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İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin' dediği beş şehir

16 Dakika Önce Yazıldı - 586 Kelime

Ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, ‘Bir Ömür Nasıl Yaşanır?’ adlı kitabında gezginler için önemli tavsiyeler yer alıyor. İşte İlber Ortaylı'nın ‘Görmeden Ölmeyin!’ dediği 5 şehir.



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21.01.2022 08:00:13

SEMERKAND

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Özbekistan'ın en eski şehirlerinden biri olan Semerkand, İlber Ortaylı'nın ‘Görmeden Ölmeyin!' dediği 5 şehir arasında yer alıyor.

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Şehir; ihtişamlı yapıları, müzeleri, camileri, medreseleri ile görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

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Semerkand, Persler tarafından kurulmuş ve yıllarca Pers egemenliğinde kalmıştır. Müslüman Araplar, Türkler, Cengiz Han ve 14. yy'da da Timur'un egemenliğine geçmiştir. Semerkand, 2001 yılında Unesco tarafından Dünya Mirası Alanları listesine alındı.

BUHARA

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Özbekistan'ın en önemli kültür merkezleri arasında gösterilen Buhara, adeta tarih kokuyor.

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Mekke ve Kudüs'ten sonra en önemli islam merkezleri arasında yer alan şehir, mimari yapıları, kervansaray, camii ve medreseleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

FLORANSA

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Rönesans'ın doğdu kent, İtalya'nın önemli şehirleri arasında yer alıyor. Kentte o kadar çok tarihi yapı vardır ki ‘Açıkhava Sanat Galerisi' olarak da anılıyor.

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Leonardo Da Vinci, Dante Alighieri ve Michelangelo gibi sanatçıların doğduğu şehir, görkemli yapılarıyla sizi bekliyor.

KUDÜS

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Kudüs, Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için oldukça önemli bir merkezdir. Orta Doğu'nun en eski şehirlerinden olan Kudüs, Unesco Dünya Mirası Listesinde ayrıca Tehlike Altında Olan Dünya Mirasları listesinde yer almaktadır.

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3 büyük din için de önemli sayılan şehir, dini yapılar açısından oldukça zengin. Mescid-i Aksa, Kubbetüs Sahra, Tapınak Tepesi, Ağlama Duvarı, Kıyamet Kilisesi gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerler arasında.

ROMA

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Listenin son kenti ise aşıklar şehri "Roma"

Şehrin kalbinde yer alan "Kolezyum" ile ziyaretçilerini karşılayan bu büyüleyici şehre aşık olacaksınız.

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Romantik ve tarihi dokusu ile gezi listenize eklemeniz gereken bir durak. Roma'ya gittiğinizde Aşk Çeşmesi'nde para atıp dilek tutmayı unutmayın...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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