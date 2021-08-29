Mavi Vatan'ın Mavi Bayrakları

GEZİ

1985 yılında uygulanmaya başlanan Mavi Bayrak projesi, yurt içi genelinde Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor.

Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa'da 1985 yılında, Avrupa Birliği'nde 1987 yılında, ülkemizde de 1993 yılında ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Bugün 30'u Avrupa'da olmak üzere dünyada 49 ülkede uygulanmakta.

Mavi Bayraklı plaj; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliği kriterlerinde yüksek standartları yakalayan yüzülebilir alanları kapsıyor. Global ölçütlerde bir topluluk olan FEE (Foundation for Environmental Education – Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı) tarafından yürütülen Mavi Bayrak projesi, yerel yönetimler ve plaj işletmelerini, insan sağlığını ve doğayı koruma politikaları çerçevesinde denetleme misyonuna sahip.

Mavi Bayrak ödülü

Plaj, marina ve yatlara verilen Mavi Bayrak ödülü, FEE tarafından belirlenmiş bir kılavuzdaki kriterlere göre belirleniyor. Çoğu zorunlu olan bu kriterlere uyan plaj işletmeleri ile yat ve marina sahipleri, sürdürülebilir doğayı desteklediğini kanıtlamış oluyor. Yani Mavi Bayrak, bir nevi eko-etiket. Kısacası Mavi Bayraklı plajlarda gönül rahatlığıyla denize girilebiliyor.

519 Mavi Bayraklı plaj var

1985 yılında uygulanmaya başlanan bu proje, yurt içi genelinde Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleniyor. Tatil köyü ve plaj benzeri işletmeler, deniz suyunun kalitesine göre uluslararası Mavi Bayrak ödüllerine sahip oluyor. Mavi Bayraklı plajlara sahip olan tatil köyü ve oteller daha çok tercih ediliyor. 2017'de 454 Mavi Bayraklı plajı olan ülkemiz, 2018'de Mavi Bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardı. 2019 yılında ise Mavi Bayraklı plaj sayımız 463 oldu. 2020 yılında bu sayıyı 486 olurken 2021 yılında Türkiye'nin Mavi Bayraklı plaj sayısı 519'a yükseldi. Ayrıca 22 adet de Mavi Bayraklı marina mevcut.

Kriterler neye göre?

Yüzme suyunun kalitesi, çevrenin yönetimi, çevresel eğitim ve can güvenliği gibi konular bu süreçte önemli bir kriter.

519 adet Mavi Bayraklı plajımızla bu alanda dünyada 3. sıradayız.22 adet Mavi Bayraklı marinamızla dünyada 7. sıradayız.

Toplamda 6 adet de Mavi Bayraklı yatımız var.Antalya; Mavi Bayraklı 213 plaj ve 5 marina ile bu alanda ülkemizin birincisi.Muğla, Mavi Bayraklı 106 plaj, 4 yat ve 7 marina ile onu takip ediyor.Üçüncü sırada ise Mavi Bayraklı 66 plaj ve 3 marina ile İzmir var.Bodrum, ilçe sıralamasında lider. Toplamda Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısı 73.Van, Mavi Bayraklı Van Gölü sayesinde dünyada denize kıyısı olmayan Mavi Bayraklı tek şehir.

Mavi Bayraklı plajlardan bazıları şöyle:

Mermerli Plajı, Muratpaşa, Antalya

Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Beachpark, Konyaaltı, Antalya

Kumburnu Halk Plajı, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla

Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Merkez, Muğla

Kumluk Plajı, Datça Merkez, Muğla

Göltürkbükü Halk Plajı, Göltürkbükü, Bodrum, Muğla

Gümüldür Halk Plajı, Gümüldür, İzmir

Ayvalık Belediyesi, Altınova Kumadası Mevkii Halk Plajı, Altınova, Ayvalık, Balıkesir

Küçükkuyu Belediyesi Mıhlı Halk Plajı, Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale

Ayas Belediye Plajı, Yumurtalık, Adana