İspanya’da Mutlaka Görmeniz Gereken 12 Yer, İspanya’nın Gezilecek Yerleri Neresi?

GEZİ

Akdeniz’e ve Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan, Batı Avrupa’nın en büyük şehirlerinden birisi olan İspanya, köklü tarihi ve eşsiz güzelliği ile ziyaretçilerinin dikkatini çekmekte.

Fenikelilerden Yunanlara, Araplardan İmparatorluğu'na kadar birçok uygarlığa ev sahipliği yapan bu ülkede tarihin izlerini görmek mümkün.Sanatçılara ilham veren İspanya'da sizleri bekleyen şehirlere birlikte birçok tarihi mekanlara göz atmaya ne dersiniz? Sizler için İspanya kültürü, tarihi ve gezilecek birbirinden eşsiz güzellikleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İspanya'da mutlaka görmeniz gereken 12 yer? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İspanya'nın gezilecek yerleri işte tüm detaylar…

1)Retiro Park

Retiro Park İspanya Madrid'de bulunan eşsiz ve gösterişli bir park. Bu parkta kafanızı dinleyebilir, piknik yapıp, kayık kiralayıp parktaki gölün tadını çıkarabilirsiniz. Bu parkta birbirinden farklı bitki ve ağaç türleri ile süslenmiş olup sizlere eşsiz bir manzara sunar.

2)Goya Müzesi

İspanyol ünlü ressam Goya 'ya dair bir müze olan Goya Müzesi, gösterişli yapısı ve birbirinden çeşit eserleri ile ziyaretçilerine 3 katlı bir yapı içinde hizmet veriyor. Sizlerin de yolu bir gün İspanya'ya düşer ise mutlaka Goya müzesine uğramayı unutmayınız.

3)Sagrada Familia

Barselona'nın simgelerinden birisi olan Sagrada Familia Bazilikası UNESCO Listesinde de yer alan şehrinsimgelerinden birisidir. Ünlü mimar Antoni Gaudi'nin en büyük eseri olarak gösterilmekte.

4)Arap Hamamı

Arap hamamı İspanya'nın halka açık tek hamamı olarak bilinmekte. İspanya'daMüslümanlar şehri terk ettikten sonra yaptırılan hamam, Arap ve Roma hamamı tarzlarına bağlı kalarak tasarlanmış hamamlardan birisidir. Hamam içerisinde; soğuk ve sıcak oda, yerden ısıtmalı odalar ve soyunma odaları mevcut. Bu hamam haftanın her günü ziyaretçilerine açık olmakta.

5)Santa Cruz

Sevilla Katedrali'nin de bulunduğu bölge şehrin en fazla turist geçen duraklarından birisi olarak bilinmekte. İspanya'ya geldiğiniz zaman mutlaka görmeden gitmemeniz gereken yerlerden biriside Santa Cruz ‘dur. Eşsiz güzelliği ve gezdikçe gezesiniz geleceği birçok yeri mevcut.

6)Cordoba

İspanya'nın tarihi kentlerinden biri olan Cordoba, tarihte birçok farklı dine ev sahipliği yapan yerlerden birisidir. Bu kentte tarihin izlerine rastlamak mümkün. Kurtuba Camii, Roma Köprüsü, Sinagog ve Endülüs Müzesi gibi mimariler de bunu kanıtlar nitelikte. Bukentte, Rengârenk Eski Şehir Caddesi, Viana Müzesi ve 8. yüzyıldan bu yana korunmayı başaran Kraliyet Sarayı gibi birçok gezilecek yerler mevcut.

7)El Hamra Sarayı

El Hamra Sarayı tamamlanması yüzyılları bulan yapılardan ve birçok Arap sultanına ev sahipliği yapmış saraylardandır.Bu tarihi saray, dünyada en çok ziyaret alan tarihi yerlerden birisi olarak bilinmekte.

8)Bernabéu ve Camp Nou

İspanya deyince akla ilk gelenler arasında muhteşem futbol arenalarıdır. Futbolun ana vatanı olarak bilinen bu kentte, dünyanın en büyük futbol takımlarından Real Madrid ve Barselona takımlarının stadyumlarına mutlaka uğrayın deriz. Kendine hayran bıraktıran gösterişli stadyumları ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

10)Maspalomas Plajı

Maspalomas Plajı, okyanus manzarasıyla adanın en gösterişli plajlarından birisi olarak bilinmekte. Hem denizin hem de çölün iç içe uyumunu görmek mümkün. Bu plaj Las Palmas şehrinin merkezinde yer almakta.

11)Plaza Mayor

İspanya kentinin Madrid şehrine geldiğinizde görmeniz gereken önemli meydanlardan birisi Plaza Mayor. Bu kentin çevresi tarihi binalarla çevrili meydan etrafında pek çok gösterişli cafe ve restoran mevcut.

12)Casco Viejo

Casco Viejo, 1400'lü yıllarda Gotik bir mimari ile ortaya çıkarılan eski yerleşim bölgelerinden birisidir. Bu kent ziyaretçilerini eşsiz bir tarihi yolculuğa çıkarmakta.