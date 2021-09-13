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İstanbul’da Gezilecek En Güzel Yerler

1 Saat Önce Yazıldı - 1146 Kelime

Kurban bayramının gelmesiyle birçok kişi tatil moduna girdi. Kimileri bayram tatilini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirecekken kimileri ise evlerinde kalarak tatillerini sürdürmeyi planlıyor. Her ne kadar birçok kişi deniz kum güneş üçlüsü ile buluşamasa da onlar için de güzel alternatifler mevcut. Özellikle İstanbul’da yaşayıp, kurban bayramı nedeniyle boşalan şehirde, doyasıya vakit geçirmek isteyen kişiler için gezip görülebilecek bir çok yer var. İşte tüm detayları ile İstanbul’da mutlaka gidilmesi gereken yerler…



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13.09.2021 12:20:55

16 milyon insanın yaşadığı koca bir metropol olan İstanbul, her daim kalabalık sokakları, trafiği, karmaşası ve daha birçok şeyi ile bilinir. Kurban bayramı vesilesiyle açıklanan 9 günlük tatil birçok kişi için yıl boyunca yaşanan stresin atılması adına güzel bir fırsat oldu. Bu sebeple özellikle İstanbul'da tatil planları yapan birçok kişi ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmeye başladı. Tatil beldelerine veyahut memleketlerine gidemeyen birçok kişi de İstanbul'da kalarak, bayram çoşkusunu normal günlere göre daha sakin olacak İstanbul'da geçirmeye karar verdi. Tatilini İstanbul'da geçirecekler için birçok alternatif mevcut. Bu alternatifler şöyledir;

Ayasofya Camii

Ayasofya Camii, şüphesiz İstanbul'u gezmek isteyenler için görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Tarihi Yarımada'nın gözbebeği Ayasofya, ibadete açılması ile birlikte birçok kişi tarafından haftanın her günü ziyaret edilmektedir. Sahip olduğu tarihi arka plan ziyaretçilerini cezbetmektedir. Yıllar içinde üç defa yıkılıp yeniden inşa edilen Ayasofya cami, sadece cami değil kilise ve müze işlevi de görmüştür. Ayasofya camii, ziyaretçilerine hem kilise halinden hem de cami halinden birçok eşsiz manzara sunmaktadır.

Topkapı Sarayı

Bir dönemin muhteşem imparatorluğu Asya, Avrupa ve Afrika'daki toprakları ile 600 yıldan fazla hüküm sürmüş Osmanlı Devleti'nin 400 yıllık yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı ziyaretçilerini beklemektedir. İçerisinde yapacağınız gezi ile Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan törenlere ve olaylara şahitlik edebileceğiniz Topkapı Sarayı ile zaman makinesinde yolculuğu çıkmış gibi olacaksınız. Gezi kapsamında Harem bölümü, Hırka-ı Saadet Dairesi ve Has Oda bölümü, Babü'sSaade bölümü ve Köşkler Bahçesi bölümlerini görmek mümkündür.

Kapalı Çarşı (Grand Bazaar)

Neredeyse 550 yıldır faal bulunan tarihi Yarımada'nın gözdesi Kapalı Çarşı, ziyaretçileri için muazzam bir deneyim sunuyor. El işleme halılardan mücevherlere, baharatlardan çeşit çeşit lokumlara birçok şeye ulaşabileceğiniz Kapalı Çarşı, aynı zamanda sahip olduğu yapı ile size tarihi bir atmosfer sunuyor.

Yerebatan Sarnıcı

Bizans Dönemi'nde yapımı tamamlanan Yerebatan Sarnıcı, yapıldığı dönem şehrin su ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştır. Bugün ise birçok kişi tarafından ziyaret edilem Yerebatan Sarnıcı, içerisinde barındırdığı muazzam sütunlar ve Medusa heykeli ile misafirlerini beklemektedir.

