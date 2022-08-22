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Mis gibi ferahlatan iki şelale; Sudüşen ve Girlevik

3 Saat Önce Yazıldı - 791 Kelime

Tarım ve Orman Bakanlığına ait Sudüşen Şelalesi ve Erzincan'daki Girlevik Şelalesi sıcak yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.



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22.08.2022 14:37:41

Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Köyü'nde bulunan Sudüşen Şelalesi, meşe, çınar ve gürgen ağaçlarıyla bezeli yemyeşil görüntüsü ile Nacaklı Deresi üzerinde 10 metre yükseklikten akıyor.

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Yeşilin tonları arasında akan şelale, sıcaktan bunalıp serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlere alternatif oluşturuyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği kentte ferahlamak ve doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, doğa yürüyüşü eşliğinde şelaleye ulaşabiliyor.

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Asfalt çalışmalarıyla beraber araçla ulaşımın da mümkün olduğu şelalenin yanındaki işletmenin sahibi Erkan Başak, yaz aylarında serinlemek ve temiz hava almak isteyenlerin burayı tercih ettiğini söyledi.

Yaz sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin arttığını belirten Başak, "3 ay boyunca süren ilgi, yıllık yaklaşık 60 bin ziyaretçi ile son buluyor. Çevre illerden de çok sayıda yerli misafirlerimizi ağırlıyoruz. Şelalenin gürül gürül akan serin suyu ferahlatıyor ve biraz olsun şehrin gürültülü kalabalığından uzaklaşmalarını sağlıyor. Buraya sabahtan gelip, gün boyu saatlerce vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

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Başak, "Sezon başlamadan önce, Rusya- Ukrayna savaşının başladığı dönemde, Rus ve Ukraynalı birçok misafirimiz oldu. Doğa yürüyüşleri ve serin havasıyla dinlenerek daha sonrasında Akdeniz ve Ege'ye geçtiler." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi

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Erzincan'da "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan, Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, dağlardaki karın erimesi ve yağışların bol olması nedeniyle bu yıl coşkun akıyor.

Kentte 35 dereceyi aşan sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, yemyeşil bitki örtüsü arasından yaklaşık 40 metreden dökülen sularının vermiş olduğu esinti ve serinlik ile şehrin stresinden uzakta vakit geçirebiliyor. Şelaleye gelenler, hem çevreyi fotoğraflıyor hem de altından serin suyun geçtiği alanlarda piknik yapıyor. Bazı ziyaretçiler ise yürüyüş sonrasında ellerini ve ayaklarını suya sokarak serinliyor.

İzmir'den Girlevik Şelalesi'ni görmeye geldiğini belirten Bahar Acarı, AA muhabirine, şelaleden akan suyun serinliğinin insanları rahatlattığını söyledi.

Şelalenin doğal güzelliği ile insanların dikkatini çektiğini belirten Acarı, "İyi ki buraya gelmişiz çok güzel bir yer. Havalar gerçekten çok sıcak buradaki su çok güzel. Ayaklarımızı suya soktuk ve serinledik birazdan da fotoğraflar çekileceğiz." dedi.

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Acarı, şelaleye daha sonra tekrar gelmeyi planladıklarını ifade ederek, "Buraya gelmemiz çok güzel oldu. Seneye buraya tekrar geleceğiz. Kesinlikle herkesin Erzincan'a gelip Girlevik Şelalesi'ni ve buradaki doğal güzelliği görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Buraya uğramayana ‘Erzincan'a geldiniz demeyin' dediler"

İstanbul'dan askerde bulunan oğlunun yemin töreni için Erzincan'a geldiğini dile getiren Ahmet Kesik de "Yemin törenine gelmişken Girlevik Şelalesi'ni gezmek için buraya geldik. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde şelalenin serinliği burada insanlara iyi geliyor. Doğal güzelliğiyle harika bir yer. Kentte sıcaktan bunalan insanların mutlaka gelip görmesi gerekir harika bir yer." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan gelen Ali Sülünoğlu ise "Buranın çok meşhur bir yer olduğunu duymuştuk. Erzincan'a gelip de buraya uğramayana ‘Erzincan'a geldiniz demeyin' dedikleri için buraya geldik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ferahlığı, serinliği ve yeşil bitki örtüsü ile herkesin gelip görmesi gereken bir yer." değerlendirmesinde bulundu. Sıcak bölgelerden gelerek kenti iki gündür gezdiklerini belirten Gülay Sağlam da şelaleyi herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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