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İzmir hem ticari hem turistik olarak ziyaret edilen Türkiye’nin en büyük şehirlerindendir. Ege’nin incisi olarak bilenen İzmir, konumu sebebiyle birçok avantajı bünyesinde bulundurmaktadır. İzmir’in değişik bölgelerde birçok ilçesi bulunur. Bu ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, İzmir kaç ilçesi bulunuyor? İzmir’in ilçeleri nelerdir?

İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan 2020 nüfus sayımı itibarıyla 4.394.694 kişi olan ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Sosyo-ekonomik acıdan zengin bir şehirdir. Bu sebeple sürekli turizm ve iş nedeniyle insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Türkiye'nin ilk üç büyük şehirden olması İzmir'in önemi arttırmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından İzmir'e ait ilçeler araştırılmaktadır. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir kaç ilçesi bulunuyor?

İzmir eski adıyla Smyrna, İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bir şehir olarak biliniyor. İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Şehirde 30 adet ilçe bulunuyor.

İzmir ilçeleri nelerdir?

Aliağa

Balçova

Bayındır

Bayraklı

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca

Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Karşıyaka

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Konak

Menderes

Menemen

Narlıdere

Ödemiş

Seferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla

İzmir içinde gezilmesi gereken yerler neresidir?

Kadifekal, Alsancak Sevgi Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu

İzmir Arkeoloji Müzesi, St. Polycarp Kilisesi, İnciraltı Tarihi Kemeraltı Çarşısı

Smyrna Antik Kenti, İzmir Saat Kulesi, Tarihi Asansör

İzmir çevresinde gezilecek yerler neresidir?

Homeros Vadisi, Karagöl, Foça Plajı, Çeşme Yarımadası, Urla, Seferihisar, Tire Efes Antik Kenti, Nebiler Şelalesi, Bozdağ Kayak Merkezi, Gölcük Yaylası, Karaburun Yarımadası, İzmir Kuş Cenneti, Meryem Ana Evi, Selçuk Kalesi, Şirince Köyü, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Pitane Antik Kenti, Allianoi Antik Kenti







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