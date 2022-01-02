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Mağaradaki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda 50 bin kişi gezdi

2 Saat Önce Yazıldı - 593 Kelime

Iğdır'ın Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, 'Ziyaretçilerimizin yüzde 90'ının turizm amaçlı geldiğini görüyoruz ama terapi merkezi olarak daha kapsamlı hizmet verdiğimizde bu profilin de değişmesini bekliyoruz.' dedi.



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02.01.2022 22:41:33

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde gezi amaçlı açılan ve sosyal alan çalışmalarının devam ettiği mağara içindeki Tuz Terapi Merkezi'ni 6 ayda yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda ziyarete açılan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar ilgi görüyor. Mağaraları, solunum yolu rahatsızlığı yaşayanlar da ziyaret ediyor.

igdir-magaradaki-tuz-terapi-merkezi-ni-6-ayda-50-bin-kisi-gezdi

Valilik öncülüğünde, Iğdır Üniversitesi, İl Özel İdaresi, Serhat Kalkınma Ajansı ve Tuzluca Kaymakamlığınca başlatılan süreçte mağaralar ışıklandırıldı.

Geçen yılın haziran ayından itibaren sadece ziyaret amaçlı hizmete açılan Tuz Terapi Merkezi'nin sosyal alan çalışmalarının bir bölümü de tamamlandı.

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İlçedeki Tuz Dağı'nın içinde bulunan tuz madeninin kullanılması amacıyla geçmişten bugüne maden çıkarma işlemi yapılan ve bu sayede devasa galeriler oluşan mağaraları açıldığı günden bu yana yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

"Bu kadar büyük olan başka bir örnek yok"

Tuzluca Kaymakamı Salih Çiğdem, AA muhabirine, Tuz Dağı'nın içindeki doğal güzelliğin ciddi anlamda ilgi çektiğini söyledi.

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Yapılması planlanan çalışmaların henüz küçük bir bölümünün tamamlandığını ifade eden Çiğdem, şöyle konuştu:

"Haziran ayında ziyaretçi almaya başladık, bugüne kadar 50 bin civarında ziyaretçimiz buraya geldi. Turizm destinasyonu, uğrak noktası olarak burası önemli bir alan. İnsanların buraya ilk geldiklerinde gösterdikleri tepki bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Böyle bir alan beklemediklerini söylüyorlar. Mağaraların Türkiye'de örnekleri var ama bu kadar derinlikte, bu kadar genişlikte, galeri boşlukları, galeri genişlikleri bu kadar büyük olan başka bir örnek yok."

"Ziyaretçilerimizin yüzde 90'ı turizm amaçlı geldi"

Çiğdem, mağaraların iç ve dış alanının 24 bin metrekare olduğunu belirterek, bu alanların Tuz Terapi Merkezi olarak hizmet vereceğini anlattı.

igdir-magaradaki-tuz-terapi-merkezi-ni-6-ayda-50 bin-kisi-gezdi

Çalışmaların tamamlanmasıyla mağaraların hem sağlık hem de gezi turizmine kazandırılacağını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

"Biz ilk etapta altyapı hizmetlerini ve ziyaret alanlarını oluşturup daha sonra tuz terapiyi bunun üzerine kurmayı düşünüyoruz. Tuz terapi daha profesyonel bir iş, burada Iğdır Üniversitesindeki hocalarımızdan ciddi destek sağlıyoruz. İçerideki iyon oranı, hava kalitesi ölçülerek bir hizmet sunulması gerekiyor. Gelen ziyaretçilerimizin yüzde 90'ının turizm amaçlı geldiğini görüyoruz ama terapi merkezi olarak daha kapsamlı hizmet verdiğimizde bu profilin de değişmesini bekliyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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