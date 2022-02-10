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Mardin’de gezilmesi gereken yerler nelerdir? Mardin’e ait meşhur yemekler nelerdir?

İnsanlar yaz veya kış mevsim fark etmeden ülkeler ve şehirleri turistik amaçlarla ziyaret etmektedirler. Türkiye tarihi ve yemek kültürü açısından zengin bir ülkedir. Bu nedenle hem dış hem iç turizmi oldukça gelişmiştir. Mardin ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, bu ilin gezilecek yerlerini ve meşhur yemeklerini araştırmakta. Peki, Mardin’de gezilecek tarihi yerler nerededir ve hangi yemekleri meşhurdur?