Galata Kulesi

İstanbul manzara fotoğraflarının vazgeçilmez ögelerinden biri olan Galata Kulesi, ziyaretçilerine nefis bir İstanbul manzarası sunmaktadır. Neredeyse 1500 yıl önce inşa edilen kule, her gün binlerce misafiri kendine aşık etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra kuleye birlikte çıkan aşıkların birbirleriyle evlenecekleri de Galata Kulesi hakkında anlatılan rivayetlerden sadece biridir.

Aya Yorgi Manastırı

Hem tarihi ile hem de doğası ile büyüleyen Büyükada, Aya Yorgi Manastırı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Yıl içinde binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Aya Yorgi Manastırı, 1751 yılında adanın en yüksek tepesi olan Yücetepe'ye inşa edilmiştir.

Kız Kulesi

İstanbul'un sembol yapılarından biri olan Kız Kulesi, ziyaretçilerine denizin ortasında muazzam bir deneyim sunmaktadır. Üsküdar sahilinden rahatlıkla görülebilen Kız Kulesi, evlenme tekliflerinin sık yapıldığı yerlerden biridir. Hali hazırda restoran olarak kullanılan Kız Kulesi'ne her gün Üsküdar'dan 09.00- 18.45 saatleri arası tekne ile ziyaret edilebilir.

Ahrida Sinagogu

Ahrida Sinagogu İstanbul'da yer alan ve İstanbul'un fethinden önce inşa edilen tek sinagog olma özelliğini göstermektedir. İstanbul Fatih ilçesi Balat semtinde yer alan Ahrida Sinagogu, oldukça dikkat çeken yapısı ile ziyaretçilerini beklemektedir. Günümüz Türkiyesi'nin en büyük sinagogu olan Ahrida Sinagogu, Makedonya'nın Ohri kentinden İstanbul'a göç eden yahudiler tarafından İstanbul'un fethinden önce inşa edilmiştir. Ahrida Sinagogu'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri içerisinde barındırdığı ve Nuh'un gemisi anlamına gelen Teva ismindeki dua kürsüsü sahip olduğu tekne pruvası şeklinden dolayı oldukça dikkat çekmektedir.

Rumeli Hisarı

Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethi esnasında, Bizans'a gelebilecek herhangi bir yardımı kesmek için inşa edilmiş bir hisardır. 90 günde tamamlanan hisar, İstanbul'un en çok merak edilen noktalarından biridir ve yüzyıllardır ayakta durmaya devam etmektedir. Boğazı kesmesiyle bilinen Rumeli hisarı, Boğazkesen Hisarı olarak da bilinmektedir. Rumeli Hisarı, günümüzde İstanbul'un fethinde yer alan top, gülle ve o dönem Haliç'i kapatan zincirlerin sergilendiği bir müze olarak kullanılmaktadır. Sahip olduğu surlar ile Anadolu Hisarı'nın tam karşısında yer alan Rumeli Hisarı'nda bir dönem açık hava konserleri ve etkinleri de yapılmaktaydı.

Yoros Kalesi

Doğu Romalıların İstanbul'un fethinden önce yaptırdıkları ve Beykoz'un Karadeniz sırtlarında yer alan yapılarından biri olan Yoros Kalesi, ziyaretçilerini muhteşem bir tarih deneyiminin yanında eşsiz bir doğa deneyimi de sunmaktadır. Osmanlılar tarafından 1391 yılında fethedilen Yoros Kalesi, yüzyıllardır Türk hakimiyetinde yer alan bir kaledir. Boğaz manzarasının oldukça iyi seyredildiği yerlerden biri olan Yoros Kalesi'nin hemen altında yer alan kafede de leziz bir kahvaltı yapabilirsiniz.

İstanbul'da 6 Sonbahar Rotası

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan İstanbul'un sonbaharı da ayrı bir keyifli oluyor. Yazın sıcak günlerinin ardından mis gibi bir ferahlık getiriyor sonbahar havası. Üstümüze ince bir palto geçirip kurumuş yaprakların arasında ağaçlı yollarda yürüyüş yapmak sonbaharda yapılabilecek en güzel şeylerden değil mi?

İstanbul'da gezilecek daha fazla yer önerisi arıyorsanız, Timeturk Gezi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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