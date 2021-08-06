Karadeniz yaylalarına akın akın

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Pandemi süreci yaylalara akına hız verirken Karadeniz'in önemli lokasyonları da turizmin gözdesi olmaya devam ediyor

Pandemi süreci yaylalara olan talebi de artırmış durumda. Özellikle Karadeniz bölgesinin turizm açısından en önemli lokasyonlarından olan yaylalara büyük şehirlerden yaz kış akın edilmeye devam ediyor.

İşte bu yaylalardan en önemlileri ve özellikleri:

Rize Elevit Yaylası: Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 1884 metre rakıma sahip Elevit Yaylası Karadeniz'in önemli yaylalarından. Yayla daha çok gurbetçiler tarafından yaz aylarında ziyaret edilmekte. Konaklama imkanı bulunan yaylanın geleneksel yayla evleri dikkati çekiyor. Elevit yaylası horonları ile ünlü olması nedeniyle Ağustos aylarında yapılan şenlikleri ile de dikkat çekmekte. Başta yaban keçisi olmak üzere Karadeniz'e özgü diğer yabani hayvanlar da bulunuyor.

Trabzon, Maçka-Şolma Yaylası: Maçka ilçesinden batıya doğru 22 km. toprak yolla gidilebiliyor. Yolun 16 kilometresi zengin bitki örtüsüne sahip Kulin dağının içinden geçmekte.1. 700 m. rakımlı yaylada alt yapı hizmetleri tamamlanmış durumda ve Elektrik, su, telefon mevcut.Konaklama yeri bulunmadığından kamp malzemeleri getirilmesi lazım. Ancak bakkal, manav, kır kahvesi, kasap gibi küçük işletmeler hizmet veriyor.

Ordu, Perşembe Yaylası: Ordu'nun Aybastı ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, yaz mevsiminde yeşile bürünen doğası ve birbirinden ilginç menderesleriyle yeni turizm sezonunda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çimlerle kaplı yaylada yer alan mendereslerin bulunduğu alanlarda otlayan hayvanlar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Giresun Sis Dağı Yaylası: Görele ilçe sınırları içerisinde bulunan Sis Dağı, Doğu Karadeniz sıradağları'nın uzantılarından biri; yüksekliği 2182 metre. Sahile 40 km. uzaklıkta olan Sis Dağına 1.5-2 saatte ulaşılmakta. Yaz aylarında oldukça kalabalık bir nüfusa sahip. Yayla güzergahı boyunca doğa sporlarına elverişli pek çok rota var. Bölgede dağcılık aktivitesinin en fazla yapıldığı alanlardan biridir.

Artvin Gorgit Yaylası: Artvin il sınırında yer almakta olan Gorgit yaylası Macahel bölgesinde bulunmakta. Karadeniz'de özellikle tercih edilebilecek yaylalar arasında yer almakta. Yaklaşık olarak 1700 rakımlı olan bölgede bulunuyor. Yaylaya çıkmak isteyenlerin özellikle bir gece öncesinde Artvin Macahel bölgesinde konaklaması daha sonrasında dinlenerek yaylaya çıkılmasını sağlıyor.

Tokat Akbelen Yaylası:Tokat'ın doğal güzellikleri arasında bulunan ve yakın bir zamanda turizm bölgesi olarak ilan edilen Akbelen Yaylası, Niksar karayolunun 18. kilometresinde bulunmaktadır.Anayola 3 kilometre uzaklıkta olan yayla, aynı zamanda köklü bir tarihe sahip. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olup, doğal güzelliklerini de günümüze kadar korumayı başarmıştır. Yayla, yeşillikleri arasında gelen misafirlerine muhteşem mesire yerlerini sunar. Bölgede alabalık tesisleri de mevcut.

Samsun Aktaş Yaylası: 950 metre rakımlı yaylanın ilçeye uzaklığı 9 km.dir. Yolu asfalt olup, her türlü araç gidebilir. Yayla evleri mevcut olup suyu da vardır. Ayrıca yayladan Ladik Gölü'nün tamamıyla görünmesi, çam ağaçları ile kaplı oluşu ve her tarafın kır çiçekleri ile süslenmiş olması, temiz yayla havası nedeniyle İlçe ve yöre halkını kendisine çekmekte ve mesire yeri olarak kullanılmakta olup, potansiyel turizm açısından da gelecek vadediyor.

Sinop Ayancık - Akgöl Yaylası:Ayancık-Boyabat yolunun 44. kilometresinden sağa ayrılan ham toprak yolu takiben 4 km. sonra Akgöl'e ulaşılıyor.Akgöl yaylası bozulmamış doğasında bulunan on bin bitki çeşidiyle çangal ormanları, botanik araştırmalar için tercih sebebi. Yemişli deresinin ağzının kapatılmasıyla oluşturulan yapay gölde kırmızı benekli alabalık üretilmekte.Kamp yapacakların çadır ve temel ihtiyaç malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekiyor.