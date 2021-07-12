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Karavanla gidilecek yerler

2 Saat Önce Yazıldı - 668 Kelime

Karavanlı tatil planında temel ihtiyaçlar öncelik olurken diğer bir husus da nerelerde ve ne şekilde konaklama yapılabileceği....



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12.07.2021 23:40:07

Karavanla tatil yapma planını ön plana çıkaranların sayısı az değil. Ülkemizde de yaşanan pandemi süreci izole bir yaşamı ön planda tutarken tatil tercihleri de boyut değiştirdi. Kalabalık ortamlardan ziyade sakin ve seyrek bir tatil tercihi tüketicileri ve tatilcileri de alternatif arayışa sevk etti.

Son yıllarda karavanın gerek konfor gerekse maceranın her türüne imkan tanıması karavan tatili kadar satın alım süreçlerini de popüler kıldı.
Türkiye'nin Akdeniz ve Ege bölgeleri başta olmak üzere deniz ve doğayı bir arada sunan tatil mekanları karavancıların uğrak noktası oldu.
Karavanlı tatil planında temel ihtiyaçlar öncelik olurken diğer bir husus da nerelerde ve ne şekilde konaklama yapılabileceği....
Biz de bu rotalardan bazılarını sizler için derledik:

İğneada'dan Yedigöller'e

Bu lokasyonladrna birisi Kırklareli-Demirköy ilçesindeki İğneada Longoz Ormanları. Karadeniz kıyısındaki bu eşsiz doğayla birkaç gün baş başa kalmanın ideal yolu ise karavan seyahatidir. Bölgede temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek birden çok kamp alanı mevcut. Yedigöller Milli Parkı karavanla tatil yapanların oksijen depolayabileceği önemli uğrak noktalarından.Geceleri doğanın içinde konaklayıp gündüzleri uzun yürüyüşler yapmak, doğanın tadını kâh yalnız kâh diğer kampçılarla sosyalleşerek çıkarmak burada mümkün.

Kapadokya'dan Borçka'ya

Kapadokya, volkanik oluşumlarla yıllardır dünyanın ilgisini çekmekte.Bu coğrafyada, sabahları peri bacaları manzarasına uyanmak, en güzel gün doğumu ve gün batımlarına tanık olmak için karavanınızı park edebileceğiniz çok sayıda ücretli veya ücretsiz kamp alanı var. Öte yandan sessizlik içinde zihninizi doyasıya dinlendirebileceğiniz adreslerden biri da Karagöl. Borçka ilçesindeki gölün çevresi karavan tatili için elverişli.

Kabak Koyu'ndan Kumluca'ya

Başka bir lokasyon da Fethiye'de bulunan Kabak Koyu. Çakıl taşlı sahilinden turkuaz rengindeki eşsiz bir denize bakıyor. Deniz, kum ve güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkarmak, gün içinde meyve ağaçları arasından geçip dere kıyısını takip eden uzun doğa yürüyüşleri yapmak ve yer yer kalıntılarla karşılaşmak eski bir Likya yerleşimi olan Olympos antik kentinde fazlasıyla mümkün. Kumluca'daki Olympos'ta yer alan kamping alanları özellikle yaz aylarında büyük ilgi var.

Salda'dan Hipo'ya

Ege Bölgesi'ndeki en güzel karavan rotalarından biriArapapıştı Kanyonu. Dünya harikası olarak nitelenen ve koruma altında olan Arapapıştı Kanyonu'nun orta yerinde geceyi geçirmek de ancak karavancıların sahip olabileceği lükslerden.
Denize sıfır olan kaş kamp, çadır ve karavan kampı yapmak için çok güzel bir konumda yer almakta.Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda gölü aynı zamanda konaklayabileceğiniz en güzel kamp alanlarının başında. İzmir'de Hipo camp, Türkiye'de bulunan en modern ve en geniş alana sahip olan kamp bölgesidir. 60 bin hektarlık alana kurulu çam ormanı olan bu kamp mavi bayrak ödüllü özel bir plaj.

Gökova'dan Foça'ya

Gökova körfezi ve çevresinde çok sayıda kamp alanı var ancak en ünlülerinin başında Azmakbaşı Kamp alanı geliyor. Ege'nin en şirin eski yazlık bölgelerinden Foça'da ücretli ücretsiz birçok kamp alanı var. En büyük alanlardan biri Kosova Kamping. Büyük bir plajı var ve dilersen elektrik çekilebiliyor.

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