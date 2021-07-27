Motorculara günlük tur rotaları

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Motosiklet Günlükleri olarak yayınlanan günlükler beyazperdeye de uyarlanırken izleyen ve okuyanların kafasında da 'Motor seyahati' ayrı bir tutku haline geldi...

23 yaşındaki Ernesto Guevara de la Serna ile tıp okulundan arkadaşı Alberto Granada, 1951 yılının Aralık ayında Granada'nın motosikleti La Poderosa ile yaklaşık yedi ay sürecek bir Latin Amerika turuna çıktılar. Venezuela'da yolları ayrıldıktan sonra Ernesto bu yolculuğu Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki Miami'de noktaladı.

Motosiklet Günlükleri (The Motorcycle Diaries) olarak yayınlanan günlükler beyazperdeye de uyarlanırken izleyen ve okuyanların kafasında da "Motor seyahati" ayrı bir tutku haline geldi.

Biz de "Motosiklet Günlükleri" kadar olmasa da ülkemizde bu maceraya kucak açmak isteyenlere belirlediğimiz güzergahlarla kapı aralamak istedik.......

İşte motor tutkunları için en uygun motor turlarından rotalar....

İstanbul'un arka bahçesi Kırklareli: İki şehir arası motor güzergahı sizin için oldukça keyifli bir sürüş fırsatı sunuyor. İstanbul'un kuzeyinden başlayan yolculuk Kıyıköy, İğneada ve Limanköy'ü kapsıyor. Longoz Ormanları, Dupnisa Mağarası, Cehennem Şelaleleri bu rota üzerinde görebileceğiniz güzelliklerden bazıları.

Kumbağ – Uçmakdere - Şarköy: Kısıtlı zamanınız varsa veya uzun yolculuğu kapsayan rotalara henüz hazır değilseniz İstanbul'a sadece bir buçuk saat uzaklıkta olan Tekirdağ motosiklet rotasını tercih edebilirsiniz.

Motor tutkunları tarafından çok etkileyici olarak tanımlanan bu rotada, Uçmakdere'de yamaç paraşütü için mola vererek farklı bir deneyim de yaşayabiilirsiniz.

Manisa – Domaniç Yolu: Anadolu'nun kuzeyinden batı ve güney bölgelerine seyahat etmek isteyen motosiklet tutkunlarının en çok tercih ettikleri rotaların başında gelen Manisa – Domaniç yolu, sahip olduğu virajları ve doğal güzellikleri ile keyifli sürüş deneyimleri edinmeye olanak sağlıyor.

Akbük – Kemer: Akbük Koyu'ndan başlayarak Ortaca ve Fethiye üzerinden Kemer'e kadar uzanan bu motosiklet rotası, sahil şeridinde yolculuk yapmayı düşünen motosikletçiler için adeta bulunmaz bir fırsat. Akbük – Kemer motosiklet rotası; kamp yapmak isteyenlerden uzun tatillerinde manzaranın tadını doyasıya çıkarmak isteyenlere kadar pek çok motosiklet sürücüsüne ideal bir yol olarak öne çıkıyor.

Ankara – Afyonkarahisar:Özellikle de kasaba ya da ilçeler arası yolculuk yerine şehirler arası yolculukları seven motosiklet sürücülerine öneri olarak sunduğumuz Ankara – Afyonkarahisar motosiklet rotası, Eskişehir ve Kütahya'dan geçerek Afyon'da son buluyor.

İstanbul – Yedigöller: Yedigöller Milli Parkı'na gidene kadar yolda pek çok doğal güzelliğin seyredilebileceği bu yolculuk, Yedigöller'de yer alan tabiat parkları, bitki türleri ve hayvan popülasyonuyla daha ilgi çekici bir hal alıyor. Hem şehirler arası, hem de şehir içi bir yolculuğu kapsayan bu rota, doğayla iç içe vakit geçirmek ve kamp kurmak isteyenler için son derece ideal bir yol.



Maşukiye: İstanbul'dan uzaklaşmadan nefes alabileceğiniz alanlardan biri. Motor tutkunlarının en çok sevdiği rotalar arasında. İzmit'te yer alan Maşukiye Kartepe ve Sapanca gölü yakınlarında bulunuyor. Dağdan akan şelale sayesinde Maşukiye'de bulunduğunuz süre boyunca suyun sesini her yerden duyabilirsiniz.

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Çiğdem Yaylası: İsmini kardan sonra açan çiğdem çiçeklerinden alan Çiğdem Yaylası'nı ziyaret edebilirsiniz. Yayla denildiğine aklınıza direkt Karadeniz gelebilir ancak Çiğdem Yaylası Marmara Bölgesi'nde. Sakarya'nın Hendek ve Akyazı ilçeleri sınırında bulunan yaylada kamp da yapabilirsiniz. Çiğdem Yaylası'nda her yıl temmuz ayının ikinci haftasında düzenlenen yayla şenliklerinde hayvancılık, sebze ve meyveler tanıtılıyor.

Tuz Gölü: Doğanın farklı güzelliklerini keşfetmek ve değişik bir motor yolculuğu rotası deneyimlemek istiyorsanız Tuz Gölü doğru tercih. İç Anadolu bozkırlarından Tuz Gölü'nün beyazlığına doğru uzanan bu rotada Tuz Gölü tüm ihtişamıyla dikkati çekiyor.İç Anadolu'nun sapsarı tarlaları ve bozkırları arasından geçip kendinizi bembeyaz Tuz Gölü manzarasında bulacağınız hiç unutamayacağınız bir yolculuk vadediyor

Artvin - Ardahan: Adrenalin yükselten virajlar yol boyunca yüksek konsantrasyon gerektiriyor. Uzun ve yemyeşil bir yolculuk hayaliniz varsa doğa, göller ve dar yollarda özgürlüğü sonuna kadar hissedebilirsiniz.

Rota deniz seviyesindeki Hopa'dan başlayarak zorlu bir tırmanışla Borçka, Şavşat, Karagöl şeklinde devam ediyor ve Ardahan'da son buluyor.

Van – Bitlis Yolu: Bir kısmı Van, bir kısmı da Bitlis içerisinde kalan Van Gölü'nün çevresinde yolculuk yapmak için tercih edilebilecek olan Van – Bitlis motosiklet rotası, hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada görmeye fırsat tanıyor.