Kedi-köpek otellerine ilgi arttı

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Son dönemde gelen taleplere göre kedi-köpek otellerine olan ilgi, yaz döneminin başlamasıyla 3 katına çıkarken Kurban Bayramı tatili öncesi günlük talep sayısı ise iki katına ulaştı

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerde son yıllarda kedi ve köpekseverlerin sayısında önemli bir artış görüldü. Kedi ve köpekseverlerin artışı aynı zamanda bu hayvanların gereksinimine yönelik sektörleri de canlandırdı. Mama sektörü ve hayvan bakımına yönelik ürünlerdeki ciddi artışlar da bu yoğunluğu doğrular vaziyette.

Hal böyle olunca kedi-köpek sevgisi insanları gerek beslenme gerek güvenlik açısından bazı arayışlara iterken hemen her bayram döneminde olduğu gibi yaklaşmakta olan Kurban bayramı döneminde de hayvan sahipleri köpekleri ya da kedilerini nereye bırakacakları ve hangi şartta onlara sahiplik temin edecekleri üzerinde kafa yormaya başladılar.

Sözkonusu tatil olunca kedi-köpek dostu, 'Hayvan dostu', otel tanımına uyan mekanlara da bu eksende ilgi yoğunlaştı.

Otel sektörü de hareketliliği fark etti

Son dönemde gelen taleplere göre kedi köpek otellerine olan ilgi, yaz döneminin başlamasıyla 3 katına çıkarken Kurban Bayramı tatili öncesi günlük talep sayısı ise iki katına ulaştı.

Türkiye'nin hizmet alanındaki online platformlarından Armut, bayram tatili öncesinde artan talepleri inceledi.

Yaz mevsimiyle beraber artışa geçen kedi köpek otellerindeki artışı mercek altına alındı.

Önceki seneye oranla 2021'in ilk ayında patili dostlarımız için kedi köpek otellerine olan talep %114 artış gösterdi.

Hayvanseverler tatile gidince

Mayıs ve Haziran aylarında sıcakların yükselmesiyle birlikte tatile gitmeye başlayan hayvanseverlerin kedi köpek otelleri talepleri üç katına çıkarken Temmuz ayı itibariyle günlük talepler zirveye ulaştı. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili nedeniyle taleplerde büyük artış gözlendi. Bu taleplerin %50'sini İstanbul'daki pet sahipleri tarafından oluştururken, %39.6'sı Ankara, %11.3'ü İzmir, %4'ü Antalya, %3.8'i Bursa ve %3.18'i Muğla illerinden geldi.

294-843 lira arasında değişiyor

Tatilleri boyunca kedi köpek otelinde en fazla bir hafta konaklaması için bırakan evcil hayvan sahiplerinin, patili dostlarından fazla uzak kalamadığı dikkat çekti. Gelen talepler arasında hayvanseverlerin büyük çoğunluğu, kedisini veya köpeğini mama ve kumuyla birlikte teslim ederken başka bir hayvanla ayrı ortamlarda muhafaza edilmesini ve kafeste tutulmamasına özen gösteriyor. Tatil süresince kedisi veya köpeğiyle düzenli olarak görüntülü konuşmak ya da her gün fotoğraf ve video isteyenlerin talepleri de öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Bakımından, oteline, nakil hizmetinden pet kargosuna kedi ve köpek hizmetlerinin ücretleri ise 294 TL ile 843 TL arasında değişiyor.