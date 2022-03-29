'Peygamberler şehri' Şanlıurfa ramazana hazır

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Dünya inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da, on bir ayın sultanı ramazan için hazırlıklar tamamlandı.

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, kültürel değerlerinin yanı sıra inanç turizminde ön plana çıkıyor.

Şanlıurfa'da en fazla ilgiyi, kentle özdeşleşen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip recep, şaban ve ramazan aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Mekanı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler, kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

"2 yıl aradan sonra coşkuyla ibadetimizi yapacağız"

İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, ramazanda insanların rahat şekilde ibadetlerini yapabilmesi için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın önemli inanç merkezleri arasında yer aldığını ve 14 civarında peygamberin bu bölgeden geçtiğinin rivayet edildiğini anımsatan Tolan, "İl genelinde 2 bin 107 camimiz var. Bütün bu camilerimizde ramazana hazırlıklarımız bitti. Allah nasip ederse cemaatimizi bekliyoruz. Maalesef hastalık yüzünden 2 yıl teravih namazlarına ara verdik. Bu sene inşallah kaybettiğimiz o 2 yılın da kazasını yapacak şekilde coşkuyla teravih ve ibadetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Tolan, Şanlıurfa'da ramazanın coşkusunun çok farklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun yanında şehrimizin kendine özgü örf ve adetleri var. Şanlıurfa'da orucu tutup da yiyecek bakımından sıkıntı yaşayacak kimse olmaz. Bundan dolayı özellikle dışarıdan imkanları olan kardeşlerimizin Şanlıurfa'da birkaç gün oruç tutmalarını tavsiye ediyoruz, misafir edeceğiz, bekliyoruz. Bütün camilerimizde teravih namazları kılınacak. Oruç denince Kur'an-ı Kerim okunması yani mukabele geleneği akla geliyor. Tüm camilerimizde, camilerimizin yerine göre bazı camilerimizde günde 1, bazılarında günde 2 defa mukabele okunacak. İnşallah dolu dolu bir ramazanı Şanlıurfa'da hep beraber yaşamış olacağız."

Hazreti İbrahim'in cömertliği ve ahlakının halen Şanlıurfa'da yaşatıldığını anlatan Tolan, kente gelecek ziyaretçilerin ramazanın huzurunu hissedeceğini sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.