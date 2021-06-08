Kapadokya'da görsel şölen

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Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik ve görsellik katıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da, gün doğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu, bölgenin manzarasına ayrı bir güzellik katıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı yerleşim merkezleri, kayadan oyma tarihi manastırları ve ilginç coğrafi şekilleriyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Sıcak hava balonları, dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin, bölgedeki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri kuş bakışı izlemelerine imkan sunuyor.