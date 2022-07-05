Kamplara ilgi arttı, çadır fiyatları uçtu

GEZİ

Tatil sezonunda otel ve kiralık ev fiyatlarının yüksek olması, çadır kamplarına ilgiyi artırdı. Artan taleple birlikte çadır fiyatları da yükseldi.

Kamp malzemeleri satan Ercan Calbaz, yoğun ilgi nedeniyle çadır fiyatlarının her yıl arttığını ifade ederek, "Geçen yıl 60 liraya sattığımız kamp çadırı bu yıl 350 liradan başlıyor" dedi.

Otel, pansiyon ve kiralık evlerin astronomik fiyatlara ulaşması, tatilcilerin çadır kamplarına ilgisini artırdı. Ancak artan talep çadır fiyatlarının da yükselmesine neden oldu.

Kamp malzemeleri mağazası işletmecileri çadır fiyatlarında da 6 katına varan bir artış olduğunu belirterek, 3 kişilik çadır fiyatının bir yılda 60 liradan 350 liraya çıktığını bildirdi. Buna rağmen çadır tatilini daha uygun bulan insanların, yoğun talebiyle karşılaştıklarını ifade ettiler.

"GEÇEN YIL 60 LİRAYA SATTIĞIMIZ KAMP ÇADIRI BU YIL 350 LİRA"

Kamp malzemeleri mağazası işleten Ercan Calbaz, çadır fiyatlarının ilgilen dolayı her yıl arttığını ifade ederek, "Ekonomik şartlardan dolayı her yıl çadır talebi artıyor. Fiyat uygunluğu, doğa ile iç içe olmak, bunlar göz önünde bulundurulduğunda bir talep artışı var. Geçen yıl 60 liraya sattığımız kamp çadırının fiyatı, bu yıl 350 liradan başlıyor" dedi.

Kamp malzemeleri satışı yapan Recep Tayyip Doğan ise, otel fiyatlarının artması nedeniyle insanların çadır kamplarına yöneldiğini belirterek, "İnsanlar bu durumda en kolay yolu çadır kurmakta buldu. 300 liralık bir çadırla mevsimlik kamp yapılabilir.

Ancak geçen yıl 3 kişilik bir kamp çadırı 300 liraydı, bu sene fiyatlar 450 liradan başlıyor. Kamp teferruatı biraz fazla, yalnızca tabak ve çanak almakla olmuyor. Tuzluk, bıçak, kamp ocakları da alınmalı. Güzel bir kamp çantası oluşturmak yaklaşık bin lira maliyetinde oluyor. Sandalyelerimizin fiyatları ise 200 ile 900 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

"BİR HAFTALIK TATİL 20 BİN TL OLUNCA, TERCİHİMİZ ÇADIR KAMPLAR"

Otel fiyatlarından dolayı bu yıl kamp yapmayı tercih ettiğini belirten Özlem Demirel, "Eskiden otellere gittiğimiz zaman, makul ücretlerle gidip bir haftalık tatilimizi yapabiliyorduk. Artık inanılmaz ücretler var.

Bir haftalık tatil 20 bin liraları buluyor. O yüzden kamp alanlarını daha çok tercih ediyoruz. Hem doğanın içerisindesiniz, hem tatil yapabiliyorsunuz. Güzel bir ortamda uygun bir fiyata tatilimizi yapıyoruz" dedi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.