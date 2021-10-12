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Pasaportta re'vize' işlemleri

2 Gün Önce Yazıldı - 937 Kelime

Gitmek istediğiniz ülke için vize başvurusunda bulunurken en pratik yolu seçmeniz önemli. Seyahat amacınıza göre işlemler de değişebiliyor



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12.10.2021 23:35:05

Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapmanız tavsiye edilir. Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir. Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösterilmesi önerilmekte. Ayrıca, vizeden muaf olmanız halinde dahi, gideceğiniz ülkenin pasaportunuzda aradığı geçerlilik süresini öğrenmenizde yarar var.

Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkün olabilmektedir.Vize başvurunuz reddedilebilir. Ret nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır.

Schengen uygulaması

Yurt dışına seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarımızın en fazla ne kadar süredir kullanımda olan pasaportlarıyla vize başvurusunda bulunabilecekleri konusuyla ilgili olarak gitmek istedikleri ülkenin temsilciliğinden ayrıntılı bilgi alması gerekmektedir. Zira Schengen bölgesi ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve diğer bazı ülkeler 10 yıldan daha eski pasaportla yapılan vize başvurularını kabul etmemektedir.

Seyahat amacına göre vize türleri

Turizm vizesi: Türkiye'ye turistik veya resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.

Transit vize: Türkiye'ye herhangi bir sınır kapısından girerek belirlenen süre içinde Türkiye'den geçiş yapmak isteyen yabancılara verilecek transit vize ile belirlenen geçiş süresi, vizenin geçerlilik süresi içinde sınır kapısından her girişte yeniden başlar.

Havalimanı transit vizesi: Türkiye'ye giriş yapmaksızın sadece hava sınır kapısından geçiş yapmak isteyen yabancılara verilir.

Eğitim vizesi: Türkiye'ye eğitim, öğrenim, staj, kurs, öğrenci değişim programı, Türkçe dil kursuna katılma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.

Çalışma vizesi: Türkiye'ye 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesi kapsamındaki yabancılar ile bu kapsamda olmayan ve çalışma amacıyla gelmek isteyen yabancılara verilir.

Resmi görev vizesi: Resmi göreve atanan veya diplomatik kurye olarak görevlendirilen yabancılara verilir.

Diğer vizeler: Türkiye'ye (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde belirtilen amaçlar dışında kalan ve arkeolojik kazı, araştırma, film veya belgesel çekimi, tedavi, refakat, aile birleşimi, insani yardım, taşımacılık gibi amaçlarla gelmek isteyen yabancılara verilir.

Pasaport süreleri

Ülkemize giriş yapmak üzere gelen yabancılardan vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir.

Örnek A: 90 ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye girişinde 150 gün (90 + 60 gün/5 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Örnek B: 30 gün ikamet süreli vizeye sahip olan bir yabancı ziyaretçinin Türkiye'ye girişinde 90 gün (30+ 60 gün/3 ay) geçerliliğe sahip pasaportu/seyahat belgesi olması gerekmektedir.

Taraf olduğumuz milletlerarası anlaşma hükümleri ile özel kanunlardaki hükümler saklı tutulmakta olup, aşağıda kayıtlı maddeler kapsamında yer alanlar uygulama kapsamı dışındadır:

Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasındaki Kişilerin Seyahatleriyle İlgili Avrupa Anlaşması çerçevesinde kimlik kartlarıyla seyahat eden ülkeler;

1- Almanya,
2- Belçika,
3- Fransa,
4- Gürcistan,
5- Hollanda,
6- İspanya,
7- İsviçre,
8- İtalya,
9- KKTC,
10- Lihtenştayn,
11- Lüksemburg,
12- Malta,
13- Portekiz,
14- Yunanistan
Sözkonusu Anlaşma uyarınca; süreleri sona ermiş olsa dahi belirli sürelerle geçerli addedilen ülke pasaportlarını taşıyanlar;

1- Almanya (Geçerliliğini son 1 (bir) yıl içerisinde yitirmiş pasaport ve kimlik kartı)
2- Belçika (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
3- Fransa (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
4- İspanya (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
5- İsviçre (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
6- Lüksemburg (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
7- Portekiz (Geçerliliğini son 5 (beş) yıl içerisinde yitirmiş pasaport)
8- Bulgaristan (Geçerli umuma mahsus pasaport)

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