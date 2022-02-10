Mardin’de gezilmesi gereken yerler nelerdir? Mardin’e ait meşhur yemekler nelerdir?
1 Saat Önce Yazıldı - 330 Kelime
İnsanlar yaz veya kış mevsim fark etmeden ülkeler ve şehirleri turistik amaçlarla ziyaret etmektedirler. Türkiye tarihi ve yemek kültürü açısından zengin bir ülkedir. Bu nedenle hem dış hem iç turizmi oldukça gelişmiştir. Mardin ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilin gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. Peki, Mardin’de gezilecek tarihi yerler nerededir ve hangi yemekleri meşhurdur?
Ülkemiz geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle her ilinde ve ilçesinde tarihi kültür ve enfes tatlar barındırmaktadır. İnsanlar bir yeri turistlik amaçla ziyaret etmek istediklerinde genellikle o bölgenin tarihi özelliklerine ve yöresel tatlarını merak ederler. Mardin ili hem tarihi yerler hem de yöresel tatlar olarak zengin bir ilimizdir. Bu nedenle turistlerin en çok ziyaret ettiği illerden birisidir. İşte Mardin ilinin tarihi yerleri ve yöresel tatları…
Mardin'de gezilmesi gereken yerler nelerdir?
- Mardin Kalesi
- Hasankeyf
- Beyazsu
- Mor Gabriel Manastırı (Deyrulumur)
- Latifiye Camii
- Cumhuriyet Meydanı
- Ğurs Vadisi
- Deyrulzafaran Manastırı
- Mardin Sokakları
- Mardin Evleri
- Kırklar Kilisesi (Mor Behnam)
- Mardin Ulu Camii
- Dara Antik Kenti
- Zinciriye Medresesi
- Mardin Müzesi
- Meryem Ana Kilisesi ve Patrikhanesi
- Revaklı Çarşı
- Kasımiye Medresesi
- Mardin Midyat Kent Müzesi
- Kayseriye Çarşısı
Mardin'e ait meşhur yemekler nelerdir?
1 Soğan Dolması
2 ( Mehir ) Mardin Usulü Ayran Çorbası
3 Kibe Dolması (İşkembe Dolması)
4 Mardin Usulü Sembusek (Kapalı Lahmacun)
5 Mardin Usulü Kitel Tarifi
6 Soğan Kebabı
7 Kaburga Dolması Tarifi
8 Mardin İçli Köftesi ( Ikbebet )
9- Kiliçe
10- İncasiye
11- Firkiye
12- Kaburga Dolması
13- Alluciye
14- Lebeniye Çorbası
15- Un Çorbası
16- Kahiye Tatlısı
17- Harire Tatlısı
18- Cevizli Sucuk
19-Mırra
20- Sumak şerbeti
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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