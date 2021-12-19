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Ülkemiz konumundan dolayı birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle hem iç hem dış turizm ülkemizde gelişmiştir. Kırşehir’i gezmek isteyen ziyaretçiler şehre ait doğal güzellikleri araştırmakta. Peki, Kırşehir doğal güzellikleri nelerdir? Kırşehir’de gezilecek yerler neresidir?

İnsanlar yaz veya kış mevsim fark etmeden ülkeler ve şehirleri turistik amaçlarla ziyaret etmektedirler. Bu ziyaretlerin en can alıcı noktalarıysa ziyaret edilen yerlerin doğal güzellikleridir. Kırşehir ilini ziyaret etmek isteyen kişiler, Kırşehir'de ziyaret edilebilecek yerleri arama motorlarında sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Kırşehir' ait doğal güzellikleri nelerdir?

Seyfe Gölü Kuş Cenneti: Dünyanın en büyük flamingo topluluğunu oluşturan bu gölün içerisinde yaklaşık olarak 320 bin adet flamingo bulunur. Ayrıca sadece flamingolar değil binlerce kuş türüne de ev sahipliği yapmakta. Güneşin batışında insanın manzara karşısında baktıkça bakasının geldiği bir doğa harikası olan bu göl ziyaretçilerini bekliyor.

Obruk Gölü: Obruk köyünde bulunan bu göl, Erciyes yanardağından kopan lav parçalarından oluşmuştur. Kırşehir il merkezine 33 km uzaklıktadır. Göl yerin yaklaşık 50 metre altındadır. Bu volkanik gölde çeşitli balık türleri ve mağaralar bulunmaktadır.

Japon Botanik Bahçesi: Japonların 1993 yılında Kalehöyük kazılarını başlatmalarının anısına Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından yapılmış tır. Chicagokütüphanesi tarafından “en İyi Yeşil Tasarım “ödülü almıştır. Kış ve yaz mevsimlerinde ayrı güzellikte olan bu bahçe tablo ve kartpostallardan çıkmış gibi.

Kırşehir Kent Park: 2014 yılında belediye tarafında yapılan bu park şehrin merkezinde yer alıyor. İçerisinde gençlik merkezi, canlı müzik içeren kafeteryalar, restoranlar var. Yürüyüş alanların yanı sıra suyun içinde eğlenebileceğiniz aktivitelere de ev sahipliği yapıyor.

Terme Kaplıcası: Kırşehir sadece doğal güzellikleriyle değil kaplıcalarıyla da ünlüdür. Romatizma, böbrek, kalp, damar, yüksek tansiyon ve kadın hastalıklarından şikayetçi çoğu kişi şifa bulmak için bu kaplıcalara akın etmekte.

Çuğun barajı: Kırşehir' e 20 km mesafede olan Çuğun Barajı, taşkın önleme ve sulama amacıyla yapılmış bir barajdır. Piknik ve mesire yeri olarak en çok tercih edilen yerlerden biri olup su sporları içinde tercih edilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.