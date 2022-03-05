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İstanbul ilçeleri nelerdir?

İstanbul, hem ticari hem turistik olarak ziyaret edilen Türkiye’nin en büyük şehirlerindendir. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul, konumu sebebiyle birçok avantajı bünyesinde bulundurmaktadır. Kültür ve tarih açısında zengin bir ildir. İstanbul’un değişik bölgelerde birçok ilçesi bulunur. Bu ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, İstanbul’un kaç ilçesi bulunuyor? İstanbul ilçeleri nelerdir?