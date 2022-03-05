İstanbul ilçeleri nelerdir?
3 Saat Önce Yazıldı - 174 Kelime
İstanbul, hem ticari hem turistik olarak ziyaret edilen Türkiye’nin en büyük şehirlerindendir. Birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul, konumu sebebiyle birçok avantajı bünyesinde bulundurmaktadır. Kültür ve tarih açısında zengin bir ildir. İstanbul’un değişik bölgelerde birçok ilçesi bulunur. Bu ilçeler vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, İstanbul’un kaç ilçesi bulunuyor? İstanbul ilçeleri nelerdir?
İstanbul, Türkiye'nin Marmara bölgesinde yer alan bir ilidir. İstanbul'un nüfusu, 2022 yılında TÜİK tarafından yapışan araştırmaya göre 16.034.511 kişidir. Sosyo-ekonomik acıdan zengin bir şehirdir. Bu sebeple sürekli turizm ve iş nedeniyle insanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Türkiye'nin ilk üç büyük şehirden olması İstanbul'un önemi arttırmaktadır. Bu nedenle insanlar tarafından İstanbul'un ait ilçeler araştırılmaktadır. İşte merak edilen haberin detayı…
İstanbul ilçeleri
İstanbul 39 ilçeye sahiptir. İstanbul'un ilçeleri; Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'dur.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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