İzmir ilçeleri nelerdir?
41 Dakika Önce Yazıldı - 370 Kelime
İzmir hem ticari hem turistik olarak ziyaret edilen Türkiye’nin en büyük şehirlerindendir. Ege’nin incisi olarak bilenen İzmir, konumu sebebiyle birçok avantajı bünyesinde bulundurmaktadır. İzmir’in değişik bölgelerde birçok ilçesi bulunur. Bu ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, İzmir kaç ilçesi bulunuyor? İzmir’in ilçeleri nelerdir?
İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan 2020 nüfus sayımı itibarıyla 4.394.694 kişi olan ülkenin en büyük üçüncü şehridir. Sosyo-ekonomik acıdan zengin bir şehirdir. Bu sebeple sürekli turizm ve iş nedeniyle insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Türkiye'nin ilk üç büyük şehirden olması İzmir'in önemi arttırmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından İzmir'e ait ilçeler araştırılmaktadır. İşte merak edilen haberin detayı…
İzmir kaç ilçesi bulunuyor?
İzmir eski adıyla Smyrna, İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran bir şehir olarak biliniyor. İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Şehirde 30 adet ilçe bulunuyor.
İzmir ilçeleri nelerdir?
Aliağa
Balçova
Bayındır
Bayraklı
Bergama
Beydağ
Bornova
Buca
Çeşme
Çiğli
Dikili
Foça
Gaziemir
Güzelbahçe
Karabağlar
Karaburun
Karşıyaka
Kemalpaşa
Kınık
Kiraz
Konak
Menderes
Menemen
Narlıdere
Ödemiş
Seferihisar
Selçuk
Tire
Torbalı
Urla
İzmir içinde gezilmesi gereken yerler neresidir?
Kadifekal, Alsancak Sevgi Yolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Kordon Boyu
İzmir Arkeoloji Müzesi, St. Polycarp Kilisesi, İnciraltı Tarihi Kemeraltı Çarşısı
Smyrna Antik Kenti, İzmir Saat Kulesi, Tarihi Asansör
İzmir çevresinde gezilecek yerler neresidir?
Homeros Vadisi, Karagöl, Foça Plajı, Çeşme Yarımadası, Urla, Seferihisar, Tire Efes Antik Kenti, Nebiler Şelalesi, Bozdağ Kayak Merkezi, Gölcük Yaylası, Karaburun Yarımadası, İzmir Kuş Cenneti, Meryem Ana Evi, Selçuk Kalesi, Şirince Köyü, Yedi Uyuyanlar Mağarası, Pitane Antik Kenti, Allianoi Antik Kenti
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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