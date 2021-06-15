İzmit’te Görülmesi Gereken Yer, İzmit’te Gezilecek Yerler

GEZİ

Türkiye’nin Kocaeli ilinde bulunan İzmit, manzarası ve doğası ile gezginlerin dikkatini çekmekte. İzmit Körfezi'nin doğu kıyısında, Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer almakta.

Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve her mevsim güzelliği ile her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte. Sizler için İzmit'in gezmeniz gereken yerleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İzmit'te Görülmesi Gereken Yer bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte tüm detaylar…

İzmit Saat Kulesi

İzmit'in sembolü olan bu kule, 1902 yılında II. Abdülhamid'in tahta çıkmasının 25. yılında, İzmit Belediyesi tarafından yaptırılmıştır. İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından inşa ettirildi. İzmit saat kulesi, Hereke ve Tavşancıl'dan getirilen traverten taşların kullanımı ile yapımı tamamlanmıştır.

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi

Kocaeli-İzmit'te bulunan Osman Hami Bey evi müzesi 1842-1910 seneleri yaşayan Osman Hamdi Bey, Osmanlı Devleti döneminin sonlarında yaşayan devlet adamıdır. Bunun yanı sıra ayrıca bir sanat uzmanı ve ressamdır. Osman Hamdi Bey'in hatıralarının bulunduğu evi ve müzesini kendisi çizmiştir ve 1884 yılında da inşa etti. Bu evi Fransız mimarisinden etkilenerek tasarladı ve evin malzemelerinin büyük çoğunluğu yurt dışından getirtildi.

Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi

İzmit'te bulunan tarihi Kasr-ı Hümayun ve Saray Müzesi bir diğer adıyla Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü, İzmit Saat Kulesi'nin yanında yer alan tarihi bir müzedir.

Bu tarihi yapının ilk olarak IV. Murat döneminde ahşap temelleri üzerine yapılmıştır. çıkan yangın ve meydana gelen deprem sonucu yıkılmıştır. Günümüzde ziyareti yapılan tarihi yapı 1861-1876 Sultan Abdülaziz döneminde yapılmış olan saraydır.

Selim Sırrı Paşa Konağı

Selim Sırrı Paşa Konağı Kocaeli İzmit ilçesinde yer alan tarihi bir yapıdır. Bu tarihi yapı Osmanlı'nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi olarak bilinen Selim Sırrı Paşa, tarafından inşa edilmiştir. Sırrı Paşa Konağı, iki katlı ahşaptan yapılmıştır.

SEKA Park

İzmitlilerin en çok önerdiği yer SEKA Parktır. İzmit'in körfeze kıyısını boydan boya geçen 550 dönümlük devasa bir parktır. Yeşil alanlardan, bisiklet yollarına, cafelerden restoranlara, otelden etkinlik alanına, sahalardan kortlara, oyun parkları gibi birçok gezip göreceğiniz yerleri mevcut.