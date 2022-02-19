Muğla’da gezilecek yerler nelerdir?
1 Saat Önce Yazıldı - 390 Kelime
Muğla özellikle yaz aylarında deniz turizmiyle ülkemize birçok turist çekmektedir. Bu özelliği dışında tarihi yapıları ve yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Peki, Muğla’da gezilecek yerler nelerdir ve yöresel yemekleri nelerdir?
İnsanlar yaz veya kış mevsimi fark etmeden ülkeleri ve şehirleri turistik amaçlarla ziyaret etmektedirler. Özellikle bölgenin tarihi ve yöresel tatları en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Muğla ilini ziyaret etmek isteyen kişiler arama motorlarında bölgeyle ilgili sorularına cevap aramakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Muğla'da görülmesi gereken yerler nerelerdir?
1.Muğla Müzesi
2.Zeki Müren Sanat Müzesi
3.Marmaris Müzesi
4.Fethiye Müzesi
5.Osman Hamdi Bey Konağı
6.Milas Müzesi
7.Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
8.Saburhane
9.Sarıgerme Plajı
10.Zeytinlikuyu Plajı
11.Kızkumu Plajı
12.Ölüdeniz
13.İztuzu Plajı
14.Bitez Plajı
15.İçmeler Halk Plajı
16.Belcekız Plajı
17.Sultaniye Kaplıcaları
- Uyku Vadisi
- Çubucak Tabiat Parkı
- Usuluk Koyu Tabiat Parkı
- Ömer Eşen Tabiat Parkı
- Bodrum Tuzla Kuş Cenneti
- Asar Dağı
- Kumlubük Koyu
- Kelebekler Vadisi
- Saklı Göl
- Köyceğiz Gölü
- Bafa Gölü
- Azmak Nehri
- Dalaman Çayı
- Marmaris Burunucu Macera Parkı
- Marmaris Star Aquapark
- Yerküpe Mağarası
- İncirliin Mağarası
Muğla yöresel yemekleri nelerdir?
Sündürme
Milas Çaykaması
Börülce Ekşilemesi
Ahtapotlu Pilav
Çökertme Kebabı
Bodrum Mantısı
Sulu Muğla Kebabı
Milas Köfte
Döş Dolması
Ekşili Balık
Kefal Dolması
Oğlak Yahni
Kabak Çiçeği Dolması
Yağlı Patlıcan Yemeği
Zeytinyağlı Yaprak Sarma
Arapsaçı Kavurması
Zeytinyağlı Enginar
Tavuklu Çökertme
Dülger Balığı Kavurması
Cevizli Biber Dolması
Zeytinyağlı Bamya
Muğla Saraylısı
Zerde Tatlısı
Gerdan Tatlısı
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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