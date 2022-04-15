Mersin’de gezilmesi gereken yerler nelerdir? Mersin’e ait meşhur yemekler nelerdir?
53 Dakika Önce Yazıldı - 272 Kelime
Türkiye tarihi ve yemek kültürü açısından zengin bir ülkedir. Bu nedenle dört mevsimde bile turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerin en can alıcı noktalarıysa ziyaret edilen yerlerin tarihi yapıları ve yemekleridir. Mersin ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, Mersin'de ziyaret edilebilecek yerleri arama motorlarında sorgulamakta. Peki, Mersinde gidilecek yerler nelerdir?
Mersin ili, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde bulunan önemli bir ticaret ve turizm bölgesidir. Klasik devirde Klikya olarak adlandırılmış olan Mersin; sırası ile Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslıların, XI. yüzyılda Selçukluların, XIV. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının XV. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğunun hâkimiyetine geçmiştir. Mersin'i ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilin gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Mersin'de gezilmesi gereken yerler nelerdir?
1-Yerköprü Şelalesi Milli Parkı
2-Kız Kalesi
3-Cennet Cehennem Obrukları
4-Narlıkuyu
5-Aynalı Göl – Gilindire Mağarası
6-Mersin Merkez
7-Alahan Manastırı
8-Kanlı Divane Ören Yeri
9-Adamkayalar
10-Astım Mağarası
11-Uzuncaburç
12-Anamurium Antik Kenti
13-Göksu Nehri
14-Tarsus
Mersin'e ait meşhur yemekler nelerdir?
Arabaşı Çorbası
Bandırma
Batırık
Cezerye
Döğme Pilavı
Humus
İçli Köfte
Kerebiç
Kısır
Mercimekli Köfte
Paça Çorbası
Sarı Burma Tatlısı
Sıkma ve Börek
Silifke Yoğurdu
Tantuni
Topalak
Yüzük Çorbası
Tarsus Kebabı
Kerebiç,
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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