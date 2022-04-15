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Mersin’de gezilmesi gereken yerler nelerdir? Mersin’e ait meşhur yemekler nelerdir?

Türkiye tarihi ve yemek kültürü açısından zengin bir ülkedir. Bu nedenle dört mevsimde bile turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Bu ziyaretlerin en can alıcı noktalarıysa ziyaret edilen yerlerin tarihi yapıları ve yemekleridir. Mersin ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, Mersin'de ziyaret edilebilecek yerleri arama motorlarında sorgulamakta. Peki, Mersinde gidilecek yerler nelerdir?