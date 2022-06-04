Muş Ovası'nı gelincikler süsledi

GEZİ

Havanın ısınıp, doğanın canlanmasıyla Muş Ovası'nı gelincikler kapladı.

Vatandaşlar, Muş Ovası'nda fotoğraf stüdyonu andıran manzara eşliğinde fotoğraf çektirdi.

Gözün alabildiğine yaygın olan gelincikler kartpostallık bir manzara oluşturuyor

Dokuzpınar köyü sakinlerinden Şakir Aydın, Muş Ovası'nın gelin gibi süslendiğini belirterek, "Her yıl bu ay tarlalar gelincilerle süsleniyor. Özellikle bu yıl yağış fazla etkili olduğu için ovada bulunan birçok tarla gelinciklerle renklendi. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.