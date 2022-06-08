Ordu'nun yeşili ve Çiseli Şelalesi

GEZİ

Ordu'da havaların ısınmasıyla başta Çiseli olmak üzere şelaleler, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Altınordu ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karaoluk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çiseli Şelalesi, 10 metreden dökülüyor. Sıcaktan bunalan ve yeşillikler arasında zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, Çiseli Şelalesi'nde yüzerek serinleyip piknik yapabiliyor.

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, bir süre önce "Şelaleler Şehri Ordu" sloganıyla başlattıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını söyledi.

Son dönemde Ordu'daki şelalelerin daha çok tanınmaya başladığını belirten Yılmaz, yaptıkları araştırmada kentin geneline yayılmış 300'ün üzerinde şelale olduğunu belirlediklerini aktardı. Yılmaz, çalışmalar kapsamında birçok şelaleyi ve rotayı, yereldeki gönüllülerle tespit etme imkanı bulduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rotaların hangi faaliyetlere elverişli olduğunu uzmanlarla belirledik. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle işbirliği içindeyiz. Tanıtım çalışmalarımız sonrasında bu turizm döneminde çok ciddi ilgiyi görüyoruz. Dünya pandemi gibi ağır mahrumiyet sürecinden geçti. Bizler birbirimizle ve doğa ile kucaklaşarak bu travmayı atlatacağız. Tam da bu noktada şelalelerimiz bize çok şey vadediyor. Şelalelerin doğal dokusunu tavizsiz koruyup turizme kazandırmamız önemli."

Çiseli Şelalesi'nin son dönemde çok rağbet gördüğüne de işaret eden Yılmaz, "Özellikle hafta sonları aileleriyle gelen yerli ve yabancı turistler doğanın tadını çıkarıyor." dedi. Yılmaz, Çiseli'nin sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan ziyaretçilerini ağırladığını kaydederek, tabiat harikası şelalenin gezilip görülmesi gereken yerlerden olduğunu sözlerine ekledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.