir?
Nükhet Duru kimdir?
Gazali karakterine hayat veren Cemal Toktaş kimdir?
İsmail Ege Şaşmaz kimdir?
Gigi Hadid Kimdir?
Berfu Güven kimdir?
Hikmet Çetin kimdir?
İsmail Saymaz kimdir?
Taner Ölmez kimdir?
Oğuz Atay kimdir?
Hakan Bayrakçı kimdir?
Fahrettin Koca Kimdir?
Süleyman Soylu
Burçin Terzioğlu kimdir?
Hakkı Bulut kimdir?
Mehmet Sarı
Ahmet Aras kimdir?
Aslı Enver kimdir?
Alaaddin Çakıcı kimdir?
İbrahim Erkal kimdir?
Sürgün Prenses Süreyya kimdir?
Binnur Kaya kimdir?
Che Guevara kimdir?
Can Gürzap kimdir?
Muammer Keskin kimdir?
Kayhan Yıldızoğlu kimdir?
Eyüp Eroğlu
Battal İlgezdi kimdir?
Halil Sezai kimdir?
Kenan Karaman kimdir?
Şevval Şahin kimdir?
Gözde Atasoy kimdir?
Aya Nikola kimdir?
Hasan Sabbah
Irmak Arıcı kimdir?
İlhan Ocaklı kimdir?
İlhan İrem kimdir?
Johnny Nash kimdir?
Emmanuelle Charpentier kimdir ?
Jak Kamhi kimdir?
Tuğçe Tayfur kimdir?
Kobra Murat Kimdir?
Van Halen grubunun lideri Eddie Van Halen (Edward Lodewijk Van Halen) kimdir?
Ali Kılıç kimdir?
Ahmet Cin kimdir?
Nihat Genç kimdir?
Ersin Tatar kimdir?
Önder Kahveci kimdir?
Joe Biden kimdir?
Şenol Kazancı kimdir?
Tunç Soyer kimdir?
Haydar Baş kimdir?
Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?
Sadettin Teksoy kimdir?
Ali Kırca kimdir?
Celaleddin Harzemşah kimdir?
Mehmet Fırıncı kimdir?
Mike Pence kimdir?
İzzet Altınmeşe kimdir?
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?
İlyas Salman kimdir?
Ali Kopuz kimdir?
Ali Haydar Bozkurt kimdir?
Michael Schumacher kimdir?
Sulhi Dönmezer kimdir?
Pablo Escobar kimdir?
Kerem Alışık kimdir?
Emre Aşık kimdir?
Emine Erdem kimdir?
Fahir Atakoğlu kimdir?
Fazıl Say kimdir?
Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah kimdir?
Nail Olpak kimdir?
Adil Pelister kimdir?
Sultan Sencer kimdir?
Sultan Alp Arslan kimdir?
Emre Konuk kimdir?
Nizamülmülk kimdir?
Melikşah kimdir?
İlham Aliyev kimdir?
Armen Sarkisyan kimdir?
Deli Petro kimdir?
Nihat Özdemir kimdir?
Ümit Besen kimdir?
Şekip Avdagiç kimdir?
Can Ataklı kimdir?
Mert Fırat Kimdir?
Nick Nolte kimdir?
İbrahim Kalın kimdir?
Ekrem Yüce
Mutlu Işıksu kimdir?
Suna Kıraç kimdir?
Ali Kuşçu
Mustafa Palabıyık Kimdir?
Galip Aykaç kimdir?
Pegasus sahibi Ali Sabancı kimdir?
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane kimdir?
Hasan Karal kimdir? Eski AK Parti Milletvekili Hasan Karal DEVA Partisi'ne mi katıldı?
Murat Ongun kimdir?
Arzu Erdem kimdir?
Ahmet Sarıkurt Kimdir ?
Mehmet Sekmen
Hasan Avcı kimdir?
Hasan Fehmi Kinay kimdir ?
Yücel Yılmaz kimdir?
Shinji Kagawa kimdir?
Asya Bibi kimdir?
Abdullah Kiğılı kimdir ?
Abdullah Kavukcu kimdir ?
Abdullah Ağar kimdir ?
Abdülkadir Aksu Kimdir ?
Abdülhak Hamit Tarhan kimdir ?
Abdülaziz İbn-i Suud kimdir ?
Abdülaziz Bayındır kimdir?
Abdul Kader Keta kimdir?
Abbas Sayar kimdir?
Barış Manço kimdir ?
İlkin Başar Özal kimdir ?
Osman Atalay kimdir?
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi kimdir?
Halil İbrahim Aşgın
Burhan Sakallı kimdir ?
Hüseyin Boz kimdir ?
Ayhan Gider kimdir ?
Erdal Arıkan
Yücel Yılmaz
Mehmet Zeybek
Kahtani kimdir?
Erol Mütercimler kimdir?
Kemal Sunal kimdir ?
Yavuz Baysan kimdir?
Fuat Oktay kimdir?
Edward Said kimdir?
Ahmet Kaya kimdir ?
Robert De Niro
Ziya Gökalp kimdir?
Paul Gardner Allen kimdir?
Liyakat Ali Han kimdir ?
Mircea Lucescu kimdir?
Nedim Şener kimdir?
Levent Kırca kimdir?
Usain Bolt kimdir?
Arda Turan kimdir ?
Berkay kimdir?
Özlem Ada Şahin kimdir?
Yusaku Maezawa kimdir?
Melania Trump kimdir?
Cemal Kaşıkçı kimdir ?
Zeliha Eliaçık kimdir?
Montserrat Caballé kimdir?
Meng Hongwei kimdir?
Necati Şaşmaz kimdir?
Aziz Kocaoğlu kimdir ?
Eren Erdem kimdir?
Can Dündar kimdir?
Nusret kimdir? Nusret aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?
Erişah Arıcan kimdir?
Mehmet Öz kimdir?
Atalay Filiz kimdir ?
Ferhat Tunç kimdir?
Yeni CIA Başkanı Gina Haspel