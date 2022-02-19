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Muğla’da gezilecek yerler nelerdir?

Muğla özellikle yaz aylarında deniz turizmiyle ülkemize birçok turist çekmektedir. Bu özelliği dışında tarihi yapıları ve yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Peki, Muğla’da gezilecek yerler nelerdir ve yöresel yemekleri nelerdir?