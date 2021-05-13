İki arada bir 'adada'

GEZİ

Issız ve sakin bir yer arayışında iseniz tercihiniz farklı coğrafyalar olmalı. Mavi ve yeşil iç içe olsun istiyorsanız bu adaları pas geçmemelisiniz...

Yaz ayları kendini hissettirdi. Tercihiniz mavi ağırlıklı bir tatil ise "iki arada" kalmadan tercihinizi sabitlemelisiniz. Sakin bir tatil planlayanlar için ise bu adalar önemli bir tercih nedeni:

Bu bölgeye "Fransız" kalmayın

Fransız Polinezyası'ndaki Bora Bora adası balayı tatillerinin gözdesi. Hava sıcaklıkları 20 ila 30 derece arasında değişim göstermekte. Mart ve Kasım ayları döneminde gidilmesi tavsiye ediliyor. Avrupalılar bu adaya 18'inci yüzyılın başlarından itibaren ilgi göstermeye başlarken yerleşim de bu tarihten sonra artmaya başladı.

Uzak Doğu için önemli sebep

Uzak Doğu tercih nedeni ise tercihiniz Phuket olmalı. Tayland'ın en büyük ve her yıl milyonlarca turist ağırlayan popüler bir adası. Balık çeşitleri ve sokak lezzetlerinde sınır tanımayan adanın damak tadınıza hitap etmeyeceğini düşünüyorsanız valizinizi hazırlarken konserve kutularını unutmayın. “Big Buddha”, Budist tapınağı “Wat Chalong Temple” ve “Old Phuket” ise adada görülmesi gereken yerler arasında.

Akdeniz atmosferi kaçmaz

İspanya'nın Akdeniz'deki en büyük adası Mallorca yılda 20 milyondan fazla turist ağırlıyor. Nisan ayından ekime kadar süren tatil sezonunda sadece plajlar değil Roma döneminden kalma tarihi yapılar da insan akınına uğruyor.Adaya uçakla yolculuk yapılmıyor gitmek istediğinizde gemi turlarını tercih etmeniz lazım.

İtalya için önemli adres

Capri Adası önemli bir destinasyon. İtalya'nın sayfiye bölgesi Capri maviliklerin bütün tonlarını size sunarken gün batımından sabah güneşinin ilk ışıklarına da ayrı bir atmosfer vadediyor. Akdeniz havasından ve denizinden vazgeçlmek istemeyenler için önemli bir tatil tercihi olabilir.

Filipinler ve Hint okyanusu açılımı

Filipinler'deki ada gruplarından Boracay,özellikle kumsalları ve plajlarıyla ünlü. Mavi sularla birlikte yeşil bir doğa ziyaretçilere içiçeliğini sunarken Hindistan cevizlerinin hakimiyeti bulunan adaya vizesiz seyahat imkanı sunulması da önemli bir tercih nedeni. Türk ziyaretçiler de son dönemde bu adaya ilgi göstermeye başlamıştır.

Doğa ile iç içe bir Yunan tercihi

Yunanistan sınırlarında yer alan Santorini adası maviliğin ortasında bir turistik tercih sunuyor. Türkiye'ye yakın bir coğrafyada yer alması da tercih nedenlerinden. Gün batımının izlenmesi ve yeme içme açısından deniz ürünleri çeşitinin bol olması da buraya gelenleri cezbeden bir durum teşkil ediyor Yunanistan'a bağlı olan ve 200 km güneyinde bulunan Santorini'de masmavi deniz ile bembeyaz bir yaşam iç içe…

Afrika'nın gözdesi Seyşeller

Afrika tercih ediliyor ise Seyşeller tercih edilebilir.Cousine adası altyapısının tamamlanması ile birlikte ziyaretçilerini de artırmış bulunuyor. 1968 yılında doğa rezervi ilan edilen adada sadece birkaç lüks villa bulunsa da yeşil doğa ortamında ürüyüş yapmak isteyenlerin seyahat ettiği adada sık sık mason yağmurları da nostaljik ortam sunmakta

Havai'nin havası yeter

ABD'nin eyaleti Hawaii, dünyanın en gözde takımadalarından.Bölgede iki tane yanardağ olan Maui, koyları, plajları, turistik gezi alanları ile dikkati çekiyor. Okyanus kokusu ve palmiye ağaçlarının gölgesi altında denizin ve güneşin doyasıya yaşanabileceği Maui her türlü su sporunun yapılabildiği oldukça hareketli bir ada konumunda

Bali'nin kumsallarından uzak kalmayın

Endonezya'ya bağlı Bali dünyanın en ünlü adaları arasında bulunuyor. Sahilleri siyah ve beyaz kumlarla çevrili olan bölge, tüm tropikal adalar gibi bolca yağış alan bir yer. Seyahat edilebilecek en uygun aylar nisan ile ekim ayları arası iken temmuz-ağustos aylarında yoğunluktan yer bulmak zorlaşabiliyor.