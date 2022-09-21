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İLKSAN öğretmen araç kampanyası 2022 | İLKSAN araç başvurusu nasıl yapılır? İLKSAN araç kampanyasına kimler başvuru yapabilir?

1 Saat Önce Yazıldı - 552 Kelime

İLKSAN öğretmen araç kampanyası 2022 | İLKSAN araç başvurusu nasıl yapılır? İLKSAN araç kampanyasına kimler başvuru yapabilir? Son zamanlarda araç almanın oldukça zorlaştığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Tüm vatandaşlarımız gibi öğretmenler için de araç sahibi olmak oldukça zorlaştı. Öğretmenleri sevindirecek bir araç kampanyası ise başladı. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü araç kampanyasını başlattı. Peki İLKSAN ucuz otomobil kampanyası başvuru şartları neler?



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21.09.2022 15:35:39

İLKSAN öğretmen araç kampanyası 2022 | İLKSAN araç başvurusu nasıl yapılır? İLKSAN araç kampanyasına kimler başvuru yapabilir? Son zamanlarda araç almanın oldukça zorlaştığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Tüm vatandaşlarımız gibi öğretmenler için de araç sahibi olmak oldukça zorlaştı. Öğretmenleri sevindirecek bir araç kampanyası ise başladı. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü araç kampanyasını başlattı. Peki İLKSAN ucuz otomobil kampanyası başvuru şartları neler?

MEB bünyesinde görevli 1 milyona yakın öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan araç kampanyası ile sevindi. Araç almanın hayal olduğu günümüzde yapılan bu kampanyaya ilkokul öğretmenlerinin ilgisi oldukça fazla. İLKSAN otomobil kampanyası şartları ve başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2022 İLKSAN araç kampanyası detayları...

İLKSAN öğretmen araç kampanyası 2022

İLKSAN öğretmen araç kampanyasına ilgi oldukça fazla. Milli Eğitim Bakanlığı İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) tarafından yeni bir otomobil kampanyası düzenlendiği açıklandı. 61. Araç Kampanyası 21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile başlayacaktır.

İLKSAN araç başvurusu nasıl yapılır?

Kampanyaya göre Citroen marka sıfır kilometre otomobiller öğretmenlere uygun fiyatlarla satılacak. İLKSAN araç kampanyası öğretmenlerin liste fiyatlarına yapılan ek indirimlerle otomobil satın almalarını sağlıyor. iİLKSAN'ın internet sitesinde başvuru koşullarına dair şu bilgiler yer alıyor: "21.09.2022 tarihinde saat 10:00 'da CITROEN marka araçlar ile 61. Araç Kampanyamız başlayacaktır. Kampanya 29.09.2022 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir. Araç bedelinin tamamını nakit olarak ödemede zorlanan üyelerimiz, İkraz (Borç Verme) kullanım şartlarına göre, araç bedelinin 80.000,00 (Seksenbin) TL'ye kadar olan kısmını İLKSAN' dan genel ikraz olarak kullanabilecektir.

Genel ikraz borcu devam eden üyelerimizin ikraz başvurusu yapması halinde ise, (ikraz taksitlerinin en az yarısının ödenmesi şartı ile) devam eden borç bakiyesi erken ödeme indirimi yapılarak talep edilen genel ikrazdan mahsup edilir. Damga Vergisi ve sigorta kesintileri de yapıldıktan sonra kalan tutar üyemizin (muvafakatname olması halinde De-Ha AŞ' nin) hesabına aktarılır. İkraz kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye 444 1943 numaralı çağrı merkezi ile görüşülerek ulaşılabilir."

İLKSAN yönetim kurulu üyeleri kimler?

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Tuncer YILMAZ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

Ömer İNAN

İMZA YETKİLİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Uğur KILIÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hüseyin TORUN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ömür TULUNAY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Atif ALA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Okan ÇOBAN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